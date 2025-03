4 giải chạy trên vRace có huy chương, áo đấu cho runner

Các giải chạy như "Taste The Run", "Rồng Rắn Lên Mây", "Hành trình Việt Nam" và "Happy Run" thiết kế vật phẩm finisher độc đáo, thu hút hơn 10.000 người tham gia.

Mỗi giải thiết kế theo concept riêng biệt với các vật phẩm như huy chương, áo chạy độc đáo để tạo điểm nhấn, khuyến khích cộng đồng tham gia tập luyện thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh. Các giải đấu này đều đang diễn ra với cự ly đa dạng. Chi phí tham gia từ 165.000 đồng.

Taste The Run

Giải đấu mới nhất trên vRace lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt. Giải có ba chặng lần lượt là Phở - Cơm Tấm - Bánh Mì với cự ly đa dạng như 10, 50, 125, 500, 1.025, 2.025 km. Sau khi đăng ký, runner có 180 ngày để hoàn tất cự ly. Hoàn thành mỗi chặng, người tham gia mới có thể đăng ký chặng tiếp theo.

Đăng ký tham gia Taste The Run

Thiết kế huy chương, áo finisher của Taste The Run. Ảnh: vRace

Với cảm hứng từ ẩm thực, giải đấu mang đến phiên bản huy chương độc đáo. Huy chương mỗi chặng sẽ có hình ảnh đặc trưng của từng món ăn. Thiết kế có thể tháo rời, lắp ghép, hoàn thiện từ đồng nguyên khối, mạ vàng. Nếu hoàn thành cả ba chặng, runner sẽ sưu tầm trọn bộ "Mâm ẩm thực Việt Nam". Áo finisher có hai lựa chọn T-shirt hoặc Singlet, làm từ chất liệu Microfiber cao cấp, thoáng mát, in số cự ly hoàn thành và có phản quang.

Hiện, giải mở cổng đăng ký với mức giá từ 200.000 đồng, tùy theo số lượng vật phẩm mong muốn, chưa tính chiết khấu dành cho đăng ký nhóm. Sau một tháng mở đăng ký, gần 400 VĐV đã tham gia, tích lũy quãng đường hơn 25.000 km

Rồng Rắn Lên Mây

Giải đấu ra mắt thời điểm chuyển giao năm Giáp Thìn và Ất Tỵ, lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian cùng tên. Trong văn hóa Việt, rồng là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy quyền, còn rắn là biểu tượng cho sự tái sinh, khôn ngoan, linh hoạt và khả năng vượt qua khó khăn. Rồng rắn lên mây tượng trưng cho hành trình vượt giới hạn, đạt đỉnh cao mới, sự chuyển giao sang chương mới. Đến nay, sự kiện đã thu hút hơn 2.000 người đăng ký.

Đăng ký tham gia Rồng Rắn Lên Mây

Huy chương và áo finisher giải Rồng Rắn Lên Mây. Ảnh: vRace

Vật phẩm finisher gồm huy chương mang hình là hai linh vật - biểu tượng của hai năm là rồng và rắn uốn mình, vươn lên những tầng mây trên đỉnh Fansipan. Huy chương có màu vàng, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Với giải đấu lần này, vRace sản xuất huy chương có đế nam châm, runner có thể trưng bày ở bàn làm việc, tủ kính...

Với áo finisher, ban tổ chức chọn tông màu đen cùng họa tiết vàng, xanh. Mặt trước áo có tên giải và logo, sau lưng là dòng chữ finisher, được cách điệu. Dọc thân áo mang dòng chữ "smooth, strong and unstoppable!"

Hành trình Việt Nam

Đây là chuỗi sự kiện chạy bộ online dài nhất từng có mặt trên vRace, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, con người trên ba miền đất nước. Giải gồm ba chặng.

Chặng một mang tên Khởi nguồn, nhận đăng ký đến 1/6. Huy chương của chặng này mang những nét đặc trưng của miền Bắc với cột cờ Lũng Cú, ruộng bậc thang, Tháp Rùa và cầu Hoàng Văn Thụ ở thành phố cảng Hải Phòng.

Đăng ký tham gia Hành trình Việt Nam

Huy chương hình đóa sen và áo finisher giải Hành trình Việt Nam. Ảnh: vRace

Chặng thứ hai với tên gọi Hành trình là cuộc phiêu lưu qua miền Trung, Tây Nguyên đầy nắng và gió, nơi có những di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới và những bãi biển xanh, cát vàng. Huy chương chặng này khắc họa hình ảnh Nhà Rông Tây Nguyên, tháp Bánh Ít của người Bình Định và cây cầu Rồng biểu trưng của thành phố Đà Nẵng

Với chặng cuối Về đích, runner kết thúc hành trình với tấm huy chương mang biểu tượng đất, người phương Nam là sông Sài Gòn, tòa nhà Bitexco, vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long và cột cờ mũi Cà Mau.

Điểm đặc biệt là huy chương có thể ghép lại với nhau tạo thành một đóa hoa sen bung nở, chính giữa có trống đồng Đông Sơn và cánh chim Lạc ngoài viền, tượng trưng cho nguồn gốc, khí phách con người Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 6.000 người tham gia giải.

Happy Run

Giải đấu nhấn mạnh tinh thần "hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình nỗ lực của mỗi cá nhân". Câu slogan "Happiness in Every Step" được khắc họa trên cả áo và huy chương tạo cảm giác tích cực, thúc đẩy người tham gia trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Đăng ký tham gia Happy Run

Huy chương có thể xoay 360 độ cùng áo thi đấu giải Happy Run. Ảnh: vRace

Đặc biệt, lần đầu tiên vRace ra mắt huy chương có thể tương tác, xoay 360 độ với biểu tượng trái tim và khắc tên người tham gia ở mặt sau. Hình ảnh thành phố chia đôi, bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng, thể hiện tinh thần bền bỉ tập luyện không kể ngày đêm.

Ngay bên dưới là hình ảnh những người đang chạy cùng nhau cho thấy sự kết nối và cổ vũ mọi lứa tuổi cùng tham gia hoạt động. Các chi tiết trên huy chương được khắc nổi, in chìm tạo chiều sâu và độ chân thực cao, nổi bật trên nền chất liệu hợp kim bền màu đúc nổi nguyên khối.

Áo chạy sử dụng màu đen và xanh lá cây gradient làm chủ đạo, với các đường vân áo tinh xảo, chi tiết, tạo cảm giác năng động, nổi bật phù hợp cho mọi đối tượng, lứa tuổi. Phía ngực trái có in dòng chữ "Happiness in every step" - "Hạnh phúc trên từng bước chạy" truyền cảm hứng cũng như thúc đẩy runner thêm tự tin chinh phục mọi cung đường.

Tất cả giải đấu trên đều đang mở đăng ký, cộng đồng, runner có thể chọn giải đấu, cự ly đa dạng phù hợp với mục tiêu cá nhân. Bất cứ khi nào tập luyện, runner đều có thể bật Strava, Garmin hoặc vRace Connect để ghi nhận thành tích. Các vật phẩm sẽ được trao khi hoàn thành cự ly đã đăng ký trong số ngày quy định.

vRace là nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online vận hành. Tháng 12/2024, nền tảng trở thành ứng dụng có lượt tải, tốc độ tăng trưởng lượt tải, rating, tỷ lệ giữ chân người dùng đạt vị trí cao nhất trên App Store.

Hoài Phương