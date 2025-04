18 tuổi khởi nghiệp, 41 tuổi mới thành công

Năm đầu tiên, thu nhập của tôi ít hơn lương văn phòng trước đó. Đến năm thứ ba, số lãi tôi thu được đã gấp ba lần lương làm thuê.

Tôi năm nay 41 tuổi, đến nay đã khởi nghiệp được ba lần. Tôi vay mượn khởi nghiệp lần đầu năm 18 tuổi, và nhanh chóng thất bại vì không có kinh nghiệm và kiến thức. Lần hai, tôi vay mượn khởi nghiệp năm 21 tuổi nhưng cũng vẫn nhận thất bại vì nhiều sai lầm. Không nản chí, tôi tiếp tục đi làm thuê, tích lũy vốn để khởi nghiệp lần ba, không vay một đồng nào, vào năm 38 tuổi.

Đến nay, công việc khởi nghiệp của tôi đã kéo dài được ba năm và đạt được những thành công nhất định. Năm đầu tiên, tôi lãi ít hơn tiền lương đi làm văn phòng trước đó. Sang năm thứ hai, thu nhập của tôi đã vượt mức lương đi làm thuê. Hiện tại, ở năm thứ ba, số lãi tôi thu được đã gấp ba lần lương văn phòng. Với tình hình hiện tại, tôi tin trong tương lai, công ty của mình còn phát triển hơn thế nữa.

Thành công trong quan điểm của tôi không phải là giàu có như nhiều người hay nói. Với tôi, thành công là có sự nghiệp riêng, vững vàng, không sợ bị sa thải, được làm việc mình thích tới già và sống được bằng công việc đó.

Tôi không phủ định muốn thành công luôn phải có yếu tố may mắn. Nhưng nói 90% thành công là nhờ may mắn thì tôi không đồng ý. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì bản thân trải nghiệm. Vì sao tôi nói số phận nằm trong tay mình? Bởi vì tôi biết cách để cho may mắn tìm đến với mình. Nếu bạn tin vào số phận đã được an bài, thì đồng nghĩa bạn chấp nhận với cuộc sống hiện tại.

Hãy nghĩ xem, một người được sinh trong gia đình rất nghèo, không được đi học, lớn lên họ phải làm công nhân. Nếu người đó suy nghĩ số phận đã an bài, họ sẽ an ủi mình rằng 'số mình đã nghèo vậy rồi, nên thôi chỉ cần có cơm ăn là mừng rồi'. Và họ sẽ bỏ cuộc ở lần thất bại đầu tiên, cứ sống an phận như vậy đến cuối đời, chẳng cố phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Nhưng nếu người đó có suy nghĩ như tôi, rằng họ sẽ tin rằng sẽ tìm ra cách thay đổi được số phận của mình, họ sẽ lên kế hoạch đi làm thêm, tiết kiệm... Khi có vốn, họ sẽ chấp nhận mạo hiểm để làm ăn. Nếu thất bại, họ sẽ tự đặt câu hỏi vì sao mình thua, mình đã sai ở đâu, rồi tìm sửa chữa. Họ học được nhiều kinh nghiệm từ chính những thất bại trong quá khứ và không bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng, họ sẽ có được thành công.

Tóm lại, trên đời luôn có hai loại người: một bên bỏ cuộc khi gặp khó khăn, cho rằng xuất phát điểm của mình thấp nên đành cam chịu số phận; còn bên kia dù có khó cỡ nào cũng không từ bỏ, quyết tâm làm lại đến khi nào thành công mới thôi. Và tôi tin, người thành công luôn là nhóm thứ hai.

Nếu bạn còn trẻ, tôi khuyên bạn nên mạnh dạn suy nghĩ về sự nghiệp, tương lai. Nếu thấy có ý tưởng, hãy thử làm, dấn thân để tìm cơ hội. Tất nhiên, tôi không chọn vay mượn mà khuyên mọi người hãy tiết kiệm để có vốn khởi nghiệp. Lúc đó, bạn sẽ không gặp rủi ro khi khởi nghiệp thất bại. Hãy nhớ, không phải ai làm cũng thành công ngay, nên hãy chuẩn bị tâm lý để có thể làm lại thêm nhiều lần nữa.

