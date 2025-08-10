Tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

Chương trình nghệ thuật tối 9/8 diễn ra ở ba điểm cầu: Hà Nội, Huế và TP HCM.
Ở Hà Nội, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, các nghệ sĩ dựng lại thời khắc Cách mạng Tháng Tám thành công. Thời điểm từng được báo Sự thật miêu tả: "'Cờ đỏ sao vàng rực trời, những cổng chào dựng lên ở các đầu phố, biểu ngữ và đèn ở cửa khắp mọi nhà. Mỗi khu phố có một cổng chào. Trên các cửa, những biểu ngữ la liệt, chỗ nào cũng thấy 'Cách mạng Tháng Tám thành công muôn năm!', 'Đoàn kết thống nhất!', 'Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm"'.
Trong không gian trang nghiêm, tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên: "Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Khán giả cùng hòa giọng hát Quốc ca, nghe băng ghi âm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Video: Ban tổ chức cung cấp
Nhóm Oplus hát ca khúc Đoàn Vệ quốc quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Bài hát ra đời năm 1945, khi đất nước vừa giành được quyền độc lập nhưng đối mặt nguy cơ bị thực dân Pháp tái chiếm. Trong hoàn cảnh đó, ca khúc giống như lời thề của lớp thanh niên lên đường ra trận: "Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi ra đi thà chết không lui".
Chương trình tái hiện phiên đổi gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiết mục không có tiếng nhạc diễu hành, chỉ có tiếng bước đi đều đặn, khoan thai của các chiến sĩ vang lên. Sau đó, nghệ sĩ Xuân Hảo và dàn hợp xướng hát Chúng con canh giấc ngủ cho Người (nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước), thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau.
Cuối đêm nhạc, các nghệ sĩ, diễn viên, dàn hợp xướng hòa giọng trong hai ca khúc Dưới cờ vinh quang (nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy) và Vì nhân dân quên mình (nhạc sĩ Doãn Quang Khải).
Ca khúc Vì nhân dân quên mình. Video: Ban tổ chức cung cấp
Chương trình thu hút khoảng hơn 3.000 khán giả các lứa tuổi, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.
Hơn 1.000 quân nhân tham gia diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 có mặt ở điểm cầu Hà Nội.
Ở điểm cầu Huế, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình diễn hoạt cảnh Lửa vọng kinh kỳ. Tiết mục sử dụng lời bình mang âm hưởng hiệu triệu.
Sân khấu chương trình diễn ra ở Kỳ Đài hơn 200 năm tuổi của triều Nguyễn.
Ở điểm cầu TP HCM, các nghệ sĩ gợi nhớ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng, năm 1911.
Tinh thần quật cường của người miền Nam được thể hiện qua bài Nam Bộ kháng chiến (nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn).
Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật, thể hiện sức mạnh của các "lá chắn thép" giữa thời bình.
Sự kiện diễn ra ở công viên Sáng Tạo tại TP HCM, thu hút khoảng 4.000 khán giả.
Đêm nghệ thuật do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện. Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự chương trình ở các điểm cầu.
Hà Thu - Giang Huy - Võ Thạnh - Thanh Tùng