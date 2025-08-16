10 ngôi sao bước ra từ vùng tối Ngoại hạng Anh

Milos Kerkez (Liverpool). Khi Kerkez mới 17 tuổi, huyền thoại Paolo Maldini từng đích thân gọi điện mời anh về AC Milan. Nhưng sau khi không được thi đấu, hậu vệ trái người Hungary liền chuyển sang AZ Alkmaar. Việc tới đội bóng kém danh tiếng hơn là bước đệm cần thiết cho sự phát triển của cầu thủ trẻ.

Sau 57 trận với AZ, trong đó có 17 ở Conference League, Kerkez được Bournemouth rước về. Anh tiếp tục tiến bộ khi chơi hai mùa và 74 trận cho Bournemouth, gồm cả 66 trận Ngoại hạng Anh. Mùa này, Kerkez bước ra khỏi "vùng tối" khi gia nhập Liverpool với giá 55 triệu USD. Real và Man City cũng theo đuổi, nhưng hậu vệ trái 21 tuổi muốn chơi cùng đồng đội tuyển quốc gia Dominik Szoboszlai tại sân Anfield.