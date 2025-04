'Lật mặt 8' - hình ảnh bắt mắt, kịch bản an toàn

Lý Hải đầu tư nhiều đại cảnh trong "Lật mặt 8" - phim về người cha cấm con làm "thần tượng âm nhạc", nhưng câu chuyện thiếu cao trào.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer chính thức của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" Trailer "Lật mặt 8: Vòng tay nắng". Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm của Lý Hải gây chú ý từ năm ngoái, sau khi Lật mặt 7 thu về 482 tỷ đồng. Ngoài dàn diễn viên kỳ cựu như nghệ sĩ Kim Phương, Long Đẹp Trai, Tuyết Thu, Hữu Châu, phim quy tụ nhiều gương mặt gen Z: Đoàn Thế Vinh, Lâm Bảo Ngọc, Tín Nguyễn.

Nếu Lật mặt 7: Một điều ước là câu chuyện báo hiếu của những người con trưởng thành, Vòng tay nắng có góc tiếp cận giới trẻ hơn. Theo đuổi thể loại "coming of age" (tuổi mới lớn), phim xoay quanh gia đình Tâm - nam sinh 17 tuổi sống ở quê nghèo miền Trung. Giỏi sáng tác và nhảy, anh cùng bạn bè ở quê thành lập nhóm nhạc The Light, đăng ký tham gia Hi Idols - cuộc thi tìm kiếm tài năng ở TP HCM. Vượt vòng loại, nhóm được chọn biểu diễn ở sân khấu lớn. Tâm ấp ủ ước mơ trở thành thần tượng âm nhạc.

Dù vậy, dự định của Tâm nhanh chóng bị cha - ông Phước - dập tắt. Ông thấm nỗi vất vả của nghề tài xế, cho rằng học hành là con đường duy nhất thoát nghèo. Cao trào mâu thuẫn là khi ông Phước bắt con từ bỏ sở thích để thi đỗ Đại học Bách Khoa. Cãi lời cha, Tâm và nhóm bạn vẫn âm thầm tập nhảy, chờ cơ hội tỏa sáng.

Lý Hải tiếp tục phát huy thế mạnh ở phần hình ảnh. So với các phần trước, bối cảnh Lật mặt 8 không đa dạng bằng, đa số thời lượng diễn ra tại vùng quê Bình Thuận. Do đó, đạo diễn 56 tuổi tập trung vào khâu tiền kỳ, chẳng hạn xây một ngôi nhà ven sông làm không gian sống cho gia đình ông Tâm. Phân đoạn người dân di tản trong thời chiến được quay công phu, flycam bao quát khung cảnh rừng dừa bị bom đạn thiêu rụi.

Đại cảnh bom đạn thời chiến trong 'Lật mặt 8' của Lý Hải Hậu trường quay cảnh bom đạn thời chiến trong "Lật mặt 8". Video: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn nỗ lực đổi mới ở khâu âm nhạc, yếu tố vũ đạo - ca hát chiếm khoảng 30% thời lượng. Màn trình diễn lớn của nhóm The Light được dàn dựng quy mô theo hình thức concert, hàng nghìn diễn viên quần chúng tham gia.

Lý Hải dồn sức vào đại cảnh thứ ba, liên quan đến biến cố cuối phim. Khi ông Phước liều mạng chạy xe băng qua con đập chảy xiết, camera lấy toàn cảnh, khắc họa tính khốc liệt của tình huống. Đạo diễn cũng có nhiều thử nghiệm mới về kỹ thuật. Phân đoạn xung đột của cha con ông Phước được quay one shot (không cắt cảnh) từ bên ngoài ngôi nhà, sau đó ống kính "zoom" cận cảnh khuôn mặt hai nhân vật.

Dàn gương mặt gạo cội diễn tròn trịa, góp phần tạo sức hút cho tác phẩm. Sau nhiều năm chủ yếu tham gia vai nhỏ trên sân khấu, Long Đẹp Trai lần đầu được giao vai chính một phim điện ảnh. Xuất thân từ hài kịch, anh tiết chế lối diễn cường điệu, hóa thân vừa vặn vào vai người cha dày gió dạn sương vì mưu sinh. Nhân vật vừa gây cười, vừa tạo đồng cảm, như cách ông Phước lúng túng, vụng về vì không biết bày tỏ tình cảm với con.

Vai của nghệ sĩ Kim Phương mang màu sắc khác biệt so với tuyến phản diện bà thường đóng. Nhân vật bà ngoại làm dịu đi căng thẳng sau những tranh cãi, bất đồng của cả nhà. Ở vài phân cảnh hồi tưởng, bà nhập vai người kể chuyện, là cầu nối giúp anh em Tâm thấu hiểu hơn quá khứ nhọc nhằn của cha mẹ. Một số cameo (khách mời) xuất hiện thoáng qua nhưng để lại dấu ấn nhờ hợp vai, tạo hình gần gũi, như TikToker Lê Tuấn Khang - đóng chàng trai tốt nghiệp đại học nhưng phải làm tài xế xe ôm.

Từ phải qua: diễn viên Long Đẹp Trai, Tuyết Thu, Đoàn Thế Vinh. Ảnh: Lê Tuấn

Với cách xử lý an toàn, Lý Hải không xoáy sâu vào các chi tiết bi kịch. Đạo diễn kể chuyện từ góc nhìn của hai tuyến nhân vật: người trẻ và phụ huynh. Tâm và nhóm bạn đại diện cho những người đang chật vật khẳng định bản thân với người thân, xã hội. Họ đau đáu câu hỏi: "Khi nào con mới được tự quyết định tương lai?".

Ở chiều ngược lại, cha mẹ Tâm có lý do để ngăn cản con theo đuổi giấc mơ. Cả đời nai lưng cắm mặt trên đồi cát, ông Phước sợ con tiếp tục dẫm chân vào lối mòn. Ông xa lạ, ác cảm với giới giải trí sau khi thấy nhiều trường hợp người nổi tiếng bị công ty quản lý bóc lột. Nhiều tình huống được đan cài để khắc họa khác biệt thế hệ, như việc Tâm ghét ăn mắm cá, dù đó là món khoái khẩu của ông Phước.

Với 135 phút, kịch bản bộc lộ một số hạn chế. Môtíp con cái bị cha mẹ áp đặt vốn không mới trên màn ảnh rộng những năm gần đây. Nhà sản xuất Trấn Thành từng thành công với Bố già (2021) và Nhà bà Nữ (2023), kịch bản cùng xoay quanh đề tài mâu thuẫn liên thế hệ trong gia đình. Năm ngoái, Hai Muối đánh dấu sự trở lại của Quyền Linh với điện ảnh sau hơn 20 năm, nhưng không gây nhiều tiếng vang.

Đầu phim, mâu thuẫn chủ yếu được thể hiện qua việc ông Phước cấm đoán con, sau đó liên tục theo dõi để kiểm tra. Tình tiết lặp đi lặp lại, dần trở nên đơn điệu. Khi nhận ra nguyện vọng theo nghệ thuật của con là chính đáng, ông Phước thay đổi suy nghĩ, quay sang ủng hộ con. Tuy nhiên, chi tiết chưa thuyết phục người xem bởi quá trình phát triển tâm lý có phần gấp rút.

Để tạo cảm giác "lật mặt" đúng như tên loạt phim, đạo diễn cài cắm một cú twist ở cuối hồi hai. Nút thắt này chưa đủ sức nặng để thúc đẩy cao trào vì không làm thay đổi tổng thể nội dung. Ngoài ra, việc lạm dụng một số mâu thuẫn nhỏ nhặt, như mối tình tay ba chốn học đường, khiến kịch bản bị vụng, phần nào ảnh hưởng đến thông điệp chính về gia đình.

Phân cảnh trong tiết mục nhảy của nhóm The Light. Ảnh: Lê Tuấn

Trước ý kiến cho rằng câu chuyện trong Lật mặt 8 đi vào lối mòn, Lý Hải nói dù đề tài có thể cũ, anh và êkíp muốn khoác lên lớp áo mới. Chẳng hạn, cùng đề tài gia đình, Lật mặt: 48h thuộc thể loại hành động, còn Nhà có khách mang màu sắc kinh dị. Trong phim mới, từng có kinh nghiệm làm liveshow, anh kết hợp dòng tâm lý - tình cảm với thể loại phim concert, kỳ vọng dự án thu hút tệp khán giả trẻ. Sáng 30/4, sau ba ngày chiếu sớm, phim đạt 57 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Mai Nhật