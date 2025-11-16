'Truy tìm long diên hương' gây cười kiểu Châu Tinh Trì

Phim hành động Việt "Truy tìm long diên hương" chọc cười khán giả bằng các pha võ thuật hài được lấy cảm hứng từ Thành Long, Châu Tinh Trì.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer "Truy tìm long diên hương" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 14/11 Trailer "Truy tìm long diên hương" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 14/11. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm mở đầu với khung cảnh cuộc sống ở một làng chài miền Trung đầu những năm 2000. Nơi đây, các ngư dân thay phiên nhau canh gác long diên hương - báu vật được thờ cúng hàng trăm năm qua, trị giá nhiều tỷ đồng. Vào một đêm, đồ vật linh thiêng bị đánh cắp. Hai thanh niên trong làng - Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) vào Nam, tìm đến nơi ở của Tuấn (Ma Ran Đô) - nghi phạm cướp vật quý, từ đó vướng vào mâu thuẫn với một nhóm giang hồ.

Ở phim điện ảnh đầu tay, đạo diễn Dương Minh Chiến tập trung vào sở trường hài hành động. Không cài cắm nhiều "twist" (tình tiết bất ngờ), tác phẩm có câu chuyện đơn giản, chia thành ba hồi. 15 phút đầu, phim dành thời lượng giới thiệu hoàn cảnh dàn nhân vật chính. Từ lúc biến cố xảy ra, nhịp phim tăng dần khi Tâm và Hoàng liên tiếp bị cuốn vào những tình huống nguy nan ở "thế giới ngầm".

Tiếng cười của phim chủ yếu đến từ những màn đánh đấm giàu chất giải trí. Đa phần thế võ của các nhân vật mang tính đối kháng, tuy nhiên không mạnh về khả năng sát thương mà được dàn dựng với màu sắc hài hước. Các nhân vật tận dụng mọi đồ đạc xung quanh để làm vũ khí, đòn thế biến đổi linh hoạt. Ở cảnh giao đấu đầu tiên tại chợ cá, Tâm, Hoàng hạ gục băng nhóm của Cường Liều (Doãn Quốc Đam) chỉ bằng những dụng cụ buôn bán.

Nhóm diễn viên từ trái qua: Ma Ran Đô, Quang Tuấn, Nguyên Thảo (ngồi trước), Hoàng Tóc Dài. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn gây cười bằng nhiều tình huống cường điệu, gợi nhớ đến một số phân cảnh kinh điển trong các phim của Châu Tinh Trì, Thành Long thập niên 1990, 2000. Chẳng hạn như khi Tuấn đột nhập sào huyệt của Cường Liều để lấy lại long diên hương, bị đồng đội vô ý đâm các nhát dao liên tiếp vào người. Ở buổi công chiếu sớm hôm 11/11, nhiều khán giả so sánh tình tiết này với phân đoạn tương tự trong Tuyệt đỉnh Kungfu (2004) - tác phẩm nổi tiếng của vua hài Hong Kong.

Đạo diễn cho biết lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm của Châu Tinh Trì, Thành Long, Chung Tử Đơn - những người truyền cảm hứng cho anh từ ngày còn làm cascadeur. Một số tình tiết được anh học hỏi theo phong cách hài "vô ly đầu" - trường phái gắn liền với Châu Tinh Trì, thiên về lối diễn và cốt truyện vô lý, không theo quy tắc, nhằm tạo tiếng cười bất ngờ.

Về diễn xuất, Quang Tuấn gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính ở thể loại hành động. Tâm chiếm thiện cảm người xem với tính cách chín chắn, hiền lành nhưng quyết đoán. Khi giao đấu, nhân vật thường tính toán để ra đòn, chiêu thức nhanh nhẹn, chuẩn xác. Có lúc, anh liên tục bị đối thủ dồn vào nguy hiểm, rồi lật lại tình thế trong phút cuối. Quang Tuấn cho biết trải qua nhiều tháng tập dượt cùng nhóm cascadeur Action C để nhuần nhuyễn các thế võ. Song song việc tập đánh đấm, anh còn phải chạy bộ, nhảy dây để nâng cao sức bền trên phim trường.

Doãn Quốc Đam vào vai phản diện Cường Liều. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bên cạnh vị trí đạo diễn võ thuật, Hoàng Tóc Dài tạo nhiều tiếng cười khi đóng vai Hoàng, nhân vật phụ tá đắc lực cho Tâm. Út Linh (Nguyên Thảo) - cô gái bán cá vô tình bị cuốn theo cuộc truy tìm long diên hương - ghi dấu với nhiều cảnh rượt đuổi trên xe lôi. Xem phim, đạo diễn Lý Minh Thắng đánh giá tác phẩm làm tốt ở các mảng miếng hài lẫn hành động, dàn diễn viên phối hợp ăn ý. Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói phấn khích khi xem những trường đoạn đánh, cho rằng tác phẩm phát huy được dấu ấn cá nhân của nhà làm phim.

Điểm trừ của phim chủ yếu nằm ở câu chuyện anh em Tâm - Tuấn chưa được khai thác sâu. Đôi lúc, đạo diễn tập trung vào cảnh gây cười nên phim thiếu các khoảng lắng, khiến quá trình thay đổi tâm lý nhân vật còn gấp rút, kém hợp lý.

Đạo diễn Dương Minh Chiến là nhà sáng lập nhóm làm phim Action C, chuyên sản xuất phim ngắn về đề tài hành động. Anh từng tham gia nhiều dự án doanh thu cao ở vai trò khác nhau, như Lật mặt 1- cascadeur thế vai Trường Giang, Lật mặt 2, 3,4 - điều phối hành động, series Hùng Long Phong Bá - đạo diễn võ thuật.

Mai Nhật