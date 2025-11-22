10 ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

Trong trận cuối bảng F vòng loại châu Âu, Hungary của Dominik Szoboszlai chỉ cần hòa trên sân nhà trước CH Ireland. Nhưng cuối cùng, mọi thứ bỗng hóa thành ác mộng.

Hungary dẫn hai lần, nhưng để CH Ireland ngược dòng thắng 3-2 đúng vào phút 90+6. Với hai điểm nhiều hơn, đội khách nhảy lên chiếm vị trí thứ hai kèm suất tranh vé vớt. Trước kết cục khó tin, tiền vệ CLB Liverpool tỏ rõ sự đau khổ.