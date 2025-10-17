Dấu hiệu thường gặp khi acid uric cao

Cứng khớp bất thường, đau sưng đột ngột ở ngón chân cái, sỏi thận tái phát thường xuyên và mệt mỏi dai dẳng có thể cảnh báo acid uric cao.

Nồng độ acid uric cao thường khó nhận biết trước khi phát triển các vấn đề nghiêm trọng hơn như bệnh gout hoặc sỏi thận. Phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có thể giúp điều chỉnh lối sống kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng xảy ra.

Đau đột ngột ở ngón chân cái vào ban đêm

Một trong những dấu hiệu điển hình nhất của tình trạng acid uric cao là cơn đau đột ngột ở ngón chân cái, thường xuất hiện vào ban đêm. Cơn đau này đến bất ngờ, dữ dội, thậm chí có thể đánh thức người bệnh. Acid uric nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, sẽ kết tinh khi nhiệt độ xuống thấp. Ngón chân cái là bộ phận xa tim nhất trên cơ thể, nên nhiệt độ thấp nhất. Điều này tạo ra môi trường lý tưởng cho tinh thể acid uric hình thành và gây ra cơn gout cấp.

Sưng, nóng ở mắt cá chân và đầu gối

Khi nồng độ acid uric cao, hệ thống miễn dịch phản ứng với các tinh thể urat giống như phản ứng với chấn thương. Điều này gây sưng, nóng và đôi khi đỏ ở các khớp chịu lực như mắt cá chân hoặc đầu gối. Không giống như sưng do tai nạn hoặc bong gân, tình trạng viêm này có thể xuất hiện và biến mất theo chu kỳ. Đây là dấu hiệu chính của các vấn đề liên quan đến bệnh gout.

Nhạy cảm bất thường ở gót chân hoặc lòng bàn chân

Tăng acid uric đôi khi khiến các tinh thể tích tụ ở gót chân hoặc lòng bàn chân, gây ra cảm giác khó chịu khi đứng hoặc đi bộ. Cảm giác này khác với cơn đau âm ỉ của bàn chân mỏi. Nó đau nhói hoặc như kim châm xuất hiện đột ngột, ngay cả khi không đi bộ nhiều giờ. Cơn đau gót chân không rõ nguyên nhân này, đặc biệt là khi tái phát, thường liên quan đến tăng nồng độ acid uric.

Sỏi thận tái phát thường xuyên

Acid uric cao không chỉ ảnh hưởng đến khớp mà còn cả thận. Sỏi thận tái phát, đặc biệt khi sỏi nhỏ và đi kèm với cơn đau nhói ở lưng dưới hoặc hai bên hông, có thể là dấu hiệu rõ ràng của tăng acid uric máu. Sỏi acid uric chiếm khoảng 10-15% sỏi thận.

Da đỏ, bóng ở các khớp bị đau

Các dấu hiệu khác là da đỏ, bóng trên các khớp bị đau trong các đợt bùng phát do các tinh thể acid uric gây viêm. Da căng, bóng và ấm khi chạm vào, thường khiến khớp trông kích ứng hơn so với chấn thương hoặc căng cơ thông thường.

Bảo Bảo (Theo Times of India)