Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2025

Đại nhạc hội bùng nổ, "concert quốc gia" và thành công của phim "Mưa đỏ" là những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm nay.

Ngày 23/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 15 đề cử vào vòng bình chọn cuối cùng. Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập báo Văn hóa, Trưởng ban tổ chức, cho biết do ngành có nhiều dấu mốc nổi bật, nhiều sự kiện phải gộp lại thành các hạng mục mang tính khái quát.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập báo Văn Hóa, trưởng ban tổ chức hoạt động. Ảnh: Trần Huấn

Chẳng hạn, đề cử số 8 vinh danh: Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực, năm bùng nổ của đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Trong phần diễn giải, ban tổ chức nhắc đến nhiều chương trình như Việt Nam trong tôi, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi, Tổ quốc trong tim, V Fest, V Concert. Ở hạng mục này, ban tổ chức cũng ghi nhận thành tích của ca sĩ Đức Phúc khi đoạt quán quân cuộc thi Intervision tại Nga.

Khán giả hát Quốc ca ở 'concert quốc gia' Khán giả, nghệ sĩ hòa giọng hát "Quốc ca" ở concert "Tổ quốc trong tim", ngày 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình. Video: Ban tổ chức cung cấp

Lĩnh vực điện ảnh có sự kiện: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Liên hoan Việt Nam lần thứ 24 thành công và phim Mưa đỏ tạo dấu ấn. Các hoạt động ở hai liên hoan được đánh giá vượt trội về quy mô, thu hút đông đảo khán giả và nghệ sĩ quốc tế. Bộ phim Mưa đỏ tạo nên hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 700 tỷ đồng, nâng vị thế phim Việt trong dòng chảy công nghiệp văn hóa.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập Tự do - Hạnh phúc cũng vào vòng bình chọn cuối. Sự kiện quy tụ 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, với tổng cộng 230 gian hàng. Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của gần 180 ngành, lĩnh vực, từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, khoa học - công nghệ đến văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Diễn ra trong gần 20 ngày, sự kiện thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, tạo tiếng vang mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

Các sự kiện còn lại bao gồm một số hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế ngành, một số thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, từ hơn 100 sự kiện được 50 đơn vị đề cử, ban tổ chức đã chọn 15 sự kiện tiêu biểu, Top 10 sẽ được công bố cuối tháng 12. Việc bình chọn diễn ra theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các nhà báo, phóng viên theo dõi mảng văn hóa bỏ phiếu trực tiếp tại buổi họp. Người dân có thể bình chọn trực tuyến trên website của Bộ, báo Văn hóa, báo điện tử Tổ quốc.

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm ngoái, việc Bảo tàng Lịch sử Quân sự mở cửa vào top 10 sự kiện được vinh danh.

Danh sách 15 sự kiện vào vòng bình chọn cuối 1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. 2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay 3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới. 4. Tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của di sản văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh. 5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất. 6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên. 7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Na" lần thứ ba 8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước. 9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế. 10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ. 11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025. 12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục. 13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33. 14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa. 15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại và được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.

Hà Thu