10 trận vòng bảng Champions League được mong chờ

Barca - PSG, ngày 2/10 trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu hiện nay. PSG vừa giành cú ăn bốn, còn Barca đoạt ba danh hiệu. Ousmane Dembele, ứng cử viên số một cho Quả Bóng Vàng 2025, sẽ gặp lại đội bóng từng gắn bó 6 năm với 185 trận. Bên cánh phải, Lamine Yamal sẽ tái đấu Nuno Mendes sau thất bại trong trận chung kết Nations League (Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha luân lưu 5-3).
PSG và Barca từng gặp nhau 14 trận, mỗi bên thắng năm trận và ghi 27 bàn. Lần gặp nhau gần nhất là trận tứ kết lượt về Champions League 2023-2024, nơi các vị khách PSG thắng 4-1.
PSG - Bayern, ngày 5/11 trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp. Đội sáu lần đăng quang là thử thách lớn thứ hai đối với nhà đương kim vô địch. Hai đội từng gặp nhau 15 lần, với tám chiến thắng thuộc về Bayern và bảy thuộc về PSG. Một trong đó có trận chung kết Champions League 2019-2020 mà Bayern thắng 1-0. Lần gặp nhau gần nhất là trận tứ kết Club World Cup, nơi PSG thắng 2-0.
Bayern vừa tăng cường hàng công bằng tiền đạo cánh Luis Diaz, còn PSG bổ sung hàng thủ bằng thủ môn Lucas Chevalier và trung vệ Illia Zabarnyi.
Real - Man City, ngày 11/12 trên sân Berbabeu, Madrid, Tây Ban Nha. Hai đội sẽ gặp nhau mùa thứ năm liên tiếp trong tổng số tám mùa. Bảy mùa trước đó với 14 trận, Real thắng năm, hòa năm và thua bốn. Ở vòng play-off Champions League mùa 2024-2025, Real thắng cả hai trận với tỷ số 3-2 và 3-1.
Hai đội đều đang nỗ lực tìm lại chính mình sau một mùa giải thất bại. Real đang xây dựng một đội bóng mới với tân HLV Xabi Alonso, còn Pep Guardiola đang tìm cách khai thác hiệu quả các tân binh James Trafford, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki và Tijjani Reijnders.
Liverpool - Real, ngày 5/11 trên sân Anfield, Liverpool, Anh. Real có thành tích đối đầu tốt hơn với bảy trận thắng, một hòa và chỉ bốn thua. Dưới triều đại cựu HLV Jurgen Klopp, Liverpool thực sự là "mồi ngon" của đội bóng Tây Ban Nha. Họ thua 1-3 ở chung kết Champions League mùa 2017-2018, 0-1 ở chung kết mùa 2021-2022, 1-3 chung cuộc ở tứ kết mùa 2020-2021, và 2-6 chung cuộc ở vòng 1/8 mùa 2022-2023.
Nhưng ngay mùa đầu của HLV Arne Slot, đội bóng Anh thắng 2-0 ở vòng bảng. Mùa này, Liverpool tiếp tục có lợi thế sân nhà trước Real.
Real - Juventus, ngày 23/10 trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha. Juventus không còn ở đỉnh cao, nhưng sở hữu thành tích đối đầu không hề tầm thường trước Real: thắng chín, hòa hai và thua mười. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tứ kết Champions League mùa 2017-2018, nơi Real thắng chung cuộc 4-3. Trong đó, Cristiano Ronaldo tung người móc bóng vô lê ghi bàn, giúp Real thắng 3-0 ở lượt đi trên đất Italy.
Cũng sau mùa giải đó, CR7 gia nhập Juventus với giá 110 triệu USD. Hai chiến thắng quan trọng nhất của Real trước Juventus là 1-0 ở chung kết mùa 1997-1998 và 4-1 ở chung kết mùa 2016-2017.
Bayern - Chelsea, ngày 18/9 trên sân Allianz, Munich, Đức. Chelsea trở lại Champions League sau hai mùa giải vắng bóng liên tiếp. Họ sẽ bước vào giải với sự tự tin lớn sau khi giành Conference League mùa trước và Club World Cup 2025. Ở phía đối diện, Bayern cũng không ngừng tiến bộ. Sau khi vô địch Bundesliga mùa trước, thầy trò HLV Vincent Kompany giành thêm Siêu Cup Đức và thắng Leipzig 6-0 trong trận mở màn Bundesliga 2025-2026.
Bayern thắng ba và thua hai trong năm lần gặp Chelsea. Nhưng năm 2012, Chelsea thắng luân lưu 4-3 ngay trên sân đối phương trong trận chung kết Champions League.
Inter Milan - Liverpool, ngày 10/12 trên sân San Siro, Milan, Italy. Việc vào chung kết Champions League hai trong ba mùa gần nhất xác lập Inter là một trong những đội bóng mạnh nhất hiện tại. Với họ, vấn đề duy nhất là phong độ sau khi cựu HLV Simone Inzaghi ra đi. Trong trận ra quân Serie A, HLV mới Cristian Chivu tạm trấn an CĐV bằng chiến thắng 5-0 trước Torino.
Ở phía đối diện, HLV Slot đang tìm cách để lại dấu ấn ở Champions League. Mùa trước, ông giúp Liverpool dẫn đầu vòng bảng, nhưng bị PSG loại ở vòng 1/8. Liverpool thắng bốn và thua hai trong sáu trận gặp Inter, trong đó có chiến thắng chung cuộc 2-1 ở vòng 1/8 mùa 2021-2022.
Liverpool - Atletico, ngày 18/9 trên sân Anfield, Liverpool, Anh. Atletico đang gây thất vọng về phong độ, với hai trận thua Espanyol 1-2 và hòa Elche 1-1. Tuy nhiên, chất lượng của Julian Alvarez và đồng đội là điều không phải bàn cãi. Sau khi chiêu mộ chín cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè, HLV Diego Simeone có thể cần thêm thời gian để xây dựng đội hình mới.
Atletico là một trong những đội hiếm hoi có thành tích đối đầu khả quan trước Liverpool: thắng hai, hòa hai và thua hai. Trong đó, họ thắng cả hai trận ở vòng 1/8 mùa 2019-2020, biến đội bóng Anh thành cựu vô địch.
Arsenal - Bayern, ngày 27/11 trên sân Emirates, London, Anh. Bayern có thành tích đối đầu áp đảo trước Arsenal, gồm thắng tám, hòa ba và chỉ thua ba. Thậm chí, ba trận thắng của "Pháo thủ" đều diễn ra ở những lần mà họ thua chung cuộc. Mùa trước, Arsenal gây bất ngờ khi loại Real để vào bán kết.
Với việc chiêu mộ Zubimendi, Norgaard, Madueke, Mosquera, Gyokeres và Eze, HLV Arteta đang hướng đến mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự trưởng thành nếu thắng Bayern ở vòng bảng mùa này.
Chelsea - Barca, ngày 26/11 trên sân Stamford Bridge, London, Anh. Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn biến bất ngờ và gây tranh cãi. Năm 2009, Barca loại Chelsea ở bán kết sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ovrebo. Ba năm sau đó, đội bóng Tây Ban Nha bỏ lỡ lợi thế dẫn 2-0, để rồi thua chung cuộc 2-3 trong một trận bán kết khác. Mỗi đội thắng bốn trong 14 lần gặp nhau. Lần này, Chelsea có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Barca từng thắng 2-1 ngay tại Stamford Bridge ở vòng 1/8 mùa 2005-2006.
Giới hâm mộ cũng quan tâm Chelsea sẽ chơi thế nào trước Lamine Yamal và đồng đội. Trước đó, thầy trò Maresca thắng một đội Tây Ban Nha khác, Betis với tỷ số 4-1 để giành Conference League, và PSG 3-0 để giành Club World Cup.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, CLB, UEFA