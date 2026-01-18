5 bài tập thường xuyên tốt cho gan và thận

Gan và thận làm việc không ngừng để lọc bỏ chất thải, duy trì sức khỏe tổng thể. Bên cạnh uống đủ nước và ăn uống lành mạnh, tập luyện thể chất phù hợp cũng góp phần cải thiện chức năng của hai cơ quan này.

Các động tác vặn mình trong yoga

Những tư thế yoga như vặn nửa cột sống hoặc vặn mình khi ngồi giúp kích thích gan và thận, tăng lưu thông máu và hỗ trợ đào thải độc tố.

Thực hiện: Ngồi thẳng lưng, gập một chân, đặt chân còn lại sang ngoài đùi. Hít vào vươn tay lên, thở ra xoay thân theo nhịp thở, giữ vài nhịp rồi thả lỏng và đổi bên. Người mới bắt đầu có thể tập hiệp squat, mỗi hiệp 12-15 lần, sau đó tăng dần theo thể lực.