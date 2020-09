40.000 người tiêm thử nghiệm vaccine Sputnik

NgaTừ ngày 9/9, Nga bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V phòng Covid-19 cho các tình nguyện viên tại thành phố Moskva.

Phó thị trưởng Moskva Anastasia Rakova, chịu trách nhiệm về phát triển xã hội, cho biết: "Những người đầu tiên tham gia chương trình thử nghiệm đã được chủng ngừa tại các phòng khám trong thành phố".

Theo cổng thông tin thành phố Moskva, khoảng 40.000 người đã tham gia tiêm chủng. Điều kiện để trở thành tình nguyện viên là chưa từng mắc Covid-19, không mang thai hoặc đang cố gắng có con. Mỗi người dùng hai mũi vaccine, cách nhau khoảng 21 ngày.

Đây là "thử nghiệm sau đăng ký". Giới chức y tế cho biết tình nguyện viên sẽ được theo dõi chặt chẽ thông qua một ứng dụng chuyên biệt.

Vaccine Sputnik V, do Viện nghiên cứu Gamaleya phát triển, được Nga phê duyệt ngày 11/8, tài trợ bởi Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga. Đây là vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép và gây nhiều hoài nghi về hiệu quả cũng như độ an toàn do chỉ mới thử nghiệm lâm sàng trên vài chục người.

Theo truyền thông nhà nước, con gái của Tổng thống Vladimir Putin, và Thị trưởng Moskva, Sergei Sobyanin, là những người đầu tiên sử dụng vaccine.

Nga cũng sẽ sớm tiêm chủng vaccine này cho nhóm lao động tuyến đầu, bao gồm các nhân viên y tế, lực lượng biên phòng, giáo viên... Tất cả nhận vaccine trên cơ sở tự nguyện, được giám sát chặt chẽ.

Vaccine Sputnik V được Viện Nghiên cứu Gamaleya phát triển. Ảnh: Reuters

Nga từng khiến các chuyên gia phương Tây lo ngại khi phê duyệt Sputnik V mà chưa hoàn thành toàn bộ các bước thử nghiệm lâm sàng. Đến ngày 4/9, nước này đã công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 trên Tạp chí Y khoa Lancet. Theo đó, tất cả 76 tình nguyện viên tham gia đều có đáp ứng miễn dịch dịch thể và tế bào ổn định. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng quy mô thử nghiệm quá nhỏ để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Thử nghiệm giai đoạn ba cũng bắt đầu hôm 9/9, với những điều kiện nghiêm ngặt hơn như sử dụng giả dược, có nhóm đối chứng.

Sputnik V dựa trên công nghệ vector, từng được sử dụng để điều chế vaccine Ebola và MERS. Vector là một virus vô hại, thiếu đi đoạn gene giúp tái tổ hợp, tự nhân lên, được các nhà khoa học dùng để vận chuyển vật chất di truyền của một loại virus khác vào tế bào người. Từ đó, hệ miễn dịch sẽ nhận biết mầm bệnh, sản sinh kháng thể hoặc tế bào T (tế bào miễn dịch) để tự bảo vệ.

Thế giới có hơn 150 loại vaccine đang được phát triển, 9 trong số đó đã tiến đến thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Hai vaccine được phê duyệt khẩn cấp thuộc về Nga và Trung Quốc.

Nga cho biết năng lực sản xuất vaccine vào khoảng 500 triệu liều mỗi năm.

Tính đến ngày 10/9, nước này ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm nCoV và 18.305 người tử vong. Tình hình dịch tễ tương đối ổn định trong những tháng gần đây.

