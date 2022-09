10 nhà hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam 2022

Don Cipriani's là quán ăn chuyên đồ Âu và thiên về ẩm thực Italy, đặc biệt là pizza. Nhà hàng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Furama. Giá mỗi món từ 250.000 đồng, và được nhiều thực khách đánh giá là phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ.

Travelers' Choice Awards 2022 Best of the Bestlà giải thưởng thường niên, do độc giả bình chọn trênTripAdvisor, website du lịch lớn nhất thế giới. Giải thưởng nhằm tôn vinh các điểm lưu trú, tham quan, nhà hàng có chất lượng dịch vụ xuất sắc. Kết quả dựa trên lượt đánh giá, bình chọn từ hàng triệu du khách khắp thế giới.