30 startup Hàn Quốc đến Việt Nam tìm cơ hội

30 startup Hàn Quốc trong lĩnh vực AI, công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, game, y tế, truyền thông cùng đến Hà Nội, chiều 10/9.

Đây là đoàn doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam với mục tiêu tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, hợp tác, thử nghiệm giải pháp, khảo sát hành vi người dùng. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam Immersion Week Roadshow 2025, do Bộ Doanh nghiệp SME và Khởi nghiệp Hàn Quốc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), BambuUP và một số đối tác phối hợp tổ chức.

Tại triển lãm, gần 200 phiên trao đổi trực tiếp giữa các startup Hàn Quốc với chuyên gia, đối tác tại Việt Nam đã được tổ chức. Một số doanh nghiệp tìm được đối tác tiềm năng để triển khai các bước tiếp theo, với kỳ vọng đưa sản phẩm ra thị trường trong 3-6 tháng tới.

Walk101 - startup về phần mềm chẩn đoán cơ xương khớp tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Như Liên

Ông Kim Young Rock, Giám đốc Next Challenge, đơn vị chủ trì chương trình, nhận định hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang phát triển sôi động và tăng trưởng nhanh. Theo ông, việc kết hợp giữa công nghệ, tinh thần kinh doanh của Hàn Quốc với năng lượng đổi mới từ Việt Nam sẽ bổ trợ, tạo nên những quan hệ hợp tác lâu dài.

"Với lực lượng nhân tài trẻ, tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ và sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ, Việt Nam đang trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, là cánh cửa giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc bước ra thị trường Đông Nam Á và xa hơn nữa", ông Kim nói.

Chia sẻ góc nhìn trong nước, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho hay, Việt Nam đang ở trong giai đoạn vàng không chỉ cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam mà còn cả Hàn Quốc. Bởi, "nhiều chính sách ưu đãi được thiết lập để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, đồng nghĩa cả startup nội địa lẫn quốc tế khi đến với Việt Nam đều được hưởng lợi", ông Thịnh nói.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Đỗ Tiến Thịnh. Ảnh: Như Liên

Trong bối cảnh đó, bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP - đơn vị thường xuyên xây dựng báo cáo về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, cho rằng các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung có thể nắm bắt thời cơ này để tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, "chỉ những startup đầu tư nghiêm túc, hiểu thị trường và tận dụng tốt hệ sinh thái bản địa mới có thể thành công" bà nói.

Sự kiện 30 startup Hàn Quốc đến Việt Nam được đánh giá là cầu nối hai chiều, giúp các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận gần hơn với thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước cơ hội hợp tác quốc tế giá trị.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có những kỳ lân tỷ USD như MoMo, Sky Mavis và nhiều công ty định giá trên 100 triệu USD. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang được hỗ trợ bởi 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh và hơn 20 trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp.

Báo cáo Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2025 cho thấy, Việt Nam tăng một bậc so với năm trước, xếp thứ 55 thế giới và duy trì vị trí thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam thăng hạng, cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc hoàn thiện môi trường khởi nghiệp quốc gia. Các thành phố lớn gồm TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là những nơi tập trung nhiều startup, với các lĩnh vực thế mạnh như fintech, edtech, thương mại điện tử và blockchain.

Trọng Đạt