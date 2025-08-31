4 điểm nóng ở đại chiến Liverpool - Arsenal

AnhKhả năng bùng nổ của các tân binh Viktor Gyokeres, Hugo Ekitike hay Eberechi Eze có thể định đoạt trận đại chiến tại Anfield ở vòng ba Ngoại hạng Anh hôm nay.

Khả năng bùng nổ của Gyokeres. Tân binh 86 triệu USD giải tỏa áp lực sau cú đúp vào lưới Leeds và được kỳ vọng tiếp tục để lại dấu ấn tại Anfield.

Tình huống Gyokeres thoát xuống bên cánh trái rồi đột phá vào trung lộ ghi bàn trong trận thắng Leeds ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Khi còn khoác áo Sporting Lisbon, Gyokeres nhiều lần tạo khác biệt nhờ các pha bứt tốc bên cánh trái rồi ngoặt vào trung lộ dứt điểm bằng chân phải. Trung phong người Thụy Điển vừa tái hiện kịch bản đó để ghi bàn đầu tiên vào lưới Leeds.

Trước Liverpool, Gyokeres có nhiều cơ hội để khai thác tối đa khu vực này. Đầu tiên, do tân binh Jeremie Frimpong chấn thương, HLV Arne Slot phải kéo Dominik Szoboszlai - người đá sở trường tiền vệ - về đá hậu vệ phải trong trận thắng Newcastle ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Sự thiếu ổn định và gắn kết bên hành lang phải Liverpool có thể mở ra cơ hội cho Arsenal.

Một tình huống Bournemouth khai thác khoảng trống phía sau Ibrahima Konate trong trận gặp Liverpool ở vòng một Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Ngoài ra, trung vệ lệch phải Ibrahima Konate đang cho thấy sự bất ổn. Ngôi sao người Pháp liên tục mắc lỗi, thi đấu thiếu tự tin khi chịu áp lực. Cựu trung vệ Jamie Carragher chỉ trích Konate nặng nề trong trận ra quân gặp Bournemouth.

Đây chính là điểm mà Gyokeres cùng Arsenal có thể nhắm tới, giống những gì Bournemouth từng làm được tại Anfield, khi liên tục khai thác khoảng trống sau lưng Konate.

Arteta dùng ai kèm Salah? Mohamed Salah ghi 11 bàn vào lưới Arsenal, khiến HLV Mikel Arteta đối diện quyết định quan trọng ở vị trí hậu vệ trái.

Những vị trí chạm bóng của Calafiori qua hai vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Ảnh: Premier League

Cầu thủ Arsenal thi đấu nổi bật từ đầu mùa là Riccardo Calafiori. Hậu vệ Italy thường xuyên tạo bất ngờ với những pha dâng cao bất ngờ, di chuyển linh hoạt, khiến đối thủ khó bắt bài và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Tuy nhiên, điểm mạnh ấy cũng có thể biến thành tử huyệt. Salah thường đứng rất cao và rộng bên cánh phải, chờ cơ hội để nhận bóng trong các tình huống phản công. Khi Calafiori bỏ vị trí, Arsenal dễ bị hở sườn. Trận gặp Man Utd tại Old Trafford, Bryan Mbeumo nhiều lần hưởng lợi từ những pha mất bóng khi Calafiori không kịp lùi về.

Gabriel Magalhaes có thể lực và tốc độ để bọc lót phần nào, nhưng Arteta sẽ phải cân nhắc: để Calafiori tiếp tục chơi phóng khoáng hay buộc anh tiết chế hơn?

Liverpool khai thác tình huống Myles Lewis-Skelly dâng cao để ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates ngày 27/10/2024. Ảnh: Premier League

Phương án thay thế là Myles Lewis-Skelly, song cầu thủ trẻ này cũng có thói quen bó vào giữa, dễ để lộ khoảng trống. Bài học vẫn còn nguyên từ trận hòa 2-2 mùa trước tại Emirates, khi Lewis-Skelly bỏ vị trí và Salah tận dụng để ghi bàn gỡ hòa.

Hàng công mới của Liverpool mang đến sự linh hoạt. Tiền đạo 106 triệu USD Hugo Ekitike nhanh chóng hòa nhập, khi ghi bàn cả hai vòng đầu Ngoại hạng Anh lẫn trận tranh Siêu Cup Anh. Ngoài khả năng dứt điểm sắc bén, tiền đạo người Pháp di chuyển đa dạng, giúp hàng công Liverpool trở nên biến ảo.

Tình huống Ekitike lùi sâu rồi băng lên ghi bàn trong trận thắng Bournemouth ở vòng một Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Ekitike thường xuyên lùi xuống giữa sân, mở ra khoảng trống cho Florian Wirtz băng lên. Đây là bài toán mà Arsenal buộc phải xử lý tốt hơn so với Bournemouth hay Newcastle - hai đội nhiều lần bị Liverpool khai thác theo cách này.

Trong trận gặp Bournemouth, Ekitike kéo trung vệ Bafode Diakite ra khỏi vị trí khi phối hợp cùng Alexis Mac Allister. Cùng lúc đó, Wirtz chạy chéo hút người, mở ra khoảng trống để chính Ekitike dẫn bóng và ghi bàn.

Tại St James’ Park, chính thói quen lùi sâu này tiếp tục gây rối loạn hàng thủ Newcastle. Khi Ekitike chiếm lĩnh vị trí khéo léo, Dan Burn do dự không biết có nên theo kèm. Sự chú ý bị phân tán bởi Wirtz, và chỉ trong tích tắc, Ekitike quay người dẫn bóng lên và dứt điểm thành bàn.

Trước Liverpool hôm nay, trung vệ Arsenal sẽ buộc phải quyết liệt áp sát mỗi khi Ekitike lùi sâu. Đồng thời, một người khác, có thể là trung vệ còn lại hoặc một tiền vệ phòng ngự, phải lập tức theo sát Wirtz, ngăn không cho tiền vệ người Đức khai thác khoảng trống sau lưng.

Eze sẽ chơi ở vị trí nào? Mùa này, Arsenal đang dần chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1, với cầu thủ số 10 đá trung lộ nhiều hơn. Nếu đội trưởng Martin Odegaard không kịp bình phục, tân binh Eberechi Eze sẽ ra mắt trong vai trò hộ công, còn Gabriel Martinelli chạy cánh trái.

Bản đồ nhiệt của Eberechi Eze tại Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: Premier League

Trong khâu tấn công, Eze hứa hẹn hòa nhập tốt, nhưng thử thách lớn nhất sẽ là thích nghi với cường độ pressing cao hơn nhiều so với thời ở Crystal Palace. Nếu HLV Arteta lo ngại thiếu sự ăn ý trong khâu gây áp lực, Arsenal có thể buộc phải lùi sâu, chơi khối trung tuyến kín kẽ hơn, trước sức ép lớn từ Liverpool trên sân nhà Anfield.

Nếu Odegaard đủ thể lực đá chính, Eze có thể đá lệch trái trong vai trò lai giữa tiền vệ công và tiền đạo cánh - vị trí từng giúp anh tỏa sáng ở Crystal Palace.

Dù đá vai trò nào, Eze cũng hứa hẹn giúp hàng công Arsenal đột biến hơn, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Liverpool. Tiền vệ người Anh nổi bật với khả năng cầm bóng đột phá, len lỏi qua các tuyến phòng ngự và xử lý trong không gian hẹp bằng kỹ thuật đi bóng, chứ không chỉ bằng các pha phối hợp.

Ngoài ra, kinh nghiệm đá phản công từ thời Crystal Palace của Eze cũng có thể trở thành vũ khí cho Arsenal tại Anfield, nơi tốc độ chuyển trạng thái thường quyết định cục diện trận đấu.

Hồng Duy (theo Premier League)