12 ứng viên tranh giải 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Châu Bùi, Jenny Huỳnh, Giang Ơi và 7 gương mặt nổi bật khác sẽ tranh giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

"Nhà sáng tạo nội dung của năm" là giải quan trọng nhất hạng mục "Nhà sáng tạo số", nhằm tôn vinh những gương mặt tạo dấu ấn riêng, có sức ảnh hưởng tích cực đến người xem và tần suất đăng tải video, sản phẩm số thường xuyên trong năm. Ngay khi mở cổng bình chọn (vote) từ ngày 3/10, hệ thống Vietnam iContent Awards 2025 ghi nhận hàng chục nghìn lượt vote, chia đều cho các ứng viên.

Nhìn qua danh sách ứng viên, khán giả dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc. Tính đến 14h ngày 6/10, Ninh Dương Story dẫn đầu bình chọn với 12.318 lượt. Ninh Anh Bùi (1994) và Nguyễn Tùng Dương (1997) ghi điểm với loạt video dí dỏm xoay quanh đời sống thường ngày - từ đi mua cây, cắm hoa, đi chúc Tết đến những khoảnh khắc dỗi hờn, nhảy "bắt trend". Năm ngoái, Ninh Anh Bùi nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" tại Vietnam iContent Awards.

Gương mặt nổi bật khác là Khoai Lang Thang - chủ nhân hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" ở Vietnam iContent Awards 2024. 9 năm qua, anh gây ấn tượng với phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng những chuyến khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều vùng đất.

Tương tự, Khánh Vy có chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng sáng tạo số, có lượng fan đông đảo. Từ danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" hồi 2016, cô tạo dấu ấn ở lĩnh vực truyền thông - giải trí, sở hữu kênh YouTube hơn 2,1 triệu người theo dõi. Trên sóng truyền hình, Khánh Vy được đánh giá cao phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ linh hoạt. Tại Vietnam iContent Awards 2024, người đẹp được vinh danh "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm".

Song song công việc MC, Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật. Ảnh: NVCC

Châu Bùi ghi dấu ở mảng nội dung thời trang, lối sống. Khởi đầu với vai trò người mẫu ảnh, fashionista, cô từng bước xây dựng phong cách riêng biệt: cá tính pha lẫn nét hiện đại, gu phối đồ sáng tạo, không ngại thử nghiệm. Trên đa nền tảng, người đẹp thường chia sẻ nội dung chăm sóc da, làm đẹp, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần đến thiết kế không gian sống, xây dựng thói quen lành mạnh. Ngoài ra, Châu Bùi còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, âm nhạc, trong đó có show Em xinh say hi.

Giang Ơi (Trần Lê Thu Giang) cũng được cộng đồng sáng tạo "nhớ mặt đặt tên". Cô thường chia sẻ đa dạng nội dung theo cách gần gũi, tích cực - từ chuyện du học, công việc, chăm sóc gia đình, nuôi thú cưng, đến lối sống xanh đến các vấn đề xã hội. Hiện YouTube của cô có hơn 1,7 triệu lượt đăng ký.

Năm nay, Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy) lần đầu được đề cử Vietnam iContent. Gen Z làm YouTube từ năm 2016, hiện ghi nhận hơn 4 triệu người theo dõi cùng hơn 300 triệu lượt xem, còn kênh TikTok hút hơn 7 triệu lượt. Nội dung xoay quanh cuộc sống du học sinh tại Mỹ, những trải nghiệm văn hóa, góc nhìn trẻ trung, hài hước về đời sống thường ngày. Cách kể chuyện dí dỏm giúp cô trở thành màu sắc độc đáo trong bức tranh sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở sáng tạo nội dung, Jenny Huỳnh còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước. Ảnh: NVCC