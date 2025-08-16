10 câu hỏi chờ đáp án ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Liverpool bảo vệ thành công danh hiệu, hay thất bại vì thay đổi quá nhiều? Liverpool đã chi 356 triệu USD chưa tính phụ phí, con số lớn nhất giải, để tăng cường cho đội hình vô địch mùa trước. Họ cũng không loại trừ khả năng mua thêm Alexander Isak từ Newcastle với giá 200 triệu.
Việc Liverpool bạo chi chưa từng thấy đang đặt ra nhiều câu hỏi về chuyên môn. Liệu việc thay đổi quá nhiều có làm mất đi sự gắn kết và phá hỏng một đội bóng chiến thắng? Việc bổ sung Florian Wirtz, một tiền vệ thiên hướng tấn công, có làm mất đi sự vững chắc ở tuyến giữa? Và việc thay cả hai hậu vệ cánh có quá sớm và quá nhiều hay không?
Thất bại trước Crystal Palace trong trận tranh Siêu Cup Anh cho thấy HLV Arne Slot có thể cần thêm thời gian để ổn định đội hình. Sự ăn ý giữa các cầu thủ cũ và mới không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều.
Liverpool bảo vệ thành công danh hiệu, hay thất bại vì thay đổi quá nhiều? Liverpool đã chi 356 triệu USD chưa tính phụ phí, con số lớn nhất giải, để tăng cường cho đội hình vô địch mùa trước. Họ cũng không loại trừ khả năng mua thêm Alexander Isak từ Newcastle với giá 200 triệu.
Việc Liverpool bạo chi chưa từng thấy đang đặt ra nhiều câu hỏi về chuyên môn. Liệu việc thay đổi quá nhiều có làm mất đi sự gắn kết và phá hỏng một đội bóng chiến thắng? Việc bổ sung Florian Wirtz, một tiền vệ thiên hướng tấn công, có làm mất đi sự vững chắc ở tuyến giữa? Và việc thay cả hai hậu vệ cánh có quá sớm và quá nhiều hay không?
Thất bại trước Crystal Palace trong trận tranh Siêu Cup Anh cho thấy HLV Arne Slot có thể cần thêm thời gian để ổn định đội hình. Sự ăn ý giữa các cầu thủ cũ và mới không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều.
Cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn chưa từng có? Lần gần nhất Ngoại hạng Anh chứng kiến một cuộc đua tam mã là mùa 2013-2014, khi cú trượt chân của Steven Gerrard giúp Man City vượt lên trước Liverpool và Chelsea. Mùa này, sự kịch tính đó có thể sẽ lập lại. Liverpool có thể sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn từ Arsenal, đội bóng vừa giải quyết điểm yếu trên hàng công bằng vụ chiêu mộ trung phong Viktor Gyokeres. "Pháo thủ" cũng tăng cường chiều sâu bằng tiền đạo cánh Noni Madueke và tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi.
Man City cũng sẵn sàng trở lại cuộc đua sau thất bại mùa trước. Việc chiêu mộ Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki cho thấy HLV Pep Guardiola quyết tâm hồi sinh đội bóng như thế nào. Trong 17 năm làm HLV đỉnh cao, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa bao giờ rời chức vô địch quốc gia hai mùa liên tiếp.
Chelsea cũng là một ứng cử viên sáng giá. Chiến thắng ở Club World Cup và Conference League đang tiếp thêm tinh thần cho thầy trò Enzo Maresca. Ngoài ra, họ còn mua được những cầu thủ chất lượng như Joao Pedro, Liam Delap, Estevao.
Cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn chưa từng có? Lần gần nhất Ngoại hạng Anh chứng kiến một cuộc đua tam mã là mùa 2013-2014, khi cú trượt chân của Steven Gerrard giúp Man City vượt lên trước Liverpool và Chelsea. Mùa này, sự kịch tính đó có thể sẽ lập lại. Liverpool có thể sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn từ Arsenal, đội bóng vừa giải quyết điểm yếu trên hàng công bằng vụ chiêu mộ trung phong Viktor Gyokeres. "Pháo thủ" cũng tăng cường chiều sâu bằng tiền đạo cánh Noni Madueke và tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi.
Man City cũng sẵn sàng trở lại cuộc đua sau thất bại mùa trước. Việc chiêu mộ Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki cho thấy HLV Pep Guardiola quyết tâm hồi sinh đội bóng như thế nào. Trong 17 năm làm HLV đỉnh cao, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa bao giờ rời chức vô địch quốc gia hai mùa liên tiếp.
Chelsea cũng là một ứng cử viên sáng giá. Chiến thắng ở Club World Cup và Conference League đang tiếp thêm tinh thần cho thầy trò Enzo Maresca. Ngoài ra, họ còn mua được những cầu thủ chất lượng như Joao Pedro, Liam Delap, Estevao.
Sự ổn định sẽ giúp ích cho Newcastle và Aston Villa? Việc Liverpool vô địch mùa trước với đội hình gần như giữ nguyên là bằng chứng cho tầm quan trọng của sự ổn định. Với những đội bóng đang trên đà thăng tiến như Newcastle và Aston Villa, điều này càng trở nên cần thiết. Họ có thể mất đi sự ổn định nếu để một hoặc hai ngôi sao rơi vào tay các ông lớn.
Với Newcastle lúc này, việc giữ Isak có thể quyết định cả mùa giải. Họ cần tiền đạo ghi 27 bàn trên mọi đấu trường mùa trước để bảo vệ vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh và thi đấu ở vòng bảng Champions League.
Aston Villa cũng đang trải qua một mùa hè yên bình. HLV Unai Emery vẫn giữ được dàn cầu thủ về thứ sáu Ngoại hạng Anh và vào tứ kết Champions League mùa trước, thậm chí tăng cường hàng công bằng Evann Guessand, tiền đạo 24 tuổi ghi 12 bàn Ligue 1 2024-2025 cho Nice.
Sự ổn định sẽ giúp ích cho Newcastle và Aston Villa? Việc Liverpool vô địch mùa trước với đội hình gần như giữ nguyên là bằng chứng cho tầm quan trọng của sự ổn định. Với những đội bóng đang trên đà thăng tiến như Newcastle và Aston Villa, điều này càng trở nên cần thiết. Họ có thể mất đi sự ổn định nếu để một hoặc hai ngôi sao rơi vào tay các ông lớn.
Với Newcastle lúc này, việc giữ Isak có thể quyết định cả mùa giải. Họ cần tiền đạo ghi 27 bàn trên mọi đấu trường mùa trước để bảo vệ vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh và thi đấu ở vòng bảng Champions League.
Aston Villa cũng đang trải qua một mùa hè yên bình. HLV Unai Emery vẫn giữ được dàn cầu thủ về thứ sáu Ngoại hạng Anh và vào tứ kết Champions League mùa trước, thậm chí tăng cường hàng công bằng Evann Guessand, tiền đạo 24 tuổi ghi 12 bàn Ligue 1 2024-2025 cho Nice.
HLV Ruben Amorim sẽ vực dậy Man Utd thế nào? Việc chi gần 300 triệu USD để mua ba tiền đạo, gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Man Utd. Họ vẫn tin tưởng vào dự án của Amorim, HLV rơi xuống thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng vào chung kết Europa League. Nhiều người tại sân Old Trafford cảm thấy rằng nếu một HLV trẻ tài năng như Amorim không thể xoay chuyển tình thế, thì có lẽ chẳng ai làm được. Các báo cáo cho thấy ban huấn luyện và các cầu thủ đang làm việc không biết mệt về chiến thuật. Và kết quả khả quan trong giai đoạn tiền mùa giải, bất bại cả năm trận, là bằng chứng cho điều này.
Tuy nhiên, Man Utd sẽ phải đối mặt với sự soi xét gắt gao hơn bao giờ hết. Dù tốt hay xấu, hành trình của họ sẽ lại trở thành một câu chuyện hấp dẫn.
HLV Ruben Amorim sẽ vực dậy Man Utd thế nào? Việc chi gần 300 triệu USD để mua ba tiền đạo, gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Man Utd. Họ vẫn tin tưởng vào dự án của Amorim, HLV rơi xuống thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng vào chung kết Europa League. Nhiều người tại sân Old Trafford cảm thấy rằng nếu một HLV trẻ tài năng như Amorim không thể xoay chuyển tình thế, thì có lẽ chẳng ai làm được. Các báo cáo cho thấy ban huấn luyện và các cầu thủ đang làm việc không biết mệt về chiến thuật. Và kết quả khả quan trong giai đoạn tiền mùa giải, bất bại cả năm trận, là bằng chứng cho điều này.
Tuy nhiên, Man Utd sẽ phải đối mặt với sự soi xét gắt gao hơn bao giờ hết. Dù tốt hay xấu, hành trình của họ sẽ lại trở thành một câu chuyện hấp dẫn.
Đổi từ Postecoglu sang Frank sẽ mang lại điều gì cho Tottenham? Việc cựu HLV Ange Postecoglu bị sa thải ngay sau khi giành Europa League, danh hiệu đầu tiên của Tottenham từ năm 2008, là một cú sốc đối với các cầu thủ và CĐV. Theo truyền thông Anh, Chủ tịch Daniel Levy không hài lòng về việc đội bóng rơi xuống thứ 17 Ngoại hạng Anh. Người đến thay Postecoglu là Thomas Frank, HLV về thứ 10 với Brentford mùa trước.
Tottenham sẽ chuyển hướng đột ngột từ lối chơi đầy tính giải trí của Postecoglu sang thực dụng của Frank. Vị HLV mới không tiêu cực như Jose Mourinho, nhưng lối chơi phản công từng trình diễn ở Brentford kém xa kiểu tấn công giàu cảm xúc của Antonio Conte hay Nuno Santo. Frank từng cho Brentford chơi kiểm soát bóng ở hạng nhất, nhưng trở nên thận trọng hơn sau khi thăng hạng năm 2021.
Đổi từ Postecoglu sang Frank sẽ mang lại điều gì cho Tottenham? Việc cựu HLV Ange Postecoglu bị sa thải ngay sau khi giành Europa League, danh hiệu đầu tiên của Tottenham từ năm 2008, là một cú sốc đối với các cầu thủ và CĐV. Theo truyền thông Anh, Chủ tịch Daniel Levy không hài lòng về việc đội bóng rơi xuống thứ 17 Ngoại hạng Anh. Người đến thay Postecoglu là Thomas Frank, HLV về thứ 10 với Brentford mùa trước.
Tottenham sẽ chuyển hướng đột ngột từ lối chơi đầy tính giải trí của Postecoglu sang thực dụng của Frank. Vị HLV mới không tiêu cực như Jose Mourinho, nhưng lối chơi phản công từng trình diễn ở Brentford kém xa kiểu tấn công giàu cảm xúc của Antonio Conte hay Nuno Santo. Frank từng cho Brentford chơi kiểm soát bóng ở hạng nhất, nhưng trở nên thận trọng hơn sau khi thăng hạng năm 2021.
Các đội mới lên hạng có thoát khỏi xu hướng biến mất sau một mùa? Hai mùa gần nhất, ba CLB mới lên hạng đều phải trở lại hạng nhất ngay lập tức. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng giữa hai hạng đang hình thành khoảng cách lớn về trình độ.
Để tránh đi theo vết xe đổ, Sunderland vừa chi hơn 170 triệu USD. Họ xây dựng đội hình có sự kết hợp giữa tài năng và kinh nghiệm, gồm cả cựu đội trưởng Granit Xhaka của Arsenal và Leverkusen.
Burnley cũng tăng cường một loạt cầu thủ. Nổi bật nhất trong đó là Kyle Walker, cựu đội trưởng của Man City.
Leeds United thì tập trung vào các bản hợp đồng có giá từ bảy đến 23 triệu USD. Nhưng tân binh giàu kinh nghiệm nhất lại là Dominic Calvert-Lewin, tiền đạo 28 tuổi gia nhập theo dạng tự do từ Everton. Calvert-Lewin từng chơi 240 trận Ngoại hạng Anh và ghi 57 bàn.
Các đội mới lên hạng có thoát khỏi xu hướng biến mất sau một mùa? Hai mùa gần nhất, ba CLB mới lên hạng đều phải trở lại hạng nhất ngay lập tức. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng giữa hai hạng đang hình thành khoảng cách lớn về trình độ.
Để tránh đi theo vết xe đổ, Sunderland vừa chi hơn 170 triệu USD. Họ xây dựng đội hình có sự kết hợp giữa tài năng và kinh nghiệm, gồm cả cựu đội trưởng Granit Xhaka của Arsenal và Leverkusen.
Burnley cũng tăng cường một loạt cầu thủ. Nổi bật nhất trong đó là Kyle Walker, cựu đội trưởng của Man City.
Leeds United thì tập trung vào các bản hợp đồng có giá từ bảy đến 23 triệu USD. Nhưng tân binh giàu kinh nghiệm nhất lại là Dominic Calvert-Lewin, tiền đạo 28 tuổi gia nhập theo dạng tự do từ Everton. Calvert-Lewin từng chơi 240 trận Ngoại hạng Anh và ghi 57 bàn.
Các đội giữa bảng đối phó với tình trạng "chảy máu tài năng" như thế nào? Kỳ chuyển nhượng hè đang chứng kiến xu hướng cầu thủ di chuyển từ các đội giữa bảng đến các đội cao cấp hơn. Brentford mất HLV Frank, tiền đạo Bryan Mbeumo, tiền vệ Christian Norgaard, và có thể mất thêm tiền đạo Yoane Wissa. Bournemouth thì bán ba trong bốn hậu vệ hàng đầu, gồm Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và Milos Kerkez. Crystal Palace có thể sắp mất Eberechi Eze và Marc Guehi. Nottingham Forest vẫn giữ được Morgan Gibbs-White, nhưng phải bán Anthony Elanga. Brighton chấp nhận để Joao Pedro gia nhập Chelsea, còn West Ham bán Mohamed Kudus cho Tottenham.
Một số đội có thể đối phó bằng cách mua cầu thủ rẻ hơn tại Anh hoặc nước ngoài. Nhưng nếu không thành công, họ có thể đánh mất chiều sâu sức mạnh và rơi vào cuộc chiến trụ hạng.
Các đội giữa bảng đối phó với tình trạng "chảy máu tài năng" như thế nào? Kỳ chuyển nhượng hè đang chứng kiến xu hướng cầu thủ di chuyển từ các đội giữa bảng đến các đội cao cấp hơn. Brentford mất HLV Frank, tiền đạo Bryan Mbeumo, tiền vệ Christian Norgaard, và có thể mất thêm tiền đạo Yoane Wissa. Bournemouth thì bán ba trong bốn hậu vệ hàng đầu, gồm Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và Milos Kerkez. Crystal Palace có thể sắp mất Eberechi Eze và Marc Guehi. Nottingham Forest vẫn giữ được Morgan Gibbs-White, nhưng phải bán Anthony Elanga. Brighton chấp nhận để Joao Pedro gia nhập Chelsea, còn West Ham bán Mohamed Kudus cho Tottenham.
Một số đội có thể đối phó bằng cách mua cầu thủ rẻ hơn tại Anh hoặc nước ngoài. Nhưng nếu không thành công, họ có thể đánh mất chiều sâu sức mạnh và rơi vào cuộc chiến trụ hạng.
Nottingham Forest và Crystal Palace có thể tiến xa trên đấu trường châu Âu hay không? Việc Tottenham giành Europa League và Chelsea giành Conference League mùa trước cho thấy các giải châu Âu "hạng hai" là mảnh đất màu mỡ để các đội bóng Anh giải cơn khát danh hiệu.
Crystal Palace phải chơi ở Conference League, thay vì Europa League, do vấn đề chung sở hữu với Lyon (Pháp). Nhưng đến tháng 5/2026, họ có thể sẽ biết ơn phán quyết của UEFA. Với những gì thể hiện tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Nottingham Forest cũng có thể giành Europa League và danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1980.
Nottingham Forest và Crystal Palace có thể tiến xa trên đấu trường châu Âu hay không? Việc Tottenham giành Europa League và Chelsea giành Conference League mùa trước cho thấy các giải châu Âu "hạng hai" là mảnh đất màu mỡ để các đội bóng Anh giải cơn khát danh hiệu.
Crystal Palace phải chơi ở Conference League, thay vì Europa League, do vấn đề chung sở hữu với Lyon (Pháp). Nhưng đến tháng 5/2026, họ có thể sẽ biết ơn phán quyết của UEFA. Với những gì thể hiện tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Nottingham Forest cũng có thể giành Europa League và danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1980.
Mùa hè trọn vẹn có giúp ích cho Potter, Moyes và Pereira? Giữa mùa trước, ba HLV Graham Potter, David Moyes và Vitor Pereira lần lượt gia nhập West Ham, Everton và Wolves. Kết quả mà họ đạt được có phần khác nhau.
Pereira thể hiện tốt nhất, đưa Wolves từ vị trí thứ 19 (với 9 điểm sau 16 trận) lên 16, giành 33 điểm sau 22 trận. Moyes cũng giúp Everton thoát hiểm, lên thứ 13 và hơn nhóm xuống hạng 13 điểm. Trái lại, Potter hầu như không thể hiện tốt hơn người tiền nhiệm Julen Lopetegui.
Ba HLV đều sẽ vui vì mùa hè không bị gián đoạn bởi các giải đấu quốc tế. Họ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới và các cầu thủ cũng được nghỉ nhiều hơn. Do đó, sẽ không có lý do gì để bào chữa nếu West Ham, Everton và Wolves lại khởi đầu kém.
Mùa hè trọn vẹn có giúp ích cho Potter, Moyes và Pereira? Giữa mùa trước, ba HLV Graham Potter, David Moyes và Vitor Pereira lần lượt gia nhập West Ham, Everton và Wolves. Kết quả mà họ đạt được có phần khác nhau.
Pereira thể hiện tốt nhất, đưa Wolves từ vị trí thứ 19 (với 9 điểm sau 16 trận) lên 16, giành 33 điểm sau 22 trận. Moyes cũng giúp Everton thoát hiểm, lên thứ 13 và hơn nhóm xuống hạng 13 điểm. Trái lại, Potter hầu như không thể hiện tốt hơn người tiền nhiệm Julen Lopetegui.
Ba HLV đều sẽ vui vì mùa hè không bị gián đoạn bởi các giải đấu quốc tế. Họ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới và các cầu thủ cũng được nghỉ nhiều hơn. Do đó, sẽ không có lý do gì để bào chữa nếu West Ham, Everton và Wolves lại khởi đầu kém.
2025-2026 sẽ là mùa giải của các trung phong? Ngoại hạng Anh đang chứng kiến xu hướng chiêu mộ "số 9 đích thực", khi Arsenal, Liverpool, Chelsea và Man Utd mua Gyokeres, Ekitike, Joao Pedro, Delap và Sesko. Những cầu thủ này sẽ nối dài danh sách vốn có Erling Haaland, Chris Wood, Watkins, Wissa, Mateta và Evanilson. Với ảnh hưởng của HLV Pep Guardiola, bóng đá Anh một thời chuộng "số 9 ảo". Nhưng khi quay lại lối chơi thiên về chuyển đổi, các đội chú trọng nhiều hơn vào vị trí trung phong.
2025-2026 sẽ là mùa giải của các trung phong? Ngoại hạng Anh đang chứng kiến xu hướng chiêu mộ "số 9 đích thực", khi Arsenal, Liverpool, Chelsea và Man Utd mua Gyokeres, Ekitike, Joao Pedro, Delap và Sesko. Những cầu thủ này sẽ nối dài danh sách vốn có Erling Haaland, Chris Wood, Watkins, Wissa, Mateta và Evanilson. Với ảnh hưởng của HLV Pep Guardiola, bóng đá Anh một thời chuộng "số 9 ảo". Nhưng khi quay lại lối chơi thiên về chuyển đổi, các đội chú trọng nhiều hơn vào vị trí trung phong.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, CLB