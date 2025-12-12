"Mưa đỏ" là phim Việt ăn khách nhất phòng vé 2025 với 714 tỷ đồng, gần gấp đôi thành tích của "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn.

Theo thống kê của chuyên trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, 10 phim Việt ăn khách nhất năm nay đạt tổng doanh thu 2.765 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.715 tỷ đồng của năm ngoái. Số liệu này cho thấy sức mua vé tăng cao, đồng thời phản ánh khả năng hút khán giả của dự án nội địa. Tuy doanh thu cao, chất lượng chuyên môn của các tác phẩm vẫn có sự khác biệt.

1. Mưa đỏ (714 tỷ đồng)

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Khi công chiếu cuối tháng 8, phim trở thành hiện tượng chưa có trong làng điện ảnh. Lần đầu tiên, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh trở thành hiện tượng. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.

Tác phẩm được khen nhờ bối cảnh hoành tráng, các phân cảnh xúc động lấy cảm hứng từ chuyện thật. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Biên kịch, nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những người lính trẻ đến từ ba miền.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường - sinh viên Nhạc viện phải gác lại ước mơ, lên đường nhập ngũ trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

2. Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng)

Trailer "Bộ tứ báo thủ" Trailer "Bộ tứ báo thủ". Video: Trấn Thành Town

Tác phẩm ra mắt dịp Tết Ất Tỵ, đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành với thể loại hài. Dự án có kịch bản đơn giản, ít kịch tính, mang tính giải trí hơn so với ba phim trước. Đạo diễn khai thác tiếng cười qua lối diễn hài hình thể, đối đáp - sở trường của anh. Trấn Thành nói bộ phim không hướng đến thông điệp lớn mà muốn người xem có thể thư giãn và cười thoải mái.

3. Tử chiến trên không (251 tỷ đồng)

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam năm 1978 và giữ được nhịp độ lôi cuốn trong suốt 118 phút, thể hiện thế mạnh của Hàm Trần ở dòng phim hành động. Dù phần lớn bối cảnh diễn ra trong không gian hẹp, đạo diễn kiểm soát tốt dàn cảnh và không tập trung vào các màn đối kháng mà khai thác chiều sâu tâm lý cả hai phía.

4. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng)

Trailer phim 'Thám tử Kiên' Trailer "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim tạo thiện cảm nhờ kịch bản chặt chẽ và diễn xuất ổn định. Victor Vũ kết hợp mô-típ "án trong án", để nhân vật chính vừa truy tìm tung tích nạn nhân, vừa điều tra bi kịch xảy ra tại địa phương hàng chục năm trước. Quốc Huy khắc họa thám tử Kiên với vẻ điềm tĩnh và quyết đoán, còn Đinh Ngọc Diệp mang lại nhiều tiếng cười qua hình ảnh Hai Mẫn chân thật, pha chút ngây ngô. Bối cảnh và tạo hình được đầu tư với gần 1.000 bộ cổ phục dành cho dàn diễn viên chính và quần chúng.

5. Nhà gia tiên (242 tỷ đồng)

Trailer 'Nhà gia tiên' Trailer "Nhà gia tiên". Video: CJ HK

Ở phim điện ảnh thứ hai, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác chủ đề tâm linh nhưng hướng đến thông điệp về tình cảm gia đình thay vì yếu tố kinh dị. Phim đề cập các nghi thức thờ cúng tổ tiên và lồng ghép hình ảnh một số nghề truyền thống, đồng thời ghi nhận một số điểm sáng về diễn xuất và âm nhạc. Tuy vậy, phần hình ảnh bị nhận xét thiếu chất điện ảnh, nhiều khán giả cho rằng phim giống web drama, cùng việc sử dụng quá nhiều tình tiết bất ngờ ở đoạn kết. Huỳnh Lập cho biết anh đồng tình với những góp ý này, thừa nhận còn thiếu sót và mong muốn cải thiện ở các dự án sau.

6. Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng)

Trailer chính thức của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" Trailer "Lật mặt 8: Vòng tay nắng". Video: Ly Hai Production

Tác phẩm mang góc nhìn trẻ trung, gửi thông điệp về tình cảm gia đình và hành trình đi tìm bản thân. Tuy nhiên, phim bộc lộ nhiều hạn chế trong kịch bản và cách kể chuyện, khi lặp lại mô-típ con cái bị cha mẹ áp đặt khiến mâu thuẫn trở nên đơn điệu. Cú "twist" ở cuối hồi hai thiếu sức nặng, không làm thay đổi nội dung tổng thể và khó tạo cao trào. Việc khai thác thêm các xung đột nhỏ như tình tay ba học đường khiến kịch bản rời rạc, cùng một số chi tiết thiếu logic trong diễn biến tâm lý nhân vật. Dù vậy, Lý Hải xử lý tốt cảm xúc ở vài phân đoạn về sự hy sinh của cha mẹ.

7. Nụ hôn bạc tỷ (211 tỷ đồng)

Trailer 'Nụ hôn bạc tỷ' Trailer "Nụ hôn bạc tỷ", có hoa hậu Đoàn Thiên Ân đóng chính. Video: Thu Trang Entertainment

Dự án ra mắt cùng thời điểm với phim của Trấn Thành trong dịp Tết, đồng thời giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng. Thuộc dòng phim gia đình, câu chuyện khai thác tâm lý nhân vật, nhấn mạnh xung đột giàu nghèo và sự đối lập giữa tình cảm và vật chất, đồng thời đặt ra câu hỏi về giá trị đồng tiền. Tuy vậy, kịch bản thiếu các tình tiết bất ngờ và một số cảnh kỹ xảo chưa thuyết phục.

8. Truy tìm long diên hương (192 tỷ đồng)

Trailer "Truy tìm long diên hương" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 14/11 Trailer "Truy tìm long diên hương". Video: 89S Group

Phim đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến được xem là điểm nhấn mới trên thị trường khi lựa chọn pha trộn hài hước và hành động - hướng đi không nhiều phim Việt trước đó đạt hiệu quả. Tác phẩm có cấu trúc ba hồi, mở đầu bằng phần giới thiệu nhân vật, sau đó nhịp phim tăng dần khi hai nhân vật chính bị cuốn vào loạt tình huống nguy hiểm. Yếu tố hài chủ yếu đến từ các màn đối kháng mang tính giải trí, được dàn dựng với tiết tấu linh hoạt, tạo cảm giác cường điệu gợi nhớ phong cách phim hành động hài Hong Kong thập niên 1990-2000.

9. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng)

Trailer phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" Trailer "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Video: Galaxy Studio

Bộ phim khai thác bối cảnh chiến tranh với các nhân vật trung tâm là những người lính sống và chiến đấu trong lòng đất. Kịch bản phản ánh cách họ gìn giữ niềm tin, làm nổi bật tình đồng đội và ý chí trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhiều cảnh sinh hoạt trong căn cứ được thể hiện với nhịp điệu tiết chế, tránh khai thác bi lụy. Các chi tiết dù chỉ xuất hiện thoáng qua vẫn gợi rõ sự thiếu thốn và những ngày tháng gian khổ của các chiến sĩ.

10. Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng)

Trailer "Mang mẹ đi bỏ" Trailer "Mang mẹ đi bỏ". Video: CJ HK

Phim gây chú ý nhờ khai thác chủ đề gia đình cùng câu chuyện dễ tiếp cận nhiều nhóm khán giả. Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần tạo sự đồng cảm. Khoảng hai phần ba thời lượng tập trung khắc họa cuộc sống mẹ con Hoan, với nhiều phân đoạn tâm lý để hai diễn viên chính có nhiều đất diễn. Bên cạnh đó, thông điệp về tình thân được truyền tải, phù hợp thị hiếu người xem.

Cát Tiên