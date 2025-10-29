10 người chết, 5 người mất tích do lũ miền Trung

Riêng TP Đà Nẵng, mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích, Huế hai người, Quảng Ngãi ba người, 71 xã phường đang ngập sâu, chia cắt.

Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung sáng nay, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích (4 người tử vong do nhà ngập, bị ngạt khí không được tính).

Đà Nẵng cũng ghi nhận 19 người bị thương; 13 nhà sập, 44 nhà hư hỏng; gần 38 ha lúa, 234 ha rau màu bị thiệt hại; khoảng 4.000 gia súc, gia cầm chết. Giao thông bị ảnh hưởng nặng với gần 2 km đường hư hỏng, 63.000 m3 đất đá sạt lở, 20 m bờ sông Ly Ly bị vỡ, cô lập 48 hộ dân.

Hiện Đà Nẵng có 29 xã, phường ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn ngập sâu 0,5-1,5 m, 10 xã miền núi bị cô lập do sạt lở, lũ quét. Công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực ứng cứu. Thành phố đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả và nâng cấp các tuyến đường, cầu thường xuyên bị cô lập khi mưa lớn.

Nhân viên điện lực kiểm tra tình trạng điện lưới tại phố cổ Hội An bị ngập lũ. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại TP Huế, mưa lũ làm một người chết, thi thể trôi vào bờ biển Thuận An; một bé gái 5 tuổi ở phường Thủy Xuân rớt xuống nước mất tích. Do lũ sông Hương, sông Bồ vẫn đang ở mức cao, 32/40 xã, phường tiếp tục ngập 1-2 m.

Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận ba người chết, hơn 120 vị trí sạt lở trên các quốc lộ 14C, 24B, 24C, 40B và 10 tỉnh lộ, khối lượng đất đá sạt khoảng 11.950 m3. Trên đèo Lò Xo thuộc đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plo và Đăk Pek, các điểm sạt lở chưa được dọn xong. 37 ôtô và 50 người kẹt trên đèo hơn ba ngày.

Hiện một số nhóm cứu hộ nghiên cứu dùng drone chuyển lương thực vào các khu vực cô lập ở Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế. Tuy nhiên, do mưa lớn, thiết bị chưa thể hoạt động. Ngoài ra, Quân khu 5 đã điều xe đặc chủng đến những khu vực miền núi bị sạt lở, mất điện để nối lại thông tin liên lạc.

Đường DH83 thuộc thôn Tà Vinh, vào trung tâm xã Sơn Tây Hạ đứt gãy sáng 29/10. Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua miền Trung và gió đông, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa lớn từ ngày 23/10, dồn dập từ đêm 25/10 đến nay. Lượng mưa trong bốn ngày nhiều nơi trên 1.000 mm, như La Tó (Quảng Trị) 1.019 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 3.393 mm, Khe Tre (Huế) 1.626 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199 mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.193 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 1.148 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến đêm mai, Huế, Đà Nẵng tiếp tục mưa 120-250 mm, cục bộ trên 400 mm; nam Quảng Trị, phía đông Quảng Ngãi 80-180 mm, cục bộ trên 350 mm; Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị 70-140 mm, cục bộ 250 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Từ ngày mai, mưa lớn ở Huế - Quảng Ngãi sẽ giảm dần.

Video mưa lũ miền Trung Mưa to gây ngập lụt, sạt lở đất ở Huế, Đà Nẵng trong các ngày 26-28/10. Video: Võ Thạnh - Đắc Thành

Nguyễn Đông - Võ Thạnh - Phạm Linh