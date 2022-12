10 tài tử Hollywood nổi bật năm 2022

Theo AP, diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy là một trong những diễn viên có màn trình diễn ấn tượng nhất năm. Anh được dự đoán làm nên chuyện tại hạng mục nam phụ Oscar với vai Waymond Wang trong "Everything Everywhere All at Once". Ngôi sao 51 tuổi nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình khi hóa thân ông chồng ngờ nghệch trong bộ phim của hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Vai diễn hiện giúp Quan Kế Huy đoạt hơn 20 giải thưởng tiền Oscar tại Mỹ.