5 bài tập đơn giản giúp giảm gan nhiễm mỡ

Các bài tập đơn giản như đi bộ nhanh, HIIT, tập sức mạnh, bơi lội và yoga giúp cải thiện gan nhiễm mỡ, giảm mỡ gan và tăng cường sức khỏe.

Bên cạnh chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên là một phương pháp tự nhiên hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe gan. Tập thể dục giúp giảm mỡ gan, cải thiện độ nhạy insulin và mang lại kết quả tốt hơn cho sức khỏe chuyển hóa.

Dưới đây là 5 bài tập đơn giản có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ:

Đi bộ nhanh

Đi bộ nhanh là một bài tập tuyệt vời mà người bị gan nhiễm mỡ cần thực hiện ít nhất 150 phút mỗi tuần ở cường độ vừa phải để giảm viêm, một yếu tố thiết yếu trong việc kiểm soát bệnh. Bài tập này không cần dụng cụ và có thể thực hiện ở bất cứ đâu để cải thiện chức năng gan.

Việc đi bộ giúp bệnh nhân gan nhiễm mỡ cải thiện tình trạng kháng insulin, do đó phù hợp để tập luyện lâu dài.

Mọi người nên đi bộ nhanh từ 30 đến 45 phút, mỗi tuần từ 3 đến 5 buổi để cảm nhận sự cải thiện rõ rệt.

Luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)

Luyện tập ngắt quãng cường độ cao (HIIT) bao gồm các khoảng thời gian ngắn tập luyện với cường độ tối đa, xen kẽ với các khoảng thời gian nghỉ ngắn.

Nghiên cứu chứng minh rằng phương pháp tập luyện này đốt cháy mỡ gan hiệu quả, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.

Bệnh nhân gan nhiễm mỡ thực hiện các bài tập HIIT, bao gồm đạp xe, chạy bộ hoặc các bài tập tạ từ 20 đến 30 phút, ba lần mỗi tuần, sẽ giảm đáng kể lượng mỡ gan.

Sự kết hợp của HIIT với độ nhạy insulin được cải thiện và chức năng ty thể gan giúp giải độc và chuyển hóa chất béo tốt hơn.

Một bài tập HIIT được điều chỉnh với năm chu kỳ sẽ mang lại những tác động có lợi cho sức khỏe gan.

Người dân tập thể dục ven sông Hàn, Đà Nẵng, tháng 5/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Tập luyện sức mạnh

Việc luyện tập sức mạnh hoặc sức bền thông qua các bài tập nâng tạ hoặc trọng lượng cơ thể là một phương pháp hiệu quả để tăng cường kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

Quá trình phát triển cơ bắp làm tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi, cho phép cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày, bao gồm cả mỡ tích tụ ở gan. Các buổi tập sức mạnh thường xuyên hai lần một tuần giúp bệnh nhân gan nhiễm mỡ bằng cách tăng cường xử lý glucose và giảm phù nề gan.

Mọi người có thể thực hiện các bài tập squat, lunge, chống đẩy và nâng tạ tại nhà hoặc tại phòng tập thể dục như một phần của thói quen tập luyện. Tập sức mạnh kết hợp tốt với các bài tập aerobic để tạo nên một kế hoạch tập luyện toàn diện, có lợi cho sức khỏe gan.

Bơi lội

Bơi lội là một bài tập nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, có lợi cho sức khỏe gan nhờ khả năng tác động lên nhiều nhóm cơ khác nhau, đồng thời mang lại bài tập tim mạch tuyệt vời.

Bơi lội là một bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với những người gặp vấn đề về khớp hoặc muốn tránh các hoạt động thể chất mạnh. Chuyển động bơi liên tục làm tăng nhịp tim, thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giúp kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

Các buổi tập bơi kéo dài từ 30 đến 45 phút, thực hiện từ 3 đến 5 lần mỗi tuần, sẽ giúp giảm mỡ gan đồng thời cải thiện thể lực.

Yoga

Yoga là một bài tập thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe gan thông qua việc giảm căng thẳng và chánh niệm. Sự kết hợp giữa tư thế Tam giác, Rắn hổ mang và Cánh cung trong luyện tập yoga giúp kích thích chức năng gan và cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan bụng, hỗ trợ quá trình giải độc và giảm mỡ.

Việc tập yoga giúp tăng cường sự dẻo dai, đồng thời xây dựng sức mạnh cơ trung tâm, giúp duy trì sức khỏe trao đổi chất.

Luyện tập yoga thường xuyên, mỗi lần 30 phút, từ 3-4 lần mỗi tuần, giúp bệnh nhân gan nhiễm mỡ cân bằng giữa sức khỏe thể chất và tinh thần.

Mỹ Ý (Theo Times of India)