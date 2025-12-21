4 loại nước bù điện giải tốt cho sức khỏe

Nước dừa, sữa, nước ép trái cây và sinh tố rất giàu chất điện giải, có thể bù nước sau khi tập luyện cường độ cao, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Chất điện giải là các khoáng chất như natri, kali, magie, canxi, phốt pho, clorua và bicacbonat, tồn tại trong máu, nước tiểu và dịch cơ thể. Chúng mang điện tích và điều chỉnh các chức năng thiết yếu như truyền tín hiệu thần kinh, cân bằng pH, co cơ và duy trì nước trong cơ thể.

Nồng độ chất điện giải trong máu và dịch cơ thể quá cao hoặc quá thấp có thể gây ra các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Quá trình mất nước và điện giải hàng ngày xảy ra tự nhiên thông qua đổ mồ hôi và đào thải các chất thải khác. Do đó, bổ sung chế độ ăn giàu những khoáng chất này có thể giúp ích.

Nước dừa

Nước dừa có hàm lượng đường thấp và chứa nhiều chất điện giải gồm natri, kali, canxi, magiê. Mỗi cốc (237 ml) nước dừa chỉ có 46 calo nên là lựa chọn thay thế ít calo hơn so với nước ngọt, nước ép có đường và đồ uống thể thao truyền thống.

Sữa bò

Sữa bò cung cấp nguồn chất điện giải dồi dào như canxi, natri, kali. Nó cũng chứa carbohydrate và protein, hai chất dinh dưỡng đa lượng có thể bổ sung năng lượng và thúc đẩy quá trình phục hồi mô cơ sau khi tập luyện.

Ưu tiên loại sữa nguyên kem, ít béo hoặc sữa tách béo, không hương vị để hạn chế lượng đường bổ sung. Người mắc chứng không dung nạp lactose hãy cân nhắc chọn loại không lactose như sữa đậu nành.

Nước ép dưa hấu

Một cốc (227 ml) nước ép dưa hấu nguyên chất 100% cung cấp gần 6% lượng cơ thể cần hàng ngày (DV) của kali và magiê cùng một lượng nhỏ các chất điện giải khác như canxi, phốt pho. Đồ uống này cũng chứa L-citrulline, có thể tăng cường vận chuyển oxy, hiệu suất thể thao và phục hồi cơ bắp.

Các loại nước ép trái cây nguyên chất 100% khác cũng có thể là nguồn cung cấp chất điện giải tốt. Ví dụ nước cam và nước ép anh đào cũng chứa kali, magiê và phốt pho. Nước ép trái cây nguyên chất 100% còn dồi dào vitamin và chất chống oxy hóa. Nên ưu tiên nước ép nguyên chất, tươi, tránh thêm đường hoặc chất tạo ngọt vào đồ uống.

Sinh tố

Uống sinh tố là cách đơn giản để kết hợp nhiều thực phẩm giàu chất điện giải thành đồ uống dễ tiêu thụ. Nguyên liệu phổ biến như trái cây, rau củ, các loại hạt, đậu và sản phẩm từ sữa vừa thơm ngon vừa cung cấp điện giải. Với người bị tiêu chảy hoặc nôn mửa, sinh tố dễ tiêu hóa và giúp bù điện giải hiệu quả hơn so với thực phẩm nguyên chất.

Thêm bột whey protein vào sinh tố còn hỗ trợ phục hồi cơ sau tập luyện. Tuy nhiên, đồ uống này có thể khiến cảm giác quá no nếu tập luyện nặng hoặc kéo dài. Nên uống sinh tố ít nhất một giờ trước hoặc ngay sau khi tập luyện.

Bảo Bảo (Theo Healthline)