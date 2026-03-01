Bóng đá châu Á xáo trộn vì bất ổn ở Trung Đông

LĐBĐ châu Á (AFC) phải hoãn nhiều trận đấu vô thời hạn, đồng thời dành sự chú ý lớn hơn cho đội tuyển bóng đá nữ Iran.

8 trận bị hoãn thuộc ba giải cấp CLB châu Á thuộc khu vực phía Tây. Trong đó, 4 trận thuộc lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League (ACL) Elite, 4 trận lượt đi tứ kết ACL Two và AFC Challenge League. Các trận ở phía Đông vẫn diễn ra theo lịch trình ban đầu.

Các trận đấu bị hoãn kể trên theo lịch ban đầu, được tổ chức ở Qatar, UAE, Lebanon và Oman, ra từ ngày 2/3 đến 4/3. Iran có một đại diện là Tractor, làm khách trước Shabab Al Ahli ở UAE tại ACL Elite. Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo cũng bị hoãn trận làm khách ngày 4/3 trước đại diện UAE Al Wasl trên sân Zabeel, Dubai.

Trận Al Nassr (áo vàng) làm khách trước Al Wasl thuộc tứ kết AFC Champions League Two 2025-2026 ở UAE vào ngày 4/3 bị hoãn do bất ổn ở Trung Đông. Ảnh: Al Nassr

"Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Trung Đông, các trận đấu bị hoãn cho đến khi có thông báo mới", thông cáo của AFC có đoạn. "Liên đoàn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đang leo thang và kiên quyết đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ".

Sáng 28/2, Mỹ cùng Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Hơn 200 người thiệt mạng ở Iran.

Iran trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông. Ít nhất một người thiệt mạng ở Israel. Hoạt động bay dân sự ở khu vực phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt xung đột và giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Ít nhất 4 nhân vật quyền lực bậc nhất Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Đến hôm nay, các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa giữa đôi bên vẫn diễn ra.

Ngoài cấp CLB, Iran còn đang dự Asian Cup nữ 2026, nằm cùng bảng A với chủ nhà Australia, Hàn Quốc và Philippines. AFC cam kết "hỗ trợ và giúp đỡ hết mình" cho các thành viên Iran, đang có mặt tại thành phố Gold Coast.

Iran (áo trắng) thắng Bhutan 7-1 ở bảng A vòng loại Asian Cup nữ 2026, trên sân King Abdullah II ở Jordan ngày 13/7/2025. Ảnh: AFC

"Ưu tiên hàng đầu của AFC vẫn là phúc lợi, sự an toàn và an ninh của tất cả các cầu thủ, HLV, quan chức và người hâm mộ", AFC cho hay. "Chúng tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với đội tuyển nữ Iran cùng các quan chức, và sẵn sàng hỗ trợ hết mình".

Iran sẽ đá trận ra quân gặp Hàn Quốc vào ngày mai 2/3. HLV Marziyeh Jafari và đội trưởng Zhara Ghanbari không đề cập đến tình hình ở quê nhà mà tập trung vào chuyên môn, nói rằng Asian Cup nữ là cơ hội thể hiện "tiềm năng của các cầu thủ nữ Iran".

Đây mới là lần thứ hai Iran có mặt tại vòng chung kết Asian Cup nữ, sau 21 kỳ giải. Tại Ấn Độ năm 2022, Iran dừng bước ở vòng bảng, sau khi thua Trung Quốc 0-7 và Đài Loan 0-5. Dù vậy, việc tham dự giải vẫn đánh dấu cột mốc quan trọng đối với quốc gia, nơi quyền phụ nữ bị hạn chế.

Iran đang xếp thứ 68 trên bảng FIFA, chỉ xếp trên Ấn Độ (70) và Bangladesh (128), trong số 12 đội dự Asian Cup nữ 2026. Mục tiêu thiết thực nhất của họ ở kỳ giải này là cố gắng có bàn thắng đầu tiên.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Asian Cup nữ 2026 cũng được tính là vòng loại World Cup nữ 2027. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Hiếu Lương