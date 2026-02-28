28.000 xe taxi chạy xăng, dầu sẽ đi về đâu khi phải chuyển sang xe điện?

Nếu 100% taxi chuyển sang xe điện, môi trường chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể, nhưng 28.000 xe chạy xăng, dầu hiện nay sẽ đi về đâu?

Khi đọc tin Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030, tôi thực sự thấy phấn khởi. Là người sống ở nội đô, tôi quá quen với cảnh tắc đường, khói bụi và mùi xăng xe mỗi giờ cao điểm. Nếu 100% taxi chuyển sang xe điện, chắc chắn môi trường sẽ cải thiện đáng kể. Đó là một chủ trương tiến bộ và đáng ủng hộ.

Nhưng sau sự hào hứng ban đầu, tôi lại nảy ra một câu hỏi rất thực tế: gần 28.000 xe taxi chạy xăng, dầu hiện nay rồi sẽ đi về đâu?

Tôi có người quen chạy taxi truyền thống hơn 10 năm. Chiếc xe anh đang chạy mới trả góp xong cách đây hai năm. Nếu theo lộ trình, vài năm nữa xe xăng không được hoạt động taxi trong nội đô, vậy giá trị còn lại của chiếc xe đó tính sao? Bán lại cho ai? Chuyển về tỉnh khác chạy? Hay chấp nhận bán lỗ?

28.000 chiếc xe không phải con số nhỏ. Đó là tài sản của doanh nghiệp, của hợp tác xã, và nhiều trường hợp là tài sản thế chấp ngân hàng của từng tài xế. Nếu cùng lúc phải "rút lui", thị trường xe cũ liệu có hấp thụ nổi? Giá xe xăng có rớt mạnh? Ai sẽ chịu thiệt hại lớn nhất?

Tôi hoàn toàn hiểu rằng chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược. Thế giới đang đi theo hướng đó, và Hà Nội không thể đứng ngoài. Nhưng trong bất kỳ cuộc chuyển đổi lớn nào, câu chuyện không chỉ là mục tiêu cuối cùng, mà còn là cách đi đến mục tiêu ấy.

Chẳng hạn, có cơ chế hỗ trợ tài chính nào cho tài xế đổi xe? Có chính sách thu mua, tái phân bổ xe cũ sang khu vực khác? Hay lộ trình sẽ chia theo từng nhóm tuổi xe, để tránh gây sốc cho thị trường? Ngoài ra còn câu chuyện hạ tầng sạc điện. Nếu toàn bộ taxi chuyển sang xe điện, hệ thống trạm sạc có đủ đáp ứng? Thời gian chờ sạc có ảnh hưởng đến thu nhập tài xế? Những điều này, người dân như tôi rất muốn được nghe giải thích rõ ràng hơn.

Tôi ủng hộ thành phố làm mạnh tay để cải thiện môi trường sống. Nhưng tôi cũng nghĩ đến hàng chục nghìn gia đình đang mưu sinh nhờ những chiếc taxi chạy xăng kia. Một chính sách tốt sẽ càng trọn vẹn hơn nếu đi kèm giải pháp thấu đáo cho những người bị tác động trực tiếp.

Hiện Hà Nội có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe là xe điện. Bên cạnh đó, còn khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động, chờ thay thế. Tổng số taxi dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe. Trước đó, thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu sang xe buýt điện và năng lượng xanh, chậm nhất vào năm 2030.

Tung Chau