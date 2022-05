Ứng viên nữ duy nhất của Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022

Phạm Hoàng Thu Uyên, sinh năm 1997, là ứng viên nữ duy nhất góp mặt trong vòng Bình chọn của chương trình Lãnh đạo công nghệ trẻ 2022.

Ở tuổi 25, Phạm Hoàng Thu Uyên đã là đồng sáng lập kiêm CEO của công ty MetaBlockX, cũng như đồng sáng lập kiêm CMO của quỹ đầu tư KTS Capital. Cô cũng là đại sứ kiêm Phó Ban cộng đồng của Liên minh Blockchain Việt Nam - tổ chức thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Uyên cho biết, chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ, do VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2021, là chương trình có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, quy tụ những "tiền bối" trong giới công nghệ mà cô ngưỡng mộ. Do đó, năm nay, cô quyết định tham gia để đưa bản thân khỏi vòng an toàn, thử thách kiến thức và mong muốn được học hỏi từ những lãnh đạo công nghệ hàng đầu khác.

"Là ứng viên nữ duy nhất trong vòng Bình chọn, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân đã khẳng định được phần nào tiếng nói của nữ giới trong giới công nghệ. Tôi mong bản thân có thể làm nên kỳ tích và tiến sâu vào top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ 2022", Uyên nói.

Tốt nghiệp Đại học FPT, cô từng lọt top 12 của cuộc thi SheCodes Hackathon và là đại biểu Việt Nam chính thức của Diễn đàn tri thức trẻ toàn cầu. Nữ lãnh đạo 9x bắt đầu tìm hiểu về blockchain từ năm 19 tuổi. "Mục đích ban đầu khi tôi tiếp cận blockchain là muốn tìm kiếm một hướng đầu tư mới. Nhưng khi hiểu rõ hơn về công nghệ này, tôi cảm thấy hứng thú và có niềm tin mạnh mẽ về giá trị blockchain sẽ đem lại cho cuộc sống", cô chia sẻ.

Thu Uyên từng đầu tư và trực tiếp tham gia xây dựng đội ngũ marketing cho nhiều dự án blockchain và các tổ chức lớn như FPT, Icetea Labs... Cô được coi là một trong những "bóng hồng" tiên phong trong việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng blockchain Việt.

"Khó khăn lớn nhất của phụ nữ khi làm trong lĩnh vực mà nam giới thống trị là đôi khi bị đánh giá thấp về năng lực. Tôi tin nếu phái nữ nắm được thông tin đúng về bước chuyển mình đột phá trong công nghệ, ngành sẽ được hưởng lợi lớn vì có nhiều các tài năng nữ giới tham gia", Uyên nhận định.

Một trong những yếu tố cô chú trọng khi làm trong lĩnh vực công nghệ mới là giáo dục. Đây là lý do vì sao cô khởi nghiệp công ty đầu tiên là truyền thông để phổ cập hoá kiến thức. Cô cùng từng hợp tác với FUNix - đơn vị đào tạo thuộc tập đoàn FPT - để định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về blockchain.

Uyên đang ấp ủ dự án công nghệ - xã hội, ứng dụng blockchain vào hoạt động từ thiện. "Tôi nhận thấy một thực tế là các tổ chức từ thiện hiện nay thường gặp một số trở ngại trong việc đạt được thành công do thiếu tính minh bạch, các vấn đề về giải trình và hạn chế về phương pháp tiếp nhận quyên góp. Ứng dụng blockchain trong hoạt động từ thiện sẽ cung cấp thêm một giải pháp thay thế, với các giao dịch phi tập trung và trực tiếp, có thể giúp các tổ chức nhận quyên góp và gây quỹ một cách hiệu quả hơn", cô nói.

Sau hơn một tháng nhận hồ sơ, Ban tổ chức chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 đã sơ loại và chọn ra 30 hồ sơ tiêu biểu vào vòng Bình chọn, diễn ra từ 12h ngày 5/5 đến hết 19/5. Kết quả của vòng Bình chọn sẽ dựa trên 30% điểm chấm hồ sơ của Ban giám khảo và 70% từ lượt vote của độc giả. 20 ứng viên có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng Phỏng vấn để chọn ra 10 lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc 2022. Danh sách 10 lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 sẽ được công bố trong sự kiện CTO Summit 2022, dự kiến diễn ra giữa tháng 6 tại TP HCM. Tham gia bình chọn Top 30 lãnh đạo công nghệ trẻ

