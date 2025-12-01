14 kỷ lục lượng mưa trong tháng 11

Ba đợt mưa lớn do bão và không khí lạnh trong tháng 11 đã gây ra lũ lịch sử, thiệt hại lớn về người và tài sản, chủ yếu ở Trung và Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tháng 11 cả nước ghi nhận ba đợt mưa lớn diện rộng. Đợt một kéo dài 12 ngày từ 23/10 đến 3/11 do tác động của bão Fengshen và không khí lạnh.

Tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, phía đông các tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 1.500 mm như: A Lưới (Huế) 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm.

Mưa kéo dài gây lũ lớn, vượt mức lịch sử trên hai tuyến sông Huế và Đà Nẵng. Trong đó lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) đạt đỉnh 5,31m, trên báo động ba 0,81 m, vượt lũ lịch sử năm 2020 là 0,07 m ngày 27/10. Lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên 5,62 m ngày 30/10, trên báo động ba 1,62 m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Phố cổ Hội An ngập ngày 17/11. Ảnh: Nguyễn Đông

Bão Kalmaegi gây đợt mưa lớn thứ hai ở Huế đến Đăk Lăk ngày 6-7/11. Lượng mưa phổ biến khu vực này 150-280 mm, cục bộ trên 350 mm. Lũ thượng lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Gia Lai, Đăk Lăk) lên trên báo động ba.

Đợt mưa thứ ba ngày 16-21/11 do tác động của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông. Trong đó các địa phương từ Hà Tĩnh đến Huế mưa ngày 16-19/11 với tổng lượng 100-350 mm, riêng A Lưới 829 mm. Vùng núi phía nam Huế đến Khánh Hòa mưa từ 16 đến 21/11 với tổng lượng 300-700 mm; phía nam 400-900 mm, đặc biệt tại Sơn Hòa (Đăk Lăk) 1.069 mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vào ngày 16-19/11 phổ biến 100-350 mm, riêng tại M'Đrắk (Đăk Lăk) mưa tới ngày 21/11 với tổng lượng 805 mm.

Mưa lớn khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên báo động hai, ba. Tại sông Ba (Đăk Lăk) ngày 20/11 lũ đạt đỉnh 40,99 m, vượt mức lịch sử năm 1993 là 1,09 m, tại Phú Lâm đạt đỉnh 5,4 m, vượt lũ năm 1993 là 0,19 m; trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa đạt 6,77 m, vượt lũ năm 1986 là 0,19 m. Lũ sông Ba lên cao nhất trong 50 năm qua.

Mưa lũ gây sập nhà ở Đăk Lăk tháng 11/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Các đợt mưa lớn đã khiến khu vực từ Đăk Lăk đến Lâm Đồng và phía tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, Gia Lai có tổng lượng mưa cao hơn 150-300% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 6 kỷ lục mưa ngày được xác lập, trong đó Quy Nhơn (Gia Lai) ngày 19/11 mưa 380 mm, vượt kỷ lục năm 1981 gần 90 mm. Cùng ngày tại Sơn Hòa (Đăk Lăk) mưa 601 mm, vượt năm 2008 gần 140 mm.

Tháng 11 cũng đã có 8 kỷ lục mưa tháng bị phá vỡ. Trong đó Sơn Hòa (Đăk Lăk) lượng mưa tháng là 1.312 mm, vượt kỷ lục năm 2010 khoảng 325 mm; Ayunpa (Gia Lai) mưa 469 mm, vượt năm 2007 khoảng 100 mm; Cam Ranh (Khánh Hòa) mưa 886 mm, vượt năm 2018 khoảng 135 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 12 có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nửa đầu tháng 12, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và bắc Khánh Hòa mưa 250-450 mm, có nơi trên 550 mm, phổ biến cao hơn 15-40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ba đợt mưa lũ và bão liên tiếp đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với 163 người chết và mất tích, hơn 170 người bị thương. Gần 1.400 nhà bị sập, cuốn trôi, trên 67.800 nhà hư hỏng và khoảng 381.600 nhà bị ngập.

Nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng với trên 114.840 ha lúa và hoa màu cùng 174.000 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng; khoảng 4.350 gia súc và 222.300 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm 1.2 triệu m3 đất đá sạt xuống các tuyến giao thông, khiến hàng trăm điểm quốc lộ và tỉnh lộ bị ách tắc. Tổng thiệt hại kinh tế của ba đợt mưa lũ khoảng 29.320 tỷ đồng.

Gia Chính