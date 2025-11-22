10 ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

Trong trận cuối bảng F vòng loại châu Âu, Hungary của Dominik Szoboszlai chỉ cần hòa trên sân nhà trước CH Ireland. Nhưng cuối cùng, mọi thứ bỗng hóa thành ác mộng.
Hungary dẫn hai lần, nhưng để CH Ireland ngược dòng thắng 3-2 đúng vào phút 90+6. Với hai điểm nhiều hơn, đội khách nhảy lên chiếm vị trí thứ hai kèm suất tranh vé vớt. Trước kết cục khó tin, tiền vệ CLB Liverpool tỏ rõ sự đau khổ.
Milos Kerkez (trái), đồng đội của Szoboszlai ở Liverpool và tuyển Hungary, cũng chung số phận. Thời gian tới, hậu vệ trái 22 tuổi không thể làm gì ngoài việc tập trung lấy lại phong độ với đội chủ sân Anfield.
Serbia của Dusan Vlahovic (phải) chỉ xếp thứ ba bảng K vòng loại châu Âu, kém Anh 11 điểm và Albania một điểm. Họ gây thất vọng lớn khi thua Anh 0-2, 0-5 và Albania 0-1. Vlahovic chỉ ghi hai bàn trong năm trận còn lại, không xứng tầm với một tiền đạo từng ghi hơn 100 bàn cho Juventus và Fiorentina.
Serbia ngồi nhà cũng đồng nghĩa Aleksandar Mitrovic lỡ cơ hội dự World Cup thứ ba liên tiếp. CĐV đang cảm thấy tiếc cho tiền đạo từng ghi 111 bàn trong 206 trận cho Fulham, 68 bàn qua 79 trận cho Al Hilal và 63 bàn trong 104 trận cho đội tuyển.
Slovenia chỉ về thứ ba bảng B vòng loại châu Âu sau Thụy Sĩ và Kosovo. Do đó, Jan Oblak, thủ môn số một của Atletico Madrid và Benjamin Sesko, tiền đạo vừa gia nhập Man Utd với giá 99 triệu USD, đều phải ngồi nhà xem giải đấu lớn năm sau.
Với ba điểm sau sáu trận, kém Tây Ban Nha 13 điểm và Thổ Nhĩ Kỳ 10 điểm, Georgia đang phải về thứ ba bảng E vòng loại châu Âu.
Khvicha Kvaratskhelia (phải), ngôi sao vừa giành Champions League với PSG, vẫn chưa thể trình diễn khả năng đi bóng lắt léo và tốc độ tại World Cup.
Giorgi Mamardashvili cũng là ngôi sao chưa gặp thời với tuyển Georgia. Thủ môn 25 tuổi từng tỏa sáng bốn năm tại Valencia, trước khi chuyển sang Liverpool hè vừa qua với giá gần 40 triệu USD.
Victor Osimhen, tiền đạo ghi 46 bàn trong 53 trận cho Galatasaray hơn một năm qua, không thể làm nên mùa xuân cho Nigeria.
"Siêu đại bàng" chỉ về thứ hai bảng C vòng loại châu Phi, sau Nam Phi. Họ khởi đầu giai đoạn tranh vé vớt bằng trận thắng Gabon 4-1, nhưng thua Congo 3-4 trên chấm 11m ở trận tiếp theo.
Bryan Mbeumo (trái), tiền đạo cánh đang đạt phong độ cao tại Man Utd, cũng không cứu nổi Cameroon. Sau khi về thứ hai bảng D vòng loại châu Phi, "Bầy sư tử bất trị" thua Congo 0-1 ngay trận đầu giai đoạn tranh vé vớt.
Ngọc Tuấn
Ảnh: AP, Reuters, Sportsfile, Starsport