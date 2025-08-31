10 trận vòng bảng Champions League được mong chờ

Barca - PSG, ngày 2/10 trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu hiện nay. PSG vừa giành cú ăn bốn, còn Barca đoạt ba danh hiệu. Ousmane Dembele, ứng cử viên số một cho Quả Bóng Vàng 2025, sẽ gặp lại đội bóng từng gắn bó 6 năm với 185 trận. Bên cánh phải, Lamine Yamal sẽ tái đấu Nuno Mendes sau thất bại trong trận chung kết Nations League (Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha luân lưu 5-3).

PSG và Barca từng gặp nhau 14 trận, mỗi bên thắng năm trận và ghi 27 bàn. Lần gặp nhau gần nhất là trận tứ kết lượt về Champions League 2023-2024, nơi các vị khách PSG thắng 4-1.