10 ứng viên Vua phá lưới Ngoại hạng Anh

10. Dominic Solanke (Tottenham). Tiền đạo 27 tuổi người Anh đang phải điều trị chấn thương, nhưng vẫn được đánh giá cao về khả năng lên ngôi Vua phá lưới. Trên mọi đấu trường hai mùa gần nhất, Solanke ghi 21 bàn trong 42 trận cho Bournemouth và 16 bàn trong 45 trận cho Tottenham.
Hai ưu điểm lớn nhất của Solanke là thể hình (cao 1,87 m) và khả năng chạm bóng. CĐV Tottenham đang hy vọng tân HLV Thomas Frank sẽ khai thác "số 19" tốt hơn người tiền nhiệm Ange Postecoglu.
*Tỷ lệ cược của nhà cái William Hill cho khả năng Solanke lên ngôi Vua phá lưới: 28/1 (đặt 1 ăn 28).
9. Ollie Watkins (Aston Villa). Đây là một trong những tiền đạo ổn định nhất bóng đá Anh. Năm mùa vừa qua, cầu thủ 29 tuổi người Anh đều đạt thành tích ghi bàn hai con số, với tổng cộng 87 bàn trong 223 trận. Watkins còn ghi 5 bàn trong 18 trận cho tuyển Anh, con số không tồi với một tiền đạo dự bị cho Harry Kane.
*Tỷ lệ cược: 25/1.
8. Cole Palmer (Chelsea). Palmer mạnh về kỹ thuật xử lý bóng, dứt điểm, nhãn quan và sự lạnh lùng trước khung thành. Điều này giải thích tại sao cầu thủ 23 tuổi lập công nhiều nhất cho Chelsea hai mùa vừa qua (25 và 18 bàn), dù thi đấu trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh.
Chelsea vừa chiêu mộ ba tân binh chất lượng gồm Joao Pedro, Liam Delap và Estevao. Nếu phối hợp tốt với họ mùa tới, Palmer hoàn toàn có thể nâng cao số bàn.
*Tỷ lệ cược: 20/1.
7. Benjamin Sesko (Man Utd), Sesko cao 1,95 m, nổi tiếng với khả năng dứt điểm mạnh, không chiến tốt và tốc độ bùng nổ. Tiền đạo 23 tuổi đạt tốc độ tối đa 35,7 km/h, chỉ kém 1,5 km/h so với cầu thủ nhanh nhất Bundesliga.
Giới chuyên môn coi Sesko là người kế thừa Zlatan Ibrahimovic, cựu tiền đạo từng ghi hơn 400 bàn cho Ajax, Juventus, Inter, Barca, AC Milan, PSG và Man Utd. Thành tích của Sesko cũng tăng dần qua từng mùa: 11 bàn trong 37 trận mùa 2021-2022, 18 bàn trong 41 trận mùa 2022-2023 cho Salzburg, 18 bàn trong 42 trận mùa 2023-2024 và 21 bàn trong 45 trận mùa 2024-2025 cho Leipzig. Điều này giải thích tại sao Man Utd chi 99 triệu USD để mua về hè này.
*Tỷ lệ cược: 18/1.
6. Hugo Ekitike (Liverpool), Ekitike giỏi cả ba kỹ năng đi bóng, dứt điểm và kiến tạo. Mùa vừa qua, tiền đạo 23 tuổi ghi 22 bàn và kiến tạo 12 lần trong 48 trận cho Frankfurt. Với hệ thống "vệ tinh" chất lượng tại Liverpool, tiền đạo giá 107 triệu USD hoàn toàn có thể tính đến chuyện nâng cao thành tích mùa 2025-2026. Hôm 10/8, anh khởi đầu thuận lợi khi ghi bàn trong trận chính thức đầu tiên (Siêu Cup Anh).
*Tỷ lệ cược: 16/1.
5. Joao Pedro (Chelsea). Pedro mới ghi 30 bàn trong 70 trận cho Brighton, 24 bàn trong 109 trận cho Watford và 10 bàn trong 37 trận cho Fluminense. Nhưng ẩn sau thành tích không quá cao tại ba CLB cũ là khả năng xử lý bóng và dứt điểm tinh tế.
Khi chuyển sang Chelsea với môi trường tốt hơn, tiền đạo giá 82 triệu USD lập tức chơi hiệu quả hơn, ghi ba bàn trong ba trận chính thức và giành Club World Cup. Pedro chơi phía trên đồng đội Palmer, nên được đánh giá cao hơn về cơ hội lên ngôi Vua phá lưới.
*Tỷ lệ cược: 16/1.
4. Viktor Gyokeres (Arsenal). Tiền đạo 27 tuổi đang đạt độ chín về phong độ. Bốn mùa vừa qua, anh ghi 40 bàn cho Coventry City và 97 bàn cho Sporting Lisbon. Mùa trước, Gyokeres cạnh tranh Giày Vàng châu Âu với Kylian Mbappe tới tận trận cuối.
Ngôi sao người Thụy Điểm sớm tạo niềm tin cho CĐV Arsenal khi đánh đầu đẹp mắt khi bàn trong trận giao hữu thắng Bilbao 3-0. Nếu anh tiếp tục chơi tốt, mức giá 86 triệu USD (gồm cả phụ phí) sẽ là một món hời cho "Pháo thủ".
*Tỷ lệ cược: 13/2.
3. Alexander Isak (Newcastle), Giống Gyokeres, Isak đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Sáu mùa vừa qua, tiền đạo 25 tuổi ghi 44 bàn cho Sociedad và 62 bàn cho Newcastle. Mùa trước, anh ghi 23 bàn Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau Vua phá lưới Mohamed Salah với 29 bàn. Isak đang muốn chuyển sang Liverpool, nơi có thể được hỗ trợ tốt hơn và giành nhiều danh hiệu hơn.
*Tỷ lệ cược: 6/1.
2. Mohamed Salah (Liverpool). Mùa trước, Salah lên ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh lần thứ tư. Anh đang cùng Thierry Henry, cựu tiền đạo từng ghi 228 bàn cho Arsenal, giữ kỷ lục về số lần lên ngôi. Liverpool vừa chi 356 triệu USD để tăng cường đội hình. Với việc có thêm nhiều đồng đội trẻ và chất lượng, Salah có thể hưởng lợi để lên ngôi lần thứ năm.
*Tỷ lệ cược: 4/1.
1. Erling Haaland (Man City). Hai mùa 2022-2023 và 2023-2024, Haaland đều lên ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 36 và 27 bàn. Mùa vừa qua, thành tích của anh giảm sút do chấn thương và Man City khủng hoảng, nhưng vẫn đứng thứ ba với 22 bàn, sau Salah với 29 bàn và Isak với 23 bàn.
Man City vừa "thay máu" bằng các tân binh Rayan Ait Nouri, Rayan Cherki và Tijjani Reijnders. Nếu đội bóng lấy lại phong độ, Haaland nhiều khả năng khôi phục vị thế "quái vật".
*Tỷ lệ cược: 6/5.
Ảnh: Reuters, CLB, EPA