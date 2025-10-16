120 nhà khoa học bàn về AI, bán dẫn, viễn thông

Hơn 120 nhà khoa học dự Hội nghị ISCIT 2025 tại Hà Nội, thảo luận về xu hướng mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, viễn thông và bán dẫn.

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 24 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ISCIT 2025), diễn ra ngày 16-18/10. Đây là lần đầu ISCIT được tổ chức tại Hà Nội và do Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì. Sự kiện được đánh giá là diễn đàn học thuật uy tín, nơi các nhà nghiên cứu và chuyên gia quốc tế gặp gỡ, trình bày và thảo luận về những tiến bộ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và thiết kế vi mạch bán dẫn.

Tại lễ khai mạc, GS.TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Công nghệ Thông tin, nhận định công nghệ đang thay đổi mọi mặt đời sống, từ giáo dục, y tế cho đến xã hội. Trung tâm của những thay đổi này là đột phá về AI, học máy, công nghệ bán dẫn, Internet vạn vật (IoT) và mạng di động 5G/6G. "120 nhà khoa học sẽ trình bày hơn 70 báo cáo, công trình nghiên cứu. Các phiên thảo luận tập trung vào chủ đề nóng như AI, hệ thống nhúng, truyền thông không dây, thiết kế vi mạch", ông Tú nói, đồng thời cho biết diễn đàn là nơi "phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo giao thoa".

TS Mojtaba Mahdavi, chuyên gia của Ericsson Research chia sẻ nghiên cứu mới nhằm tăng khả năng kết nối cho 6G. Ảnh: Trọng Đạt

Tại phiên toàn thể, TS Mojtaba Mahdavi, chuyên gia thuộc Ericsson Research (Thụy Điển), chia sẻ xu hướng phát triển của mạng di động thế hệ mới. Ông cho rằng sự phát triển qua 5 thế hệ mạng di động cho thấy xu hướng tăng theo cấp số nhân về tốc độ truyền dữ liệu, dung lượng mạng và nhu cầu tính toán.

"Xu hướng này dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh với sự ra đời của 6G và được thúc đẩy bởi số lượng thiết bị kết nối ngày càng lớn", ông nói.

Nghiên cứu của TS Mahdavi vì thế tập trung vào các phương pháp tiếp cận có độ phức tạp thấp và hiệu quả về phần cứng để triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu băng tần gốc. Báo cáo nhấn mạnh tiềm năng của tính toán trong bộ nhớ (In-Memory Computing) như một giải pháp nhằm giảm tắc nghẽn bộ nhớ và tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, tiến sĩ Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam, mang đến góc nhìn từ ngành công nghiệp bán dẫn với các giải pháp tái định hình kiến trúc trung tâm dữ liệu thông qua nền tảng tính toán tùy chỉnh, bộ tăng tốc suy luận AI và công nghệ kết nối tiên tiến. Ông cũng giới thiệu về công nghệ đóng gói tiên tiến (advanced package technology), minh họa cách các mạch tích hợp (IC) hiện đại được thiết kế và tối ưu hóa.

TS Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Hội nghị sẽ có các báo cáo nổi bật như "Cảm biến hai tĩnh trong mạng di động nhận thức 6" của Giáo sư Andrew Zhang (Đại học Công nghệ Sydney, Australia), và "Trí tuệ nhân tạo với trí tuệ chú ý (AI²) - giám sát vật lý không giới hạn không gian" của Giáo sư Massimo Alioto (Đại học Quốc gia Singapore).

Theo ban tổ chức, ISCIT 2025 không chỉ là diễn đàn công bố kết quả nghiên cứu mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa giới học thuật và doanh nghiệp. "Các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ góp phần định hình tương lai công nghệ, hướng tới một thế giới thông minh và kết nối hơn", ông Tú nói.

Trọng Đạt