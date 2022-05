20 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc 2022

Sau vòng Bình chọn, 20 ứng viên sẽ bước vào vòng Phỏng vấn để chọn ra 10 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc 2022.

10 tuần sau khi phát động, chương trình Bình chọn Lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 đã chọn ra 20 ứng viên sáng giá nhất để bước vào vòng Phỏng vấn diễn ra từ 23/5 đến hết 31/5. Kết quả Top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 sẽ được đánh giá dựa trên 30% bình chọn của độc giả và 70% điểm phỏng vấn từ ban giám khảo.

Nguyễn Hữu An - Co-founder & CTO Sotatek

Nguyễn Hữu An (1989) là đồng sáng lập và CTO của SotaTek, một trong 10 công ty blockchain nổi bật tại Việt Nam. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trong nước và quốc tế. Hữu An cũng là chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trong hệ sinh thái đóng kín, hoàn thiện các nghiệp vụ từ B2C đến B2B phục vụ các ngành hàng như bán lẻ, thương mại điện tử, ví điện tử, tài chính, cung ứng vận tải...

Trần Vũ Anh - Founder & CEO SSSMarket

Trước khi sáng lập và trở thành CEO của SSSMarket, Trần Vũ Anh (1987) từng đảm nhận vị trí CTO ở một số startup về AI như Logivan và Waves. Anh là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi Olympic Tin học của Việt Nam với huy chương đồng Olympic Tin học cấp THPT (2004, 2005) giải Nhì Olympic Tin học các trường Đại học Việt Nam (2006) và Top 10 Startup Wheel 2021.

Vũ Anh lấy bằng tiến sĩ về AI ở Nhật Bản và xem mình là "nhà truyền bá" công nghệ, hoạt động sôi nổi trong cộng đồng. Chuyên môn của anh là mở rộng quy mô nền tảng bằng cách tạo ra các sản phẩm AI hiệu quả.

Vũ Hồng Công - Co-founder & CEO Miichisoft

Vũ Hồng Công (1988) là đồng sáng lập kiêm CEO Miichisoft. Dưới sự dẫn dắt của anh, chỉ sau bốn năm, công ty Miichisoft đã có hai văn phòng tại Việt Nam và Nhật Bản với nhân sự trên 170 người, đưa công ty chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp ITO sang đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển đổi số.

Nguyễn Việt Dũng - CTO Krystal

Nguyễn Việt Dũng (1994) hiện là CTO Krystal, công ty blockchain được ươm mầm bởi Kyber Group. Trước khi về Việt Nam đảm nhận vị trí Giám đốc công nghệ, anh từng có thời gian học tập và làm việc tại Singapore. Dự án Etheremon do anh đồng sáng lập năm 2017 là một trong những game NFT đầu tiên trên thế giới. Dũng định hướng phát triển Krystal thành một siêu ứng dụng giúp người dùng quản lý các tài sản số một cách hiệu quả, tiếp cận các dịch vụ tài chính phi tập trung và Web 3.0 một cách dễ dàng, chi phí thấp, trên một giao diện duy nhất cho mọi nền tảng.

Phạm Tùng Dương - Giám đốc CISO tại FPT Software

Phạm Tùng Dương (1987) đang là Giám đốc An ninh thông tin (CISO) tại FPT Software. Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, đang giữ vị trí Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam (VSAC). Giải pháp Dương cùng các cộng sự xây dựng được đánh giá là "xuất sắc" khi tham gia giải Hackathon do Microsoft Azure Sentinel tổ chức và giành giải thưởng cao nhất trong lần thứ hai tổ chức.

Lê Đại Dương - Co-founder & CTO BHO Network

Lê Đại Dương (1987) là đồng sáng lập kiêm CTO tại BHO Network. Anh tham gia lĩnh vực công nghệ hơn 10 năm, đam mê xây dựng hệ thống, AI, Fintech và mới đây có cơ hội thử thách nhiều hơn trong lĩnh vực blockchain. Sau khi khởi nghiệp cùng các dự án GUU, Polariis, Dương định hướng BHO Network trở thành một hệ sinh thái blockchain mở toàn cầu, khởi điểm là thị trường Đông Nam Á.

Nguyễn Quốc Đăng - CEO của Bkav Hardware Solution

Hơn 10 năm làm việc tại Bkav, Nguyễn Quốc Đăng (1988) - CEO của Bkav Hardware Solution - cùng các đồng nghiệp phát triển các sản phẩm điện tử từ đơn giản đến phức tạp như smarthome, Bphone, camera AI, góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt tự chủ về công nghệ.

Dương Thanh Hải - CTO GameFi.org

Dương Thanh Hải (1993) đang là CTO GameFi.org kiêm quản lý cấp cao, cố vấn công nghệ tại Icetea Labs - công ty chuyên ươm tạo các dự án metaverse và gaming hàng đầu châu Á. Anh cũng góp sức trong lĩnh vực an ninh mạng với vai trò đồng sáng lập CyRadar, công ty cung cấp giải pháp giúp phát hiện các mối đe dọa tấn công mạng. Giải pháp bảo mật CyRadar Internet Shield, do Hải trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển, được trao giải Ba tại cuộc thi Viet Solutions 2020.

Nguyễn Hữu Linh - CEO Beetsoft

Nguyễn Hữu Linh (1987) là một trong những CEO trẻ của thế hệ cuối 8x. Anh hiện là CEO của Beetsoft, công ty chuyên về dịch vụ CNTT, xuất khẩu và tư vấn phát triển phần mềm. Anh có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản với vị trí kỹ sư phần mềm và 8 năm kinh nghiệm điều hành nhiều startup như Beetsoft, Best Innovators, Capichi...

Bùi Thành Ninh - Co-founder & CEO Anhome Smarthome

Bùi Thành Ninh (1991) là đồng sáng lập kiêm CEO Anhome Smarthome. Anh từng tham gia xây dựng hệ thống sinh trắc kiểm soát ra vào khu vực thi bằng kiểm soát vân tay, cũng như xây dựng phần mềm thi bằng máy tính bảng đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là hệ thống đầu tiên của khối trường Y tại ASEAN với hơn 800 tablet được kết nối hoàn toàn bằng hệ thống Wi-Fi Mesh. Dưới sự dẫn dắt của anh, Anhome Smarthome cũng nằm trong Top 10 Startup Wheel 2021.

Khương Nha