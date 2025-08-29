Khán giả xếp hàng nhận vé 'concert quốc gia'

Khán giả đa số có mặt từ tối hôm trước, mang theo ghế, đồ ăn, nước uống giữ chỗ. Để tránh tình trạng lộn xộn, ban tổ chức không cho người xem tụ tập trước cổng Nhà hát Lớn. Họ quây hàng rào dọc phố Lê Thánh Tông để người hâm mộ xếp thành hai hàng.

Khán giả được phát số thứ tự, 20 người vào một lượt. Tại nơi phát vé, ban tổ chức chia năm cổng, phân luồng lối đi riêng. Mỗi người từ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân được nhận một vé.

Trước đó, sáng 20/8, hàng nghìn người nhận vé concert Việt Nam trong tôi tại cùng địa điểm.