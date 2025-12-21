5 bài tập tốt cho người acid uric cao

Tư thế yoga xác chết
Nằm yên và hít thở sâu có thể giảm hormone gây căng thẳng. Tình trạng viêm nhiễm và rối loạn chuyển hóa liên quan đến tăng axit uric cũng được hạn chế.
Thực hiện:
Nằm thẳng, hai chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng, nhắm mắt. Hít thở sâu và thư giãn.
Tư thế đầu gối chạm ngực
Động tác co chân về phía bụng tạo lực nén nhịp nhàng lên vùng bụng, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Nó giúp tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ thận đào thải chất thải hiệu quả hơn.
Thực hiện:
Người tập nằm ngửa, co đầu gối về phía ngực. Giữ tư thế và hít thở sâu.
Tư thế tam giác
Tư thế này giúp kéo giãn hai bên sườn và xoa bóp các cơ quan nội tạng vùng bụng. Nhờ đó, tuần hoàn máu quanh vùng bụng và thận được tăng cường, hỗ trợ phân giải purin và đào thải độc tố.
Thực hiện:
Hai chân dang rộng, duỗi thẳng. Xoay chân phải 90 độ, chân trái hơi quay vào trong. Nghiêng sang bên phải, tay phải chạm vào ống chân hoặc cổ chân, tay trái vươn cao qua đầu. Ngực mở, mặt nhìn theo tay trái. Giữ nguyên tư thế và đổi bên.
Đi bộ
Đi bộ là bài tập an toàn cho người có nồng độ acid uric cao và có các triệu chứng bệnh gout. Nó ít tác động, giúp tăng cường lưu thông máu và sự linh hoạt của khớp. Đi bộ thường xuyên kích thích chức năng thận, cho phép cơ thể loại bỏ acid uric dư thừa qua nước tiểu.
Thực hiện:
Người acid uric cao có thể đi bộ nhanh ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc điều chỉnh thời gian sao cho phù hợp với thể trạng sức khỏe.
Bơi lội
Sự kết hợp giữa bơi lội và các bài tập dưới nước tạo ra một giải pháp tối ưu để giảm nồng độ acid uric đồng thời thư giãn nhẹ nhàng cho các khớp bị ảnh hưởng bởi bệnh gout. Bơi lội thường xuyên cải thiện cả chức năng thận, tốc độ trao đổi chất, đây là những yếu tố quan trọng để giảm acid uric.
Thực hiện:
Bạn có thể đi bơi 3-4 lần một tuần, mỗi lần 30-45 phút để kiểm soát nồng độ acid uric tốt hơn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI