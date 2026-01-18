5 bài tập thường xuyên tốt cho gan và thận

Gan và thận làm việc không ngừng để lọc bỏ chất thải, duy trì sức khỏe tổng thể. Bên cạnh uống đủ nước và ăn uống lành mạnh, tập luyện thể chất phù hợp cũng góp phần cải thiện chức năng của hai cơ quan này.
Các động tác vặn mình trong yoga
Những tư thế yoga như vặn nửa cột sống hoặc vặn mình khi ngồi giúp kích thích gan và thận, tăng lưu thông máu và hỗ trợ đào thải độc tố.
Thực hiện: Ngồi thẳng lưng, gập một chân, đặt chân còn lại sang ngoài đùi. Hít vào vươn tay lên, thở ra xoay thân theo nhịp thở, giữ vài nhịp rồi thả lỏng và đổi bên. Người mới bắt đầu có thể tập hiệp squat, mỗi hiệp 12-15 lần, sau đó tăng dần theo thể lực.
Gan và thận làm việc không ngừng để lọc bỏ chất thải, duy trì sức khỏe tổng thể. Bên cạnh uống đủ nước và ăn uống lành mạnh, tập luyện thể chất phù hợp cũng góp phần cải thiện chức năng của hai cơ quan này.
Các động tác vặn mình trong yoga
Những tư thế yoga như vặn nửa cột sống hoặc vặn mình khi ngồi giúp kích thích gan và thận, tăng lưu thông máu và hỗ trợ đào thải độc tố.
Thực hiện: Ngồi thẳng lưng, gập một chân, đặt chân còn lại sang ngoài đùi. Hít vào vươn tay lên, thở ra xoay thân theo nhịp thở, giữ vài nhịp rồi thả lỏng và đổi bên. Người mới bắt đầu có thể tập hiệp squat, mỗi hiệp 12-15 lần, sau đó tăng dần theo thể lực.
Bật nhảy kết hợp dang tay và chân
Đây là bài tập cardio đơn giản giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu, dẫn lưu bạch huyết, qua đó hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố.
Thực hiện: Đứng thẳng, hai chân khép, tay thả lỏng. Bật nhảy dang rộng chân, đồng thời đưa tay lên cao qua đầu, sau đó bật nhảy trở về tư thế ban đầu. Thực hiện liên tục theo nhịp đều, khoảng 10 phút mỗi ngày.
Bật nhảy kết hợp dang tay và chân
Đây là bài tập cardio đơn giản giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu, dẫn lưu bạch huyết, qua đó hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố.
Thực hiện: Đứng thẳng, hai chân khép, tay thả lỏng. Bật nhảy dang rộng chân, đồng thời đưa tay lên cao qua đầu, sau đó bật nhảy trở về tư thế ban đầu. Thực hiện liên tục theo nhịp đều, khoảng 10 phút mỗi ngày.
Tư thế plank
Plank giúp tăng sức mạnh cơ bụng và cơ lõi, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nội tạng, trong đó có gan và thận.
Thực hiện: Nằm sấp, chống cẳng tay xuống sàn, khuỷu tay dưới vai. Duỗi thẳng chân ra sau, nâng cơ thể tạo thành đường thẳng từ đầu đến gót chân. Siết cơ bụng, giữ lưng thẳng, thở đều và giữ tư thế 30-60 giây, sau đó tăng dần khi cơ thể thích nghi.
Tư thế plank
Plank giúp tăng sức mạnh cơ bụng và cơ lõi, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nội tạng, trong đó có gan và thận.
Thực hiện: Nằm sấp, chống cẳng tay xuống sàn, khuỷu tay dưới vai. Duỗi thẳng chân ra sau, nâng cơ thể tạo thành đường thẳng từ đầu đến gót chân. Siết cơ bụng, giữ lưng thẳng, thở đều và giữ tư thế 30-60 giây, sau đó tăng dần khi cơ thể thích nghi.
Các bài giãn cơ nhẹ nhàng
Những động tác giãn cơ như nghiêng người sang bên hoặc tư thế mèo - bò có thể tăng tuần hoàn máu và oxy đến gan, thận, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên.
Thực hiện: Quỳ trên thảm, hai tay đặt dưới vai. Hít vào võng lưng, nâng ngực và đầu; thở ra cuộn tròn lưng, hóp bụng, cúi đầu. Thực hiện luân phiên hai tư thế theo nhịp thở, chậm và đều.
Các bài giãn cơ nhẹ nhàng
Những động tác giãn cơ như nghiêng người sang bên hoặc tư thế mèo - bò có thể tăng tuần hoàn máu và oxy đến gan, thận, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên.
Thực hiện: Quỳ trên thảm, hai tay đặt dưới vai. Hít vào võng lưng, nâng ngực và đầu; thở ra cuộn tròn lưng, hóp bụng, cúi đầu. Thực hiện luân phiên hai tư thế theo nhịp thở, chậm và đều.
Squat
Squat kích hoạt các nhóm cơ lớn, thúc đẩy tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết, qua đó hỗ trợ gan cùng thận đào thải độc tố.
Thực hiện: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, mũi chân hơi hướng ra ngoài. Hít vào, đẩy hông ra sau và gập gối, giữ lưng thẳng, ngực mở. Hạ người đến khi đùi gần song song sàn, sau đó thở ra, dồn lực vào gót chân để đứng thẳng lại.
Squat
Squat kích hoạt các nhóm cơ lớn, thúc đẩy tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết, qua đó hỗ trợ gan cùng thận đào thải độc tố.
Thực hiện: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, mũi chân hơi hướng ra ngoài. Hít vào, đẩy hông ra sau và gập gối, giữ lưng thẳng, ngực mở. Hạ người đến khi đùi gần song song sàn, sau đó thở ra, dồn lực vào gót chân để đứng thẳng lại.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Quỳnh Dung, AI