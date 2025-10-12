Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư ở nam và nữ

Nam giới có thể thấy máu trong nước tiểu khi mắc ung thư tuyến tiền liệt, còn nữ giới ra máu bất thường ngoài kỳ kinh nếu ung thư cổ tử cung.

Nam giới

Máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch: Nước tiểu hoặc tinh dịch có màu hồng, nâu hoặc đỏ thường không đáng lo ngại. Nhiễm trùng, sỏi thận, chấn thương và tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính đều có thể gây chảy máu. Dù ít gặp hơn, ung thư bàng quang hoặc ung thư tuyến tiền liệt có thể gây ra tình trạng này. Bác sĩ có thể xét nghiệm nước tiểu và các xét nghiệm khác để chẩn đoán nguyên nhân.

Có khối u ở tinh hoàn: Một khối u không đau có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tinh hoàn. Tuy nhiên, khối u cũng có thể do chấn thương, tích tụ dịch hoặc thoát vị.

Đau khi xuất tinh hoặc đi tiểu: Có khả năng những triệu chứng này là do ung thư tuyến tiền liệt. Nếu cơn đau không giảm, người bệnh nên sớm đi khám.

Nữ giới

U cục hoặc thay đổi ở ngực: Đây là triệu chứng đặc trưng của ung thư vú, nhưng hầu hết các khối u không ở đây phải là ung thư. Chúng thường là u nang chứa dịch hoặc khối u lành tính. Tuy nhiên, hãy đến gặp bác sĩ ngay nếu bạn phát hiện bất kỳ khối u mới hoặc thay đổi nào ở ngực. Lưu ý những dấu hiệu như da ngực đỏ hoặc đóng vảy, đau ngực, thay đổi ở nhũ hoa, có khối u dưới nách, tiết dịch từ nhũ hoa.

Chảy máu giữa các kỳ kinh hoặc sau mãn kinh: Ung thư cổ tử cung hoặc ung thư nội mạc tử cung có thể gây chảy máu bất thường.

Dấu hiệu ở cả nam và nữ

Chán ăn: Ung thư có thể làm thay đổi quá trình trao đổi chất, cách cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, dẫn đến cảm giác không muốn ăn uống. Ung thư dạ dày, tuyến tụy, đại tràng và buồng trứng cũng có thể gây áp lực lên dạ dày và khiến người bệnh cảm thấy no đến mức không thể ăn.

Đại tiện ra máu: Khi thấy phân có màu đỏ, máu thường đến từ đường tiêu hóa, tức thực quản, dạ dày hoặc ruột. Một cách để biết máu đến từ đâu là dựa vào sắc độ màu. Đỏ tươi có thể là máu chảy ở trực tràng. Màu sẫm hơn có nghĩa là máu có thể đến từ vị trí cao hơn như loét dạ dày (phân sẫm màu hơn do tiếp xúc với axit dạ dày).

Bác sĩ có thể thực hiện nội soi đại tràng hoặc các xét nghiệm khác để tìm ra nguyên nhân.

Máu trong nước tiểu: Đây là dấu hiệu cảnh báo vấn đề ở đường tiết niệu. Ung thư thận hoặc bàng quang có thể gây ra triệu chứng này, nhưng cũng có thể do nhiễm trùng, sỏi thận hoặc bệnh thận.

Ho dai dẳng: Cảm lạnh hoặc cúm có thể gây ho dai dẳng, nhưng cũng là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư phổi nếu đi kèm các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, sụt cân, khàn giọng, mệt mỏi và khó thở. Người bệnh nên đến gặp bác sĩ nếu tình trạng này dai dẳng, đặc biệt là người hút thuốc lá.

Mệt mỏi cực độ: Đây là một trong những triệu chứng ung thư phổ biến nhất. Nếu nghỉ ngơi, thư giãn nhưng tình trạng không đỡ, hãy đến gặp bác sĩ.

Sốt kéo dài: Nhiệt độ cơ thể tăng cao thường là dấu hiệu nhiễm trùng. Tuy nhiên, một số bệnh ung thư, bao gồm u lympho, bệnh bạch cầu, ung thư thận và gan, cũng có thể gây ra tình trạng này. Sốt do ung thư thường tăng rồi giảm suốt ngày, đôi khi đạt đỉnh cùng lúc. Hãy đi khám nếu bị sốt trên 38 độ C và kéo dài quá vài ngày.

Mệt mỏi kéo dài, sốt cao dai dẳng, chán ăn, sụt cân nhanh là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư. Ảnh tạo bởi AI

Nổi u ở cổ: Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến giáp. Các khối u do ung thư thường không gây đau. Nếu bạn có một khối u kéo dài hoặc phát triển lớn, hãy đi khám.

Đổ mồ hôi đêm: Ở phụ nữ trung niên, đây có thể là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh nhưng cũng là triệu chứng của ung thư hoặc nhiễm trùng.

Thay đổi trên da: Hãy đến gặp bác sĩ da liễu nếu trên da có u phát triển to hơn theo thời gian, đổi màu, hình dạng viền bất thường, đóng vảy, không lành.

Sưng hạch bạch huyết: Dù ít gặp, các loại ung thư như u lympho hoặc bệnh bạch cầu có thể làm sưng hạch bạch huyết. Ung thư vú đã di căn cũng có thể gây sưng hạch bạch huyết dưới cánh tay. Nếu tình trạng sưng không hết sau khoảng một tuần, người bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Khó nuốt: Cảm giác như có khối u trong cổ họng có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản.

Giảm cân không chủ đích: Phần lớn người được chẩn đoán mắc ung thư có triệu chứng sụt cân không chủ đích. Hãy đi khám nếu bạn bị sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

Anh Ngọc (Theo Webmd)