Áo, huy chương cổ vũ tinh thần các chân chạy Happy Run

vRace giới thiệu huy chương và áo finisher giải chạy Happy Run với slogan "Happiness in Every Step", nhấn mạnh hạnh phúc không đến từ điểm đích mà từ quá trình chạy.

Mở cổng đăng ký từ ngày 23/10, giải chạy online Happy Run với khẩu hiệu "Happiness in Every Step" mang đến thông điệp tích cực, khuyến khích mọi người tìm thấy niềm vui trong từng bước chạy. Không chỉ là một sự kiện chạy bộ thông thường, thông qua giải chạy, ban tổ chức muốn mỗi người tự kiến tạo nên hành trình tìm kiếm hạnh phúc và sức khỏe riêng biệt, qua đó, thấy được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Câu slogan "Happiness in Every Step" khắc họa trên cả áo và huy chương tạo cảm giác tích cực, thúc đẩy người tham gia trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Huy chương giải Happy Run có thiết kế mới mẻ, hướng tới sự năng động, khỏe khoắn.

Về huy chương, đây là lần đầu tiên vRace ra mắt huy chương có thể tương tác và xoay 360 độ thông qua biểu tượng trái tim khắc chữ vRace kèm slogan. Hình ảnh thành phố chia đôi, bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng, thể hiện tinh thần bền bỉ tập luyện không kể ngày đêm.

Ngay bên dưới là hình ảnh những người đang chạy cùng nhau cho thấy sự kết nối và cổ vũ mọi lứa tuổi cùng tham gia hoạt động. Các chi tiết trên huy chương được khắc nổi, in chìm tạo chiều sâu và độ chân thực cao, nổi bật trên nền chất liệu hợp kim bền màu đúc nổi nguyên khối.

"Thông qua biểu tượng trái tim với thiết kế 360 độ, chúng tôi muốn nhắn nhủ mỗi người hãy nhìn nhận mọi sự vật sự việc ở nhiều góc độ xung quanh, để từ đó, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tìm thấy được những động lực và dựa vào đó có thể bứt phá bản thân", đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm.

Áo giải Happy Run với gam màu chủ đạo là xanh, đen.

Về áo chạy, ban tổ chức sử dụng màu đen và xanh lá cây gradient làm chủ đạo, với các đường vân áo tinh xảo, chi tiết, tạo cảm giác năng động, nổi bật phù hợp cho mọi đối tượng, lứa tuổi. Size áo đa dạng từ KID5 tới 3XL dễ dàng cho mọi người lựa chọn. Phía ngực trái có in dòng chữ "Happiness in every step" - "Hạnh phúc trên từng bước chạy" truyền cảm hứng cũng như thúc đẩy runner thêm tự tin chinh phục mọi cung đường.

Áo được làm từ chất liệu Microfiber mỏng thoáng mát, co giãn, kháng khuẩn, hạn chế mùi hôi phù hợp cho hoạt động thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó, chất vải ít nhăn, ít bị xơ, giữ được độ mềm mịn, tuổi thọ cao, không mất dáng, không bay màu theo thời gian. Công nghệ in chuyển nhiệt độ bền màu màu cao, không bị bể hình khi co giãn cũng là một điểm cộng của áo chạy Happy Run.

Sau khi ra mắt, áo giải chạy nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng runner. Đặc biệt, đối với giải này, ban tổ chức nhận khắc và in tên lên huy chương hoặc áo đấu cho những runner muốn để lại dấu ấn riêng biệt cho bản thân (có thu phí). Chi tiết liên hệ bộ phận CSKH của vRace.

Giá bán lẻ và combo áo, huy chương.

Đáp ứng nhu cầu của đa dạng người chạy, ban tổ chức có bán lẻ áo, huy chương và combo. Cụ thể, giá áo lẻ là 180.000 đồng và huy chương lẻ giá 270.000 đồng. Ngoài ra, khi tham gia mua combo vật phẩm theo nhóm càng đông, mức giá sẽ càng rẻ, chỉ từ 330.000 đồng cho một combo đăng ký từ 4 người. Các vật phẩm được giao miễn phí.

Ban tổ chức cũng tặng ngay voucher giảm giá Garmin và Nike cho 200 người đăng ký giải chạy sớm nhất.

Giải chạy online Happy Run - Happiness in Every Step được tổ chức trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace đến hết 28/2/2025. Giải chạy dành cho mọi lứa tuổi đối với mọi cá nhân, cặp đôi, gia đình với mong muốn mang lại trải nghiệm vui khỏe, hạnh phúc, hướng tới các hình tượng Happy Man, Happy Woman, Happy Kid, Happy Couple, Happy Family.

