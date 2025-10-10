6 tư thế yoga giúp giảm acid uric

Acid uric là sản phẩm phụ thải ra khi cơ thể phân hủy purin trong thực phẩm như thịt đỏ, bia rượu, hải sản và một số nội tạng động vật. Khi thận không thể đào thải acid uric hiệu quả, nó tích tụ trong máu, dẫn đến hình thành các tinh thể rắn trong khớp gây bệnh gout. Acid uric dư thừa trong cơ thể dẫn đến hình thành sỏi thận, được gọi là sỏi acid uric.
Ngoài duy trì chế độ ăn uống, tập yoga thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, cả hai đều quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ acid uric.
Tư thế rắn hổ mang
Người tập nằm sấp, duỗi thẳng chân và đặt lòng bàn tay dưới vai. Hít vào, nâng ngực lên khỏi thảm, giữ khuỷu tay thẳng, vai cách xa tai. Giữ tư thế trong vài nhịp thở, sau đó thở ra khi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể trở lại thảm.
Acid uric là sản phẩm phụ thải ra khi cơ thể phân hủy purin trong thực phẩm như thịt đỏ, bia rượu, hải sản và một số nội tạng động vật. Khi thận không thể đào thải acid uric hiệu quả, nó tích tụ trong máu, dẫn đến hình thành các tinh thể rắn trong khớp gây bệnh gout. Acid uric dư thừa trong cơ thể dẫn đến hình thành sỏi thận, được gọi là sỏi acid uric.
Ngoài duy trì chế độ ăn uống, tập yoga thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, cả hai đều quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ acid uric.
Tư thế rắn hổ mang
Người tập nằm sấp, duỗi thẳng chân và đặt lòng bàn tay dưới vai. Hít vào, nâng ngực lên khỏi thảm, giữ khuỷu tay thẳng, vai cách xa tai. Giữ tư thế trong vài nhịp thở, sau đó thở ra khi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể trở lại thảm.
Xoắn nửa cột sống
Người tập ngồi xuống, duỗi thẳng chân, thư giãn toàn bộ cơ thể. Gập chân trái, đặt bàn chân trái gần mông phải. Bắt chéo bàn chân phải qua và đặt xuống cạnh đùi trái. Xoay thân sang phải, đặt khuỷu tay trái lên phía ngoài đầu gối phải. Giữ tư thế trong khi hít vào để kéo dài cột sống và thở ra để xoắn sâu hơn. Lặp lại ở phía bên kia.
Xoắn nửa cột sống
Người tập ngồi xuống, duỗi thẳng chân, thư giãn toàn bộ cơ thể. Gập chân trái, đặt bàn chân trái gần mông phải. Bắt chéo bàn chân phải qua và đặt xuống cạnh đùi trái. Xoay thân sang phải, đặt khuỷu tay trái lên phía ngoài đầu gối phải. Giữ tư thế trong khi hít vào để kéo dài cột sống và thở ra để xoắn sâu hơn. Lặp lại ở phía bên kia.
Tư thế cây cầu
Bạn nằm ngửa trên thảm, co đầu gối, bàn chân cách nhau một khoảng rộng bằng hông, gót chân gần chạm hông. Hít vào, từ từ nâng hông lên phía trần nhà, ấn bàn chân và cánh tay xuống thảm. Ôm chặt hai tay dưới lưng và xoay vai xuống, mở rộng ngực. Giữ tư thế trong vài nhịp thở trước khi thả lỏng.
Tư thế cây cầu
Bạn nằm ngửa trên thảm, co đầu gối, bàn chân cách nhau một khoảng rộng bằng hông, gót chân gần chạm hông. Hít vào, từ từ nâng hông lên phía trần nhà, ấn bàn chân và cánh tay xuống thảm. Ôm chặt hai tay dưới lưng và xoay vai xuống, mở rộng ngực. Giữ tư thế trong vài nhịp thở trước khi thả lỏng.
Tư thế chó úp mặt
Bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối xuống sàn, hai tay hơi đặt trước vai. Nâng hông lên, ngả ra sau, duỗi thẳng chân, tạo thành hình chữ V ngược với đỉnh chữ V ở phía hông. Ấn chặt hai tay xuống thảm và giữ đầu giữa hai cánh tay, mắt nhìn về phía bàn chân hoặc đầu gối.
Tư thế chó úp mặt
Bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối xuống sàn, hai tay hơi đặt trước vai. Nâng hông lên, ngả ra sau, duỗi thẳng chân, tạo thành hình chữ V ngược với đỉnh chữ V ở phía hông. Ấn chặt hai tay xuống thảm và giữ đầu giữa hai cánh tay, mắt nhìn về phía bàn chân hoặc đầu gối.
Tư thế gác chân lên tường
Nằm xuống sàn, gập đầu gối và đưa về phía bụng, đùi chạm ngực. Nâng hông lên khỏi sàn khi thở ra, giữ eo bằng cả hai tay. Vươn dài chân lên tường. Dựa vào tường để giữ thăng bằng hoặc đặt gối dưới eo để hỗ trợ. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 phút, nhắm mắt, tập trung hít thở sâu.
Tư thế gác chân lên tường
Nằm xuống sàn, gập đầu gối và đưa về phía bụng, đùi chạm ngực. Nâng hông lên khỏi sàn khi thở ra, giữ eo bằng cả hai tay. Vươn dài chân lên tường. Dựa vào tường để giữ thăng bằng hoặc đặt gối dưới eo để hỗ trợ. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 phút, nhắm mắt, tập trung hít thở sâu.
Tư thế em bé
Quỳ gối trên thảm, hai ngón chân cái chạm vào nhau và hai đầu gối mở rộng bằng hông. Mông đặt trên gót chân, gập người về phía trước, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt hoặc dọc theo cơ thể. Đặt trán lên thảm và hít thở sâu vào lưng. Giữ tư thế này càng lâu càng tốt.
Tư thế em bé
Quỳ gối trên thảm, hai ngón chân cái chạm vào nhau và hai đầu gối mở rộng bằng hông. Mông đặt trên gót chân, gập người về phía trước, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt hoặc dọc theo cơ thể. Đặt trán lên thảm và hít thở sâu vào lưng. Giữ tư thế này càng lâu càng tốt.
Bảo Bảo (Theo Times of India, Health Shots)
Ảnh: AI