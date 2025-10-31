28 người chết do mưa lũ miền Trung

Đến 16h hôm nay, mưa lũ đã làm 28 người chết, 6 người mất tích, 43 người bị thương, hiện còn 22.100 nhà bị ngập, chủ yếu ở Huế và Đà Nẵng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết số người chết tăng 14 so với sáng, chủ yếu ở Huế với 12 người, Đà Nẵng 11, Quảng Trị 3; 6 người mất tích, phần lớn do lũ cuốn.

Sáng 31/10, nhà dân hai bên sông ở Hội An vẫn bị ngập. Ảnh: Nguyễn Đông

Lũ, sạt lở đất đã làm 91 nhà bị sập, cuốn trôi; 181 nhà hư hỏng. Do lũ các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn đã rút còn quanh ngưỡng báo động hai, diện ngập lụt đã thu hẹp còn hơn 22.100 nhà, tập trung ở Huế với 11.500 nhà, Đà Nẵng 4.600. So với lúc cao điểm nhất, số nhà ngập đã giảm hơn 110.000.

Đường sắt Bắc Nam qua Huế - Đà Nẵng đã thông từ sáng nay. Hiện còn 80 vị trí trên các tuyến quốc lộ ách tắc do sạt lở. Trong đó, 16 vị trí nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, 15 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, dự kiến ngày mai thông tuyến. 46 điểm sạt trên 11 tuyến quốc lộ qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang được xử lý.

Một mảng đồi sạt lở ở Đà Nẵng. Ảnh: Đắc Thành

Toàn miền còn 245.000 khách hàng mất điện, chủ yếu ở Đà Nẵng với hơn 225.000.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 25 đến ngày 30/10, khu vực bắc Quảng Trị đến nam Quảng Ngãi mưa to, tâm mưa là Huế và Đà Nẵng. Lượng mưa trong 24 giờ ở đỉnh Bạch Mã (Huế) đứng thứ hai thế giới, sau điểm mưa tại Ấn Độ Dương. 5/12 trạm đo trên các sông chính ở Huế, Đà Nẵng đã vượt mức lũ lịch sử.

Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lũ trên sông Hương tiếp tục trên mức báo động hai; lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động hai, sông Vu Gia - Thu Bồn dưới báo động một. Ngập lụt còn kéo dài 1-2 ngày nữa.

Các kỷ lục lũ được xác lập trong đợt mưa lũ từ 26 đến 30/10 tại miền Trung.

Gia Chính