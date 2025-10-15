Doanh nghiệp Việt đầu tiên vào nhóm tự chủ công nghệ thiết bị 5G

Tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới Gartner ghi nhận Viettel trở thành nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN) trên toàn cầu.

Thông tin được công bố tại sự kiện quốc tế Open RAN Connect 2025 tổ chức ngày 15/10, tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, việc có mặt trong báo cáo của Gartner là dấu mốc, ghi nhận nỗ lực hơn 10 năm nghiên cứu, làm chủ hạ tầng mạng viễn thông.

"Dấu mốc này đặt nền tảng vững chắc để công ty tiến xa hơn khi mở rộng thị phần và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn cầu", ông nói. Làm chủ hạ tầng mạng viễn thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, cũng là chìa khóa cho việc làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, IoT, dữ liệu lớn, chuỗi khối, bán dẫn.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech cùng Đại diện Qualcomm tại sự kiện Open RAN Connect 2025. Ảnh: Lê Mai

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận đây là thành tựu không chỉ của riêng một doanh nghiệp, mà của toàn ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam. Cột mốc này đưa "Việt Nam trở thành một trong số ít nước có năng lực tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị 5G", ông nói.

Ông cho biết thiết bị mạng 5G được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Từ năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã đặt mục tiêu "phải làm chủ thiết kế, nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G - như một biểu tượng của năng lực tự chủ công nghệ quốc gia".

Theo ông Lịch, việc Viettel chọn hướng phát triển công nghệ mở - Open RAN thể hiện tư duy "không phụ thuộc, không bị khóa công nghệ, mà chủ động hội nhập, sáng tạo và cùng phát triển". Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 57, hướng tới xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ lõi, phát triển đội ngũ doanh nghiệp và con người Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong các lĩnh vực then chốt như 5G, AI, bán dẫn.

Kỹ sư đang thử nghiệm trạm gốc 5G do Việt Nam phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Các dự án nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm như thiết bị 5G được hưởng những ưu đãi đặc biệt, theo Luật Công nghiệp công nghệ số. Với mức vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng, dự án được áp dụng thuế suất 5% trong 37 năm, miễn thuế 6 năm đầu và giảm 50% trong 13 năm tiếp theo, miễn toàn bộ tiền thuê đất, miễn thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực chất lượng cao trong 5 năm, đồng thời cấp visa 5 năm và miễn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

"Đây là những chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù, vượt trội của ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết, dự kiến có hiệu lực đồng thời với Luật, vào ngày 1/1/2026", Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin chia sẻ.

Năm 2025, Viettel dự kiến triển khai 2.500 trạm 5G tại Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk... Thiết bị mạng 5G Viettel được thiết kế theo tiêu chuẩn mở quốc tế, có khả năng tiết kiệm năng lượng tới 24% so với thiết bị cùng loại và đã được triển khai tại nhiều thị trường như Ấn Độ, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài thiết bị trạm gốc 5G công nghệ đa ăng-ten 32 phát 32 thu, sử dụng chipset ASIC, danh mục thiết bị mạng 5G do Viettel làm chủ còn có mạng lõi 5G, thiết bị mạng truyền dẫn 5G và hệ thống mạng riêng, phục vụ các lĩnh vực đặc thù như quân sự, cảng biển hay công nghiệp. Không dừng lại ở đó, Viettel đang phát triển các thế hệ mạng tiếp theo như 5G-Advanced và 6G, hướng tới ảo hóa toàn bộ hạ tầng mạng lưới.

Hệ sinh thái 5G của Viettel hiện do người Việt Nam làm chủ hoàn toàn, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo. Các thiết bị 5G của Viettel đã được triển khai diện rộng trên mạng lưới, phục vụ hàng chục triệu thuê bao, hàng triệu thiết bị đầu cuối, hàng nghìn thiết bị truyền dẫn và hệ thống tính cước OCS phục vụ hơn 190 triệu thuê bao toàn cầu.

Gartner Magic Quadrant là báo cáo thường niên, đánh giá các nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN) trên toàn cầu, dựa trên hai tiêu chí: độ hoàn thiện tầm nhìn và khả năng thực thi. Trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông, Viettel High Tech là doanh nghiệp duy nhất của Đông Nam Á được xếp vào nhóm "Niche Player"- doanh nghiệp có thế mạnh chuyên biệt.

Trọng Đạt