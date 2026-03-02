20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng trong vụ không kích ở Iran

IranMột vụ tấn công vào nhà thi đấu tại tỉnh Fars khiến 20 nữ VĐV bóng chuyền tử vong, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ leo thang.

Kênh truyền hình Iran Al Mayadeen ngày 28/2 dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết 20 nữ VĐV bóng chuyền đã thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào một nhà thi đấu ở thị trấn Lamerd, tỉnh Fars, miền nam Iran.

Biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran tại khu vực gần Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Israel được cho là đã tiến hành không kích một phòng tập tại thành phố Lamerd, ban đầu khiến hơn 15 người thiệt mạng. Hãng thông tấn IRIB cho biết trong tòa nhà có trẻ em lúc vụ tấn công xảy ra. Hãng Tasnim cho hay đòn không kích còn đánh trúng thêm 4 cơ sở khác trong thành phố.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran thông báo các cuộc không kích của Israel - Mỹ trong ngày khiến hơn 200 người thiệt mạng và 747 người bị thương. Tổ chức này cho biết đã triển khai 220 đội cứu hộ tới các điểm bị tấn công để hỗ trợ nạn nhân.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về một vụ tấn công nhằm vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam nước này, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng. Tehran cáo buộc Washington đứng sau các cuộc tấn công, trong đó báo Politico cho rằng Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Sáng 28/2, Israel tuyên bố tiến hành đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, trong khi Tổng thống Mỹ thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự chống Tehran. Các mục tiêu được cho là bao gồm cơ sở quân sự ở miền tây Iran và nơi ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Sau đó, Iran phóng tên lửa về phía Israel, đồng thời nã pháo vào trung tâm bảo dưỡng của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain. Tehran cũng tuyên bố tấn công 4 căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain. Washington đã bắt đầu sơ tán một phần nhân sự khỏi căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar.

Trận Al Nassr (áo vàng) làm khách trước Al Wasl thuộc tứ kết AFC Champions League Two 2025-2026 ở UAE vào ngày 4/3 bị hoãn do bất ổn ở Trung Đông. Ảnh: Al Nassr

Chiến sự căng thẳng còn khiến hàng loạt sự kiện thể thao ở Trung Đông bị ảnh hưởng.

LĐBĐ Thế giới (FIFA) cho biết sẽ theo dõi sát tình hình liên quan đến Iran, quốc gia đã giành quyền dự World Cup 2026 và dự kiến thi đấu vòng bảng tại Bắc Mỹ. Tổng thư ký Mattias Grafstrom phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế tại Cardiff rằng còn quá sớm để bình luận chi tiết, song FIFA sẽ tiếp tục phối hợp với các chính phủ nước chủ nhà để đảm bảo an toàn cho giải đấu.

Tại khu vực Vùng Vịnh, chính phủ Anh khuyến cáo công dân ở Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE "ở yên trong nơi trú ẩn an toàn". Kênh beIN Sports đã chuyển sang phát sóng từ London sau khi người dẫn chương trình Richard Keys, đang làm việc tại Qatar, phải rời sóng vì tình hình an ninh.

Một số giải đấu vẫn diễn ra, trong đó vòng 24 Saudi Pro League tiếp tục thi đấu, bao gồm trận của Cristiano Ronaldo trong màu áo Al Nassr. Tuy nhiên, nhiều trận tại Qatar và Iran đã bị hoãn. Trong khi đó, trận Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Doha cũng rơi vào thế bất định.

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng thông báo hoãn các trận AFC Champions League và Champions League Two khu vực phía tây dự kiến tổ chức tại Doha và Dubai, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là an toàn cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ.

Cựu danh thủ người Anh Graeme Souness cho biết bị mắc kẹt tại sân bay Abu Dhabi sau khi chuyến bay trở về quê nhà bị hủy, giữa lúc nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn được cho là hoạt động đánh chặn tên lửa.

Trong khi đó, làng đua xe Công thức 1 (F1) bị xáo trộn kế hoạch di chuyển tới chặng mở màn mùa giải tại Melbourne (Australia) do các điểm trung chuyển như Doha và Dubai tạm đóng cửa. Nhà cung cấp lốp Pirelli đã hủy đợt thử nghiệm lốp tại Bahrain với lý do an ninh.

Giải MotoGP cũng đối mặt nguy cơ ảnh hưởng khi Qatar Airways tạm ngừng khai thác do đóng cửa không phận. Ở môn quyền Anh, võ sĩ Chris Eubank Jr đăng tải video ghi lại cảnh nổ tại Dubai và kêu gọi mọi người giữ an toàn.

Căng thẳng leo thang giữa Iran với Israel và Mỹ đang tạo hiệu ứng dây chuyền, không chỉ về an ninh mà còn với các hoạt động thể thao và đi lại trong khu vực.

Hồng Duy tổng hợp