2025 - năm của concert quốc gia

Hàng chục concert quốc gia trong 2025 thu hút hàng trăm nghìn khán giả, nêu bật cảm hứng yêu nước, tạo điểm nhấn trong toàn cảnh nhạc Việt.

Năm 2025 ghi dấu sự lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình âm nhạc, nghệ thuật quy mô lớn gắn với các sự kiện, ngày lễ và dấu mốc quan trọng. Qua hai dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, khoảng gần 20 concert được tổ chức ở Hà Nội và TP HCM, thu hút đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi.

Một số chương trình nổi bật gồm đại nhạc hội Tổ quốc trong tim, Việt Nam trong tôi, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi, Việt Nam trong tôi, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today. Trong số đó, nhiều show thu hút hàng chục nghìn khán giả, concert Tổ quốc trong tim có đến 50.000 người tham dự.

Loạt chương trình được bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định: "Thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, công nghệ trình chiếu và kỹ thuật dàn dựng tiên tiến, các chương trình đã tái hiện dòng chảy lịch sử, kết nối ký ức hào hùng của dân tộc với hiện tại và khát vọng tương lai".

Sự bùng nổ của các concert quốc gia là hiện tượng chưa từng có trong làng nhạc Việt. Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, các chương trình chính luận - nghệ thuật, tôn vinh dòng nhạc quê hương, cách mạng vốn thường được xem là khô khan. Tuy nhiên, nhờ chuỗi hiệu ứng từ các hoạt động kỷ niệm A50, A80, concert quốc gia dần trở nên thân thuộc. Việc xếp hàng săn vé các chương trình, mặc áo cờ đỏ sao vàng dự sự kiện trở thành nét văn hóa mới của giới trẻ. Hình ảnh hàng chục nghìn người hát Quốc ca, hòa giọng các bài hát cách mạng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.

Theo ca sĩ Đăng Dương, nét thu hút của các chương trình này là nhạc cách mạng được làm mới, mang hơi thở tươi trẻ. Khi tham gia concert Tổ quốc trong tim, anh choáng ngợp khi thấy người nghe cùng hát ca khúc Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung).

Ông Đặng Lê Minh Trí - đạo diễn concert Tổ quốc trong tim - cho rằng các chương trình khơi dậy mạnh mẽ tình yêu nước. Những chương trình này thành công trước hết nhờ cách kể chuyện khơi gợi cảm xúc, cách tổ chức chuyên nghiệp, bài bản ở nhiều khâu.

"Khi những giai điệu đã sống trong ký ức nhiều thế hệ vang lên trong một không gian lớn, được làm mới bằng hòa âm, dàn dựng, ánh sáng và công nghệ của thời đại, khán giả không chỉ nghe lại quá khứ mà cảm nhận lịch sử theo cách rất riêng. Chính sự giao thoa ấy giúp cảm xúc cá nhân được mở rộng thành cảm xúc chung, hình thành những ký ức tập thể có sức lan tỏa, nơi mỗi người thấy mình được kết nối với cộng đồng, với quá khứ và với câu chuyện của dân tộc", đạo diễn Minh Trí nói.

Ông Phạm Hoàng Giang - đạo diễn concert Dưới cờ vinh quang - nêu quan điểm loạt concert thành công còn nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện từ Nhà nước, lãnh đạo ngành văn hóa, từ đó tạo ra cú hích về tổ chức, thưởng thức nghệ thuật.

Dù đa phần không bán vé, các concert vẫn tạo ra giá trị kinh tế, bên cạnh giá trị văn hóa, tinh thần. "Nhà tổ chức thu được tiền quảng cáo, tài trợ. Ngoài ra, concert kéo theo sự phát triển của những ngành khác trong hệ sinh thái như ẩm thực, du lịch, khách sạn", ông Nguyễn Quang Long nói.

Các chuyên gia, đạo diễn âm nhạc kỳ vọng mô hình này tiếp tục phát triển, được đẩy mạnh trong những năm tới. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) tin rằng nếu được tổ chức một cách chuyên nghiệp, các concert sẽ trở thành động lực bền vững thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Còn đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhận định việc duy trì và chuyên nghiệp hóa mô hình này sẽ là nền tảng để đến năm 2045, Việt Nam kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực, tạo nên đòn bẩy kinh tế lớn.

