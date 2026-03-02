4 món ăn nạp năng lượng sau đường chạy đêm TP HCM

Runner có thể nạp lại năng lượng nhờ bốn món ăn đặc trưng TP HCM sau khi hoàn thành VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026.

Sau nhiều giờ vận động liên tục trên cung đường đêm, cơ thể tiêu hao đáng kể glycogen, mất nước và hệ cơ chịu áp lực lớn. Bên cạnh nước và điện giải, việc bổ sung tinh bột, protein sau race hỗ trợ quá trình tái tạo năng lượng. Ở đô thị sôi động bậc nhất đất nước, không khó để tìm thấy những món ăn vừa gần gũi, vừa đáp ứng tốt nhu cầu phục hồi của runner.

Runner sải bước trên cung đường đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Cơm tấm

Cơm tấm là lựa chọn quen thuộc của nhiều runner khi muốn có một bữa ăn trọn vẹn sau vạch đích. Một phần sườn bì chả nóng hổi không chỉ mang lại cảm giác no bụng mà còn giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng.

Cơm trắng cung cấp carbohydrate cần thiết để tái tạo glycogen trong cơ bắp. Sườn nướng, chả trứng hay trứng ốp la bổ sung protein, hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động dài. Đồ chua và nước mắm góp phần bù lại lượng natri mất qua mồ hôi. Để bữa ăn cân bằng hơn, runner nên ưu tiên phần thịt nạc, hạn chế mỡ và không dùng quá nhiều nước mắm ngọt nhằm tránh nạp dư đường và chất béo.

Những quán cơm tấm mở cửa tới khuya, quen thuộc với người dân địa phương, có thể kể đến Cơm tấm cô Phượng (234 Lý Tự Trọng), Cơm tấm Đề Thám (269 Đề Thám), Cơm tấm Cô Giang (24 Cô Giang) hay dọc đường Trần Đình Xu - điểm hẹn của các tín đồ ăn đêm. Mỗi phần có giá từ khoảng 40.000 đồng.

Cơm tấm là món ăn bình dân nhưng từ lâu trở thành đặc trưng ẩm thực TP HCM. Ảnh: Bùi Thủy

Xôi

Ở TP HCM, xôi là món ăn đường phố với hình thức đa dạng. Với runner cần nạp nhanh năng lượng, xôi là lựa chọn tiện lợi và giàu calo.

Hạt nếp dẻo cung cấp lượng carbohydrate cao, giúp tái tạo năng lượng nhanh chóng. So với xôi Hà Nội thiên về vị thanh như xôi xéo, xôi lạc hay xôi gấc, xôi TP HCM phổ biến dạng xôi mặn với nhiều topping như gà xé, chả lụa, lạp xưởng, pate, ruốc và nước sốt chan đều. Nhờ vậy, khẩu phần không chỉ giàu carb mà còn bổ sung protein tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, do xôi khá đặc và nhiều năng lượng, runner nên ăn vừa phải, uống đủ nước để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Nhiều xe xôi mở xuyên đêm dọc những tuyến đường sáng đèn và tấp nập thực khách như Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai. Giá mỗi phần dao động từ khoảng 30.000 đồng,

Hủ tiếu

Nếu cơ thể còn nhạy cảm hoặc chưa muốn ăn quá nhiều, một tô hủ tiếu nước nóng là lựa chọn dễ chịu hơn. Sợi hủ tiếu cung cấp tinh bột vừa phải, không quá đặc như cơm hay xôi, giúp dạ dày dễ hấp thụ sau vận động cường độ cao.

Nước dùng nóng hỗ trợ bù nước và điện giải, trong khi thịt nạc, tôm hoặc trứng cung cấp protein ở mức vừa đủ. Với nhiều runner, một tô hủ tiếu ấm còn giúp cơ thể dần hạ nhịp sau cảm giác hưng phấn khi về đích.

Runner nên ưu tiên hủ tiếu nước với phần nước dùng thanh, ít dầu mỡ để dạ dày dễ hấp thu hơn, đồng thời hỗ trợ bù nước. Ảnh: Huỳnh Nhi

Runner có thể ghé Hủ tiếu heo gà (160 Trần Bình Trọng), Hẹ - Hủ tiếu Nam Vang (22B Kỳ Đồng) hoặc chọn các xe hủ tiếu gõ hoạt động về đêm tại quận 1, quận 3, quận 10. Mỗi tô có giá khoảng 50.000-70.000 đồng.

Bên cạnh những món ăn đặc trưng, runner cũng cần xây dựng kế hoạch dinh dưỡng trong vài ngày đến vài tuần sau giải. Ưu tiên rau xanh, trái cây, nguồn đạm chất lượng và bổ sung đủ nước sẽ giúp cơ thể hồi phục tốt hơn.

Bánh mì Sài Gòn

Với runner cần ăn nhanh trước khi di chuyển về nhà hoặc khách sạn, bánh mì là lựa chọn lý tưởng. Ổ bánh giòn nhẹ cung cấp carbohydrate, trong khi nhân trứng, thịt nguội hoặc xíu mại bổ sung protein phục vụ quá trình tái tạo cơ bắp.

Rau dưa đi kèm góp phần bổ sung vitamin và tạo cảm giác tươi mát sau vận động kéo dài. Để tránh nạp quá nhiều chất béo, runner nên chọn loại ít bơ, ít sốt và ưu tiên nhân thịt nạc hoặc trứng.

Mỗi phần bánh mì có giá từ 25.000 đồng, phù hợp ăn nhẹ, ăn sáng. Ảnh: Tâm Linh

Tiệm bánh mì tại 75 Nguyễn Thái Học, chuỗi cửa hàng Bánh mì Xanh hoặc các xe bánh mì dọc đường Cách Mạng Tháng Tám là những điểm ăn khuya quen thuộc với mức giá từ khoảng 25.000 đồng một phần.

Sau chặng đua dài, khi ánh đèn thành phố vẫn còn rực sáng, một đĩa cơm tấm, tô hủ tiếu hay xôi nóng không chỉ lấp đầy dạ dày, mà còn giúp runner cảm nhận nhịp sống không ngủ của TP HCM sau khi chinh phục đường chạy đêm.

Hải Long