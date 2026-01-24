4 thói quen giúp thận khỏe trong mùa lạnh

Ăn nhiều thực phẩm tươi, hạn chế muối và đường bổ sung, uống đủ nước, duy trì vận động đều đặn hỗ trợ chức năng thận khi thời tiết lạnh.

Vào mùa đông, duy trì chế độ ăn lành mạnh giúp nâng cao sức khỏe và thể trạng tổng thể. Trong những ngày lạnh, việc ăn uống phù hợp càng trở nên cần thiết để bảo vệ các cơ quan quan trọng như gan, tim và thận.

Mùa lạnh thường kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe do ăn uống thiếu kiểm soát khẩu phần, lười vận động. Hệ quả trước mắt có thể chưa rõ ràng song về lâu dài dễ dẫn đến tăng huyết áp, thiếu nước, ít đổ mồ hôi khiến muối tích tụ, làm tăng nguy cơ sỏi thận. Dưới đây là một số thói quen nên duy trì trong những ngày nhiệt độ giảm để bảo vệ thận.

Uống đủ nước

Giữ đủ nước hỗ trợ đào thải độc tố và ngăn ngừa sỏi thận. Người trưởng thành cần duy trì khoảng 1,8-2 lít nước mỗi ngày, điều chỉnh theo tuổi, nhu cầu, mức độ vận động và khí hậu. Dù thời tiết lạnh có khả năng khiến cơ thể ít khát hơn nhưng mỗi người vẫn cần uống đủ nước.

Ngoài uống nước lọc, bạn có thể bổ sung món súp hoặc trà thảo mộc để duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể, giúp thận lọc chất thải hiệu quả. Nước chanh cũng góp phần ngăn ngừa sỏi thận nhờ hàm lượng citrate cao. Chất này liên kết với canxi để ngăn chặn sự hình thành tinh thể, thúc đẩy quá trình hydrat hóa, yếu tố rất quan trọng để đào thải độc tố.

Tránh thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường, caffeine vì chúng dễ khiến cơ thể hao hụt chất lỏng. Lắng nghe cơ thể và chú ý dấu hiệu mất nước như mệt mỏi, đau đầu để kịp thời điều chỉnh, bảo vệ thận lâu dài.

Nước chanh bổ sung nước, citrate, hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận và thúc đẩy thận đào thải độc tố. Ảnh: Bảo Bảo

Ưu tiên thực phẩm theo mùa

Linh hoạt thay đổi khẩu phần trong mùa đông bằng chế độ ăn cân bằng. Bổ sung rau lá xanh theo mùa, quả mọng, táo và ngũ cốc nguyên hạt, đều là những thực phẩm cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa giúp chống stress oxy hóa, bảo vệ thận khỏi tổn thương.

Giảm muối và đường

Các món ăn giàu muối và đường có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bất lợi cho thận. Mỗi người nên giữ lượng muối dưới 2.300 mg và đảm bảo đường bổ sung dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày. Duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, chất béo lành mạnh hỗ trợ chức năng thận, đồng thời ổn định huyết áp và đường huyết - hai yếu tố then chốt cho sức khỏe thận lâu dài. Hạn chế thực phẩm nhiều natri, đồ ăn vặt chế biến sẵn và đạm động vật quá mức, vì chúng có thể làm thận quá tải.

Vận động thường xuyên

Bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể trong mùa lạnh không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Duy trì vận động cũng rất cần thiết, hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để thực hành các bài tập từ nhẹ đến vừa như đi bộ, đạp xe, nhảy dây, chạy bộ để giữ cơ thể khỏe mạnh và các cơ quan hoạt động trơn tru. Các tư thế vặn mình trong yoga, động tác plank, squat thúc đẩy tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ thận đào thải độc tố tự nhiên.

Bảo Bảo (Theo Times of India)