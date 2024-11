adidas Runners

adidas Runners là cộng đồng dành cho những người yêu chạy bộ và thể thao do nhãn hàng Adidas xây dựng ở Việt Nam. Đến nay, cộng đồng đã phát triển thành hai nhóm chính là adidas Runners Saigon (AR Saigon) và adidas Runners Hanoi (AR Hanoi).

adidas Runners thường tổ chức các buổi chạy bộ kết hợp tập bổ trợ, yoga hay các buổi thảo luận vào thứ 4, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần, dựa trên những chủ đề trong giáo trình marathon độc quyền bởi adidas Runners, dẫn dắt bởi các Coach/Crew và dưới sự hỗ trợ của Pacers - đội ngũ dẫn tốc.

Hướng tới một môi trường lành mạnh và phát triển bền vững, adidas Runners thường xuyên tổ chức các chương trình bảo vệ môi trường, chung tay chống biến đổi khí hậu như "Move for the planet", "Run for the ocean" kêu gọi người tham gia dọn rác ở những khuôn viên công cộng, bảo vệ cảnh quan đô thị, khu vực ven biển...

Các hoạt động thu hút đông đảo người tham gia, thu lại hàng tấn rác, trả lại mỹ quan và tạo nên các giá trị tích cực khác. Hiện nay, có gần 32.000 thành viên tham gia nhóm AR Saigon và 4,3 nghìn người tham gia nhóm AR Hanoi trên Facebook , gần 10.000 thành viên trên ứng dụng adidas running.