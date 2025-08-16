10 câu hỏi chờ đáp án ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Liverpool bảo vệ thành công danh hiệu, hay thất bại vì thay đổi quá nhiều? Liverpool đã chi 356 triệu USD chưa tính phụ phí, con số lớn nhất giải, để tăng cường cho đội hình vô địch mùa trước. Họ cũng không loại trừ khả năng mua thêm Alexander Isak từ Newcastle với giá 200 triệu.

Việc Liverpool bạo chi chưa từng thấy đang đặt ra nhiều câu hỏi về chuyên môn. Liệu việc thay đổi quá nhiều có làm mất đi sự gắn kết và phá hỏng một đội bóng chiến thắng? Việc bổ sung Florian Wirtz, một tiền vệ thiên hướng tấn công, có làm mất đi sự vững chắc ở tuyến giữa? Và việc thay cả hai hậu vệ cánh có quá sớm và quá nhiều hay không?

Thất bại trước Crystal Palace trong trận tranh Siêu Cup Anh cho thấy HLV Arne Slot có thể cần thêm thời gian để ổn định đội hình. Sự ăn ý giữa các cầu thủ cũ và mới không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều.