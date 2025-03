10 quốc gia sở hữu vàng nhiều nhất thế giới

Để phòng vệ trước các biến động kinh tế - tài chính và củng cố sự hưng thịnh của quốc gia, 10 nước này đã dự trữ rất nhiều vàng.

Vàng tăng giá ấn tượng thời gian qua. Chiều 14/3 (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới lập kỷ lục 3.004,6 USD một ounce. Kim loại quý lập đỉnh lịch sử trước bối cảnh bất ổn quanh chính sách thuế quan của Mỹ, lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ năm 2000 đến nay, giá vàng tăng gấp 10 lần, vượt trội hơn cả S&P 500 - chỉ số đại diện cho chứng khoán Mỹ - với tăng 4 lần trong cùng kỳ.

Giá vàng luôn nhích lên mỗi khi xuất hiện cuộc xung đột trên toàn cầu, lệnh trừng phạt quốc tế và sự bất ổn kinh tế. Điều này kích thích nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn, ngay cả ngân hàng trung ương các quốc gia cũng không ngoại lệ. Nhiều nước nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn như một phần tài sản của ngân hàng trung ương, cung cấp cho họ "bảo hiểm" chống lại biến động tiền tệ, tỷ giá hối đoái và thay đổi kinh tế.

Trước đây, các quốc gia đảm bảo tiền tệ của họ bằng vàng. Mỗi đôla hoặc đơn vị tiền tệ lưu thông đều có giá trị tương ứng trong vàng được lưu trữ (còn gọi là bản vị vàng). Do đó, dự trữ kim loại quý rất quan trọng.

Hiện tiền tệ không còn được hỗ trợ bởi kim loại quý nhưng nhiều quốc gia vẫn duy trì và tăng dự trữ vàng. Điều này giúp các nước có biện pháp "phòng vệ" trong các biến động kinh tế và bảo toàn sự giàu có.

Bảng dưới đây được lấy dữ liệu mới nhất, cập nhật đến cuối năm 2024 từ Goldbub - trang thống kê thuộc Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Họ tổng hợp số liệu Thống kê Tài chính Quốc tế (IFS) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - theo dõi giao dịch mua vào và bán ra được báo cáo của các ngân hàng trung ương, cũng như tổ chức chính thức khác, nếu thích hợp.

Mỹ nắm giữ kho vàng lớn nhất thế giới với gần 8.133,5 tấn. Con số trên gần bằng số lượng của Đức, Italy và Pháp cộng lại. Hầu hết số vàng này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ, chẳng hạn kho lưu trữ vàng thỏi, thường được gọi là Fort Knox.

Trong số các quốc gia trên thế giới, Italy có cơ chế dự trữ vàng rất khác biệt. Theo đơn vị môi giới tín dụng tiêu dùng của Anh - LoveMoney, hầu hết các nước có kho dự trữ kim loại quý thuộc sở hữu Nhà nước và được quản lý bởi ngân hàng trung ương của họ.

Tuy nhiên, vàng của Italy thuộc sở hữu của Banca d'Italia(Bank of Italy) và được giữ trong các kho tiền ở Rome cũng như tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Ngân hàng Trung ương Anh. Banca d'Italia là ngân hàng trung ương nước này nhưng hoạt động theo mô hình phi chính phủ, được bảo vệ bởi các hiệp ước châu Âu, thuộc sở hữu hơn 60% của các ngân hàng và công ty bảo hiểm trong nước.

Các thỏi vàng được xếp chồng lên nhau trong phòng két sắt của nhà vàng Pro Aurum ở Munich (Đức). Ảnh: Reuters

Goldhub đã không đưa dữ liệu về Nga vào báo cáo mới nhất của mình. Tuy nhiên, quốc gia này gần đây có đợt mua vàng lớn và bảng xếp hạng hồi quý II/2024 báo cáo dự trữ vàng của Moskva ở mức hơn 2.335,8 tấn, xếp ở vị trí thứ 5 toàn cầu.

Thực tế, Nga đã chi khoảng 40 tỷ USD trong 5 năm qua để tăng dự trữ vàng, giúp họ vượt qua Trung Quốc trong bảng xếp hạng và giảm sự phụ thuộc vào USD. Quốc gia này cũng có ngành công nghiệp khai thác vàng trị giá hàng tỷ USD nên không phải dựa vào nhập khẩu. Khi đồng ruble giảm giá trị, một số nhà phân tích cho rằng Nga có thể quay trở lại hệ thống bản vị vàng để ổn định nền kinh tế.

Trung Quốc có hơn 2.279,5 tấn vàng trong kho dự trữ, tăng khoảng 200 tấn kể từ quý cuối cùng của năm 2022. Đây cũng là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu.

Nhu cầu của quốc gia này với vàng đã được thúc đẩy bởi sự giàu có của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Bắc Kinh được cho là đã tăng cường nhập khẩu vàng từ Nga, bổ sung thêm gần 122 tấn vào kho dự trữ trong 6 tháng cuối năm 2023, mức tăng lớn nhất toàn cầu vào thời điểm đó.

The New York Times từng nhận xét Trung Quốc "mua vàng như không có ngày mai". Khi lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp khó khăn, nhiều người coi kim loại quý là một khoản đầu tư an toàn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính phủ nước này dự trữ vàng để đối phó với cuộc chiến thương mại thời gian tới.

Tiểu Gu (theo Goldbub, The New York Times)