TP HCM chuẩn bị đầu tư cầu Phú Mỹ 2, kết nối sân bay Long Thành

TP HCM đang xem xét thúc đẩy dự án cầu Phú Mỹ 2 bắc qua sông Đồng Nai, nhằm tăng liên kết vùng và tạo trục giao thông tốc độ cao hướng đến sân bay Long Thành.

Sở Tài chính TP HCM vừa kiến nghị UBND thành phố giao Công ty Masterise lập hồ sơ đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2, sau khi doanh nghiệp này trình bày nguyện vọng và được các sở, ngành liên quan thẩm định sơ bộ.

Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm tải cho hạ tầng hiện hữu và tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác thời gian tới.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Cầu thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỷ đồng cho phần xây lắp, còn 2.100 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM và Đồng Nai dùng để giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành sau ba năm.

Vị trí các cây cầu kết nối TP HCM và Đồng Nai sắp tới sẽ xây dựng, trong đó có Phú Mỹ 2 (xanh lá). Đồ họa: Khánh Hoàng

Sở Tài chính TP HCM đánh giá việc đầu tư cầu Phú Mỹ 2 là cần thiết để hình thành trục giao thông mới giữa TP HCM và Đồng Nai. Khi hoàn thành, tuyến này cùng đường trục Bắc – Nam (Nguyễn Hữu Thọ) và đường 25C (Đồng Nai) sẽ tạo hành lang di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành. Cầu cũng giúp tăng kết nối giữa Khu đô thị Nam Sài Gòn và huyện Nhơn Trạch, đồng thời giảm áp lực cho cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu.

Tuy vậy, cơ quan chuyên môn nhận định hồ sơ của nhà đầu tư mới ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để so sánh với các hình thức đối tác công tư (PPP) khác. Do đó, nếu được chấp thuận nghiên cứu lập đề xuất, thành phố trước mắt sẽ thống nhất định hướng theo phương thức PPP, còn loại hợp đồng cụ thể sẽ được xem xét ở giai đoạn tiếp theo.

TP HCM và Đồng Nai hiện bị ngăn cách bởi các sông lớn như Đồng Nai, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Thị Vải. Việc kết nối đường bộ chủ yếu dựa trên quốc lộ 1, quốc lộ 1K và cao tốc Long Thành – Dầu Giây, song đều đã quá tải. Những năm gần đây, hạ tầng được cải thiện với cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 đã hoàn thành, cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Ngoài cầu Phú Mỹ 2, hai địa phương cũng đang nghiên cứu cầu Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái.

Tại buổi làm việc ngày 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Đồng Nai thống nhất tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án lớn như Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2 (Long Hưng). Hai bên cùng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia để giảm áp lực ngân sách.

Giang Anh