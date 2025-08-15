10 ứng viên Vua phá lưới Ngoại hạng Anh

10. Dominic Solanke (Tottenham). Tiền đạo 27 tuổi người Anh đang phải điều trị chấn thương, nhưng vẫn được đánh giá cao về khả năng lên ngôi Vua phá lưới. Trên mọi đấu trường hai mùa gần nhất, Solanke ghi 21 bàn trong 42 trận cho Bournemouth và 16 bàn trong 45 trận cho Tottenham.

Hai ưu điểm lớn nhất của Solanke là thể hình (cao 1,87 m) và khả năng chạm bóng. CĐV Tottenham đang hy vọng tân HLV Thomas Frank sẽ khai thác "số 19" tốt hơn người tiền nhiệm Ange Postecoglu.

*Tỷ lệ cược của nhà cái William Hill cho khả năng Solanke lên ngôi Vua phá lưới: 28/1 (đặt 1 ăn 28).