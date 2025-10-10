6 tư thế yoga giúp giảm acid uric

Acid uric là sản phẩm phụ thải ra khi cơ thể phân hủy purin trong thực phẩm như thịt đỏ, bia rượu, hải sản và một số nội tạng động vật. Khi thận không thể đào thải acid uric hiệu quả, nó tích tụ trong máu, dẫn đến hình thành các tinh thể rắn trong khớp gây bệnh gout. Acid uric dư thừa trong cơ thể dẫn đến hình thành sỏi thận, được gọi là sỏi acid uric.

Ngoài duy trì chế độ ăn uống, tập yoga thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, cả hai đều quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ acid uric.

Tư thế rắn hổ mang

Người tập nằm sấp, duỗi thẳng chân và đặt lòng bàn tay dưới vai. Hít vào, nâng ngực lên khỏi thảm, giữ khuỷu tay thẳng, vai cách xa tai. Giữ tư thế trong vài nhịp thở, sau đó thở ra khi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể trở lại thảm.