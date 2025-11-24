Rục rịch đổi xe máy điện vì 'dự kiến được hỗ trợ 5 triệu đồng'

Tôi nghĩ Hà Nội lần này đã chạm đúng nhu cầu đó.

Những ngày gần đây, câu chuyện Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện trở thành chủ đề nóng nhất trong các cuộc trò chuyện của nhóm bạn tôi. Điều thú vị là nhiều người vốn rất "bảo thủ" với xe xăng nay lại bất ngờ rục rịch tìm hiểu về xe điện sau khi có thông tin: được hỗ trợ 20%, tối đa 5 triệu đồng.

Tôi nghĩ chính sách này tạo ra một cú hích rất cần thiết. Trước đây, dù ai cũng biết xe điện thân thiện hơn với môi trường, chi phí vận hành rẻ hơn, nhưng rào cản lớn nhất chính là giá mua ban đầu. Một chiếc xe điện tầm trung có giá từ 15–25 triệu đồng, với nhiều gia đình không phải khoản nhỏ.

Một người bạn tôi đang đi chiếc xe số đã hơn mười năm nói vui: "Nếu thành phố cho 5 triệu, tôi đổi luôn, chứ không có hỗ trợ thì còn tiếc cái xe xăng đang chạy được". Một người khác bảo rằng từ lâu muốn đổi sang xe điện để tiết kiệm xăng, nhưng vẫn chần chừ vì giá xe chưa dễ chịu. Giờ có hỗ trợ, cộng thêm việc xe điện phù hợp chạy quãng ngắn trong phố, cậu ấy đang tính toán nghiêm túc. Ngay cả bố mẹ tôi – những người thường thận trọng khi thay đổi – cũng bắt đầu hỏi tôi xem xe điện có bền không, bảo dưỡng thế nào, và trong xóm đã có ai đi chưa?

Tôi cho rằng chính sách hỗ trợ này không chỉ khuyến khích người dân đổi xe, mà còn tạo tâm lý sẵn sàng cho một lộ trình lớn hơn: lộ trình hạn chế xe xăng trong các vùng phát thải thấp, bắt đầu từ vành đai 1 vào năm 2026. Với gần 7 triệu xe máy đang lưu thông ở Hà Nội, phần lớn là xe cũ, việc chuyển đổi sang phương tiện xanh là điều tất yếu nếu muốn cải thiện chất lượng không khí. Nhưng muốn người dân thay đổi thói quen lâu năm, Nhà nước cần đồng hành bằng các biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực và đủ hấp dẫn. Tôi nghĩ Hà Nội lần này đã chạm đúng nhu cầu đó.

>> Nhiều người tiếc xe máy chạy xăng vì '20 năm vẫn chạy tốt'

Tất nhiên, việc chuyển đổi không chỉ nằm ở chuyện mua xe. Người dân vẫn lo về hệ thống trạm sạc, tuổi thọ pin, an toàn khi sạc trong nhà hay chung cư, khả năng vận hành trong điều kiện mưa ngập. Đây là những điều mà theo tôi, thành phố và doanh nghiệp cần làm rõ, công khai, và bảo đảm. Chỉ khi hạ tầng tiện lợi và an toàn, người dân mới yên tâm gắn bó lâu dài với xe điện.

Nhưng dù còn băn khoăn, xu hướng đã rõ ràng: khi chính sách đủ mạnh, người dân sẵn sàng thay đổi. Nhìn nhóm bạn mình bàn tán chuyện đổi xe, tôi thấy tín hiệu tích cực. Thói quen là thứ khó thay đổi, nhưng khi thấy lợi ích rõ ràng, cộng thêm hỗ trợ tài chính đáng kể, nhiều người sẽ không còn lý do để do dự.

Cá nhân tôi ủng hộ chính sách này, không chỉ vì số tiền hỗ trợ mà vì đây là bước đi mạnh dạn, đúng thời điểm, phù hợp nhu cầu cấp thiết về môi trường. Nếu hàng trăm nghìn người dân chuyển sang xe điện trong vài năm tới, Hà Nội sẽ có cơ hội giảm đáng kể khí thải từ phương tiện cá nhân – thứ mà lâu nay vẫn là "thủ phạm" lớn nhất gây ô nhiễm không khí.

Tôi nghĩ, với mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng, sẽ còn rất nhiều người dân Hà Nội bắt đầu tính đến việc chuyển đổi sang một phương tiện xanh hơn – vì môi trường, vì chi phí, và vì tương lai của chính thành phố này.

Hoang Thanh Bao