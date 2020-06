12 năm ở nhà thuê Sài Gòn vì không muốn sống cảnh nợ nần

Tôi 36 tuổi vẫn âm thầm ở trọ vì không muốn phải sống, ngủ trong căn nhà mà áp lực nợ nần quá nhiều.

Viết tiếp câu chuyện: "Kinh nghiệm làm thêm kiếm tiền ở Sài Gòn của tôi" 6 năm trước.

Cuối năm 2019, dự án tâm huyết ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực, tôi thành lập một công ty truyền thông và tự điều hành. Tôi trả lương cho mình và đồng đội hàng tháng dù khoản lương còn bé nhỏ. Việc ưu tiên nhất lúc này là luôn mở rộng các mối quan hệ tốt để vừa phục vụ cho công việc truyền thông mình yêu thích và song song phát triển công việc kinh doanh.

Tôi 36 tuổi, 12 năm ra trường vẫn âm thầm ở nhà thuê cho tới khi cảm thấy tài chính của mình thực sự "khỏe" mới quyết định mua nhà Sài Gòn vì không muốn sống – ngủ trong căn nhà mà áp lực nợ nần quá nhiều. Thỉnh thoảng về quê, đi café cuối tuần bạn bè, người thân hỏi thăm "ở Sài Gòn có nhà riêng hay đang nhà thuê?", tôi đều mạnh dạn trả lời: "Cháu/ em/ bạn thuê căn phòng ở Quận 3, khoảng 40 m2 ở mấy năm qua vì nhà Sài Gòn mua khó lắm".

Chia sẻ này tôi muốn nhắn gửi thông điệp nhỏ với mọi người, đặc biệt những bạn có suy nghĩ, hoàn cảnh như tôi. Đi mua nhà, bạn có 3 đồng, chọn mua 10 đồng rồi trả góp 15-20 năm thì nên suy nghĩ lại, dễ mất ngủ triền miên lắm. Mượn tiền của người thân, bạn bè cũng là việc cần cân nhắc vì họ còn phải lo cho gia đình và cuộc sống riêng, vì thế đừng vội. Lối nghĩ "phải mua mới có, chờ đủ khi nào mới mua được" trong trường hợp này có thể chưa đúng lắm vì dễ lâm vào cảnh nợ nần không kiểm soát.

Tôi thấy nhiều người mua nhà đất, chung cư mà ngưỡng mộ, cũng mong ước có được tổ ấm riêng như thế. Nhưng thực sự xuất phát điểm từ quê nghèo lên Sài Gòn học tập và làm việc nên hai vợ chồng tôi xác định tự đi lên bằng chính đôi bàn tay và sức lao động tự thân, cần có thời gian. Tôi động viên vợ "trong 12 triệu dân ở thành phố này, đất không nhiều nhưng chẳng lẽ vợ chồng mình không mua được một căn nhà để ở, sớm muộn gì cũng thực hiện được dù lớn hay nhỏ, cứ yên tâm và tin tưởng".

Thời điểm hai năm trước, khi tiết kiệm được ít vốn trong tay nhưng không thể mua được nhà ở Sài Gòn, tôi tìm mua một miếng đất 400 m2 ở ngoại thành để đầu tư. Hơn một năm sau, tôi rao bán và lời gần gấp đôi. Thời gian đó, hai vợ chồng vừa làm công sở, vừa kinh doanh riêng, trừ các khoản chi phí sinh hoạt, chúng tôi tiết kiệm thêm được gần 400 triệu đồng nữa. Đầu năm 2020, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm nhà ở Sài Gòn.

Tôi chọn mua khi trong tay có 3/4 số tiền của căn nhà, 1/4 còn lại tôi "làm bạn" với ngân hàng. Đầu tiên, tôi tính toán đến tổng thu nhập của gia đình, các khoản chi ra mỗi tháng như: thuê nhà, ăn uống sinh hoạt, tiền học con cái, du lịch mỗi năm một lần, chi phí khác..., số tiền dư còn lại có thể trả ngân hàng được bao nhiêu mỗi tháng và tính luôn cả sự rủi ro tài chính như: thất nghiệp, dịch bệnh không đi làm được, hoặc các chi phí phát sinh khác thì mình sẽ "trụ" được bao nhiêu tháng mà không phải lo lắng...?

Khi những phép tính hình thành ở trạng thái "đèn xanh", thấy tài chính của mình ở mức an toàn và tôi chọn mua một căn chung cư ở An Phú - Quận 2 vào tháng 5/2020. Suy cho cùng, so với bạn bè, em út có thể tôi chậm hơn nhưng bản tính tự lập, không muốn phụ thuộc ai nên tôi đi từng bước một và cuối cùng chạm đến ước mơ có căn nhà thành phố.

Nhân đây, tôi rất biết ơn và cảm ơn rất nhiều đối tác, mối quan hệ của mình, họ đã yêu thương và tin tưởng để trao từng cơ hội nhỏ giúp tôi thực hiện được ước mơ lớn. Một điều quan trọng là siêng năng, cần cù sẽ giúp bạn sớm thực hiện được kế hoạch an cư ở Sài Gòn. Sài Gòn luôn đón nhận người chịu thương, chịu khó nhưng đừng quên "chơi đẹp, sống đẹp" với những người ở Sài Gòn. Tôi yêu Sài Gòn – quê hương thứ hai của tôi.

Trần Văn Khoa