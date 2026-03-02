4 mẹo buổi sáng giúp kiểm soát axit uric

Uống một cốc nước chanh ấm khi thức dậy, thực hành yoga nhẹ nhàng có thể giúp thận đào thải acid uric, điều hòa chuyển hóa và giảm viêm.

Tăng acid uric máu thường diễn tiến âm thầm, nếu không kiểm soát sớm có thể dẫn đến gout, tổn thương khớp, bệnh thận và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Bên cạnh chế độ ăn và thuốc điều trị, duy trì một số thói quen buổi sáng cũng tác động đáng kể đến khả năng cơ thể kiểm soát chất thải này. Dưới đây là những thói quen đơn giản, dễ áp dụng.

Uống 2-3 ly nước lọc lúc bụng đói

Vì acid uric chủ yếu được đào thải qua thận thông qua nước tiểu, nên uống đủ nước là một trong những cách kiểm soát nồng độ chất này hiệu quả. Nước giúp pha loãng acid uric trong máu, hỗ trợ thận đào thải qua nước tiểu. Bắt đầu ngày mới với 2-3 ly nước giúp tăng cường chức năng thận và hạn chế hình thành tinh thể acid uric ở khớp.

Uống nước chanh ấm khi thức dậy

Uống một ly nước ấm pha chanh vào buổi sáng hỗ trợ tiêu hóa và góp phần đào thải acid uric. Dù có vị chua, chanh được cho là có tính kiềm sau chuyển hóa, góp phần trung hòa lượng axit dư thừa trong cơ thể. Loại quả này cũng giàu vitamin C, có thể giảm chỉ số nhờ tăng thải qua nước tiểu. Nước chanh còn bổ sung nước, thúc đẩy thận hoạt động hiệu quả, tăng khả năng loại bỏ acid uric và các chất thải khác.

Ăn sáng ít purin

Ăn thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, nội tạng và một số loại hải sản có thể làm tăng chỉ số. Vì vậy, người bị acid uric cao nên chọn bữa sáng ít purin như yến mạch, trái cây, sữa chua và ngũ cốc nguyên hạt.

Ưu tiên thực phẩm ít purin dễ tiêu hóa và giàu chất xơ, giúp ổn định chuyển hóa acid uric. Bữa sáng giàu chất xơ còn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết - yếu tố quan trọng trong quản lý acid uric.

Tập yoga nhẹ nhàng

Vận động giúp tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ thận đào thải acid uric. Bạn có thể đi bộ nhẹ hoặc tập yoga đều đặn. Tập luyện thường xuyên cũng kiểm soát cân nặng - yếu tố quan trọng trong việc duy trì mức acid uric ổn định. Tuy nhiên, cần tránh tập quá sức vì có thể làm tăng acid uric tạm thời do tích tụ axit lactic và mất nước.

Dưới đây là một số động tác yoga phù hợp:

Tư thế trái núi giúp cải thiện tư thế và khả năng giữ thăng bằng, tăng cường lưu thông máu, đặc biệt đến chân và thận.

Để thực hiện, bạn đứng thẳng, hai chân khép hoặc rộng bằng hông, tay xuôi theo thân; dồn đều trọng lượng lên hai bàn chân. Hít một hơi thật sâu, từ từ nâng tay qua đầu và đan các ngón tay vào nhau. Ưỡn nhẹ ngực về phía trước, kéo dài cột sống và hít thở sâu 5-10 nhịp.

Tư thế chó úp mặt kích thích tuần hoàn máu, kéo giãn lưng và chân. Người tập có thể cảm thấy khớp linh hoạt hơn, giảm đau liên quan đến gout.

Người tập chống hai tay và hai chân xuống sàn, nâng hông lên cao tạo hình chữ V ngược; giữ lưng thẳng, hạ gót chân xuống sàn. Thả lỏng cổ, hít thở sâu 5-10 nhịp rồi từ từ trở về tư thế ban đầu.

Nên thực hiện nhẹ nhàng các tư thế này khoảng 10-15 phút mỗi ngày, kết hợp bài tập thở để giảm căng thẳng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)