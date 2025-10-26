11 thói quen giảm nguy cơ ung thư

Chế độ ăn ít thịt đỏ, nhiều rau xanh, tránh thuốc lá và rượu bia, tiêm vaccine đầy đủ, thường xuyên tầm soát sức khỏe giúp giảm nguy cơ ung thư.

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bệnh có thể phòng ngừa được. Những thói quen hàng ngày lành mạnh dưới đây có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Giảm cân

Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư thực quản, tuyến tụy, đại tràng, thận và tuyến giáp. Khi số người hút thuốc lá trên thế giới có xu hướng giảm đi, béo phì có thể trở thành nguyên nhân gây ung thư hàng đầu lẽ ra phòng ngừa được.

Ăn ít thịt đỏ

Cùng với các loại thịt xông khói, xúc xích và thịt nguội có liên quan đến nguy cơ ung thư đại tràng, dạ dày cao hơn. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến cáo không nên ăn quá 450 g thịt đỏ mỗi tuần. Thay vào đó, hãy tăng cường các loại rau củ quả chứa vitamin và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương ở các tế bào có nguy cơ dẫn đến ung thư sau này.

Thoa kem chống nắng

Các tia cực tím từ ánh nắng mặt trời không chỉ gây cháy nắng mà còn nhiều tác hại khác. Chúng có thể thúc đẩy ung thư da, loại ung thư phổ biến nhất ở Mỹ. Người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Hầu hết trường hợp đều có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm, nhưng ung thư da có thể đe dọa tính mạng nếu lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và che chắn kín khi ra ngoài trời giờ cao điểm là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Thoa kem chống nắng để hạn chế nguy cơ ung thư da. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Không phụ thuộc thực phẩm bổ sung

Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn tốt hơn so với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để giảm nguy cơ ung thư. Thực phẩm bổ sung không mang lại lợi ích tương tự thực phẩm nguyên chất và có thể làm mất cân bằng các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể. Thực phẩm bổ sung có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh, nhưng không nên phụ thuộc vào chúng để ngăn ngừa ung thư. Người có bệnh lý nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung.

Giảm đường

Thực phẩm hoặc đồ uống chứa nhiều đường thường có lượng calo cao. Nếu thường xuyên tiêu thụ, bạn có nguy cơ nạp vào nhiều calo hơn mức cơ thể đốt cháy trong một ngày, khiến tăng cân và có thể tăng nguy cơ ung thư. Không nhất thiết kiêng đường hoàn toàn, nhưng chú ý và hạn chế những thực phẩm có thêm chất tạo ngọt.

Tiêm vaccine ngừa HPV

Virus u nhú ở người (HPV) rất dễ lây truyền qua đường tình dục. Ai cũng có thể nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời và virus có thể sống trong cơ thể nhiều năm mà bạn không nhận ra. Hầu hết trường hợp sẽ tự đào thải virus mà gây ra triệu chứng. Song các chủng HPV cao tiềm ẩn nguy cơ nhiều bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, ung thư ở dương vật, hậu môn, miệng và họng. Trẻ em từ 9 tuổi đã có thể tiêm vaccine phòng HPV. Sử dụng bao cao su cũng giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Tích cực vận động

Người thường xuyên vận động và tập thể dục ít có nguy cơ mắc ung thư đại tràng, vú hoặc tử cung. Khi bạn đứng dậy và di chuyển, cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn, tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và ngăn ngừa sự tích tụ của một số hormone liên quan đến ung thư. Vận động cũng ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim hoặc tiểu đường.

Bỏ thuốc lá

Thuốc lá là thủ phạm gây ra nhiều loại ung thư cũng như bệnh tim và phổi. Hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng ngừa được.

Hạn chế bia rượu

Uống quá nhiều rượu bia làm tăng nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa như dạ dày, gan, đại tràng, cùng nhiều loại ung thư khác như ung thư vú và vòm họng. Rượu bia có thể làm tổn thương các mô trong cơ thể, gây hại cho gan và kết hợp với các hóa chất khác ảnh hưởng xấu đến tế bào. Nam giới không nên uống quá hai ly mỗi ngày, nữ giới nên giới hạn ở mức một ly.

Tiêm vaccine viêm gan B

Theo Quỹ Viêm gan B Mỹ, yếu tố nguy cơ phổ biến nhất gây ung thư gan là nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Người nhiễm loại virus này có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 100 lần so với người bình thường. Người bệnh gan mạn tính, quan hệ tình dục với nhiều người hoặc dùng chung kim tiêm... cũng có nguy cơ mắc viêm gan B cao. Tiêm vaccine có thể phòng ngừa bệnh gan và giảm nguy cơ ung thư gan.

Tầm soát thường xuyên

Nhiều loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư da có thể được phát hiện thông qua siêu âm, xét nghiệm. Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo ung thư càng sớm thì hiệu quả điều trị và phục hồi càng cao.

