5 bài tập tốt cho người acid uric cao

Tư thế đầu gối chạm ngực

Động tác co chân về phía bụng tạo lực nén nhịp nhàng lên vùng bụng, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Nó giúp tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ thận đào thải chất thải hiệu quả hơn.

Thực hiện:

Người tập nằm ngửa, co đầu gối về phía ngực. Giữ tư thế và hít thở sâu.