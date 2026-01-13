4 dấu hiệu gan nhiễm mỡ dễ nhầm với đau dạ dày

Khó tiêu, đầy hơi dai dẳng, cảm giác no sau bữa ăn nhẹ và khó chịu ở vùng bụng trên bên phải có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ.

Một số triệu chứng tiêu hóa thường xuất phát từ thức ăn, căng thẳng hoặc trào ngược axit. Nhưng ở một số người, vấn đề này lại bắt nguồn từ gan, không phải dạ dày. Bệnh gan nhiễm mỡ, nhất là giai đoạn đầu, ít khi gây đau nhói hay biểu hiện rõ rệt, mà thường chỉ xuất hiện các dấu hiệu nhẹ, dễ bị bỏ qua. Dưới đây là 4 triệu chứng gan nhiễm mỡ thường nhầm với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Cảm giác no bụng, đầy hơi dù ăn ít

Người bị gan nhiễm mỡ có thể cảm thấy no bụng, đầy hơi ngay cả sau bữa ăn nhẹ. Gan nằm ở phía bên phải của vùng bụng trên. Khi gan tích tụ mỡ và to ra, nó chèn ép các cơ quan xung quanh, gây cảm giác nặng nề hoặc căng tức, đặc biệt vào buổi tối, dù không ợ hơi rõ ràng.

Khó chịu ở vùng bụng trên bên phải

Khác với đau dạ dày điển hình, thường xuất hiện từng đợt và ở giữa bụng, gan nhiễm mỡ gây cảm giác âm ỉ hoặc khó chịu ở phía trên bên phải, ngay dưới xương sườn. Triệu chứng này đôi khi giống cảm giác đầy hơi hoặc căng cơ. Cơn khó chịu thường trở nặng sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ hoặc ngồi lâu. Vì các biểu hiện âm thầm nên người bệnh có thể chủ quan, dẫn đến trì hoãn chẩn đoán và điều trị sớm.

Buồn nôn nhẹ

Buồn nôn nhẹ, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau khi ăn đồ nhiều chất béo, thường bị nhầm với trào ngược dạ dày thực quản hoặc thiếu ngủ. Ở người bị gan nhiễm mỡ, triệu chứng này thường âm ỉ, dai dẳng nhưng ít khi dẫn đến nôn, khiến người bệnh dễ bỏ qua.

Gan chịu trách nhiệm lọc độc tố và xử lý chất dinh dưỡng. Khi gan tích tụ mỡ, chức năng này bị cản trở, cơ thể phản ứng bằng cảm giác buồn nôn nhẹ. Triệu chứng có thể xuất hiện rồi biến mất, dẫn đến việc trì hoãn khám và phát hiện bệnh sớm.

Đau bụng kèm mệt mỏi nghiêm trọng

Đau bụng đơn thuần thường phổ biến và ít nguy hiểm, nhưng khi đi kèm mệt mỏi dai dẳng, đây có thể là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ. Người bệnh thường trải qua mệt mỏi không rõ nguyên nhân cùng các triệu chứng tiêu hóa âm ỉ như đầy hơi, nặng bụng hoặc buồn nôn, khiến các dấu hiệu này dễ bị bỏ qua.

Gan chịu trách nhiệm lọc độc tố và xử lý chất dinh dưỡng. Khi gan tích tụ mỡ và phải chịu áp lực, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì các hoạt động chuyển hóa và giải độc, dẫn đến giảm năng lượng cho sinh hoạt hằng ngày và mệt mỏi dai dẳng, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi. Các triệu chứng tiêu hóa đi kèm như đầy hơi hay buồn nôn là dấu hiệu mà người bệnh nên khám gan sớm.

Bảo Bảo (Theo Times of India)