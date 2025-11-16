Tây Ban Nha chạm một tay vào vé dự World Cup

GeorgiaTây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Georgia 4-0 tối 15/11, để củng cố vị trí dẫn đầu bảng E ở vòng loại World Cup 2026.

Không có Lamine Yamal do chấn thương, nhưng Tây Ban Nha vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ đang xếp thứ 70 FIFA. Ngay phút 11, trọng tài xác định Giorgi Gocholeishvili để bóng chạm tay trong vòng cấm Georgia, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal sút phạt đền mở tỷ số.

Bên phía Georgia, ngôi sao đang chơi cho PSG, Khvicha Kvaratskhelia trở nên mờ nhạt trước Pedro Porro và Pau Cubarsi. Thủ môn thuộc sở hữu Liverpool, Giorgi Mamardashvili cũng không thể sửa hết các sai lầm của hàng phòng ngự. Trong khi đó, mỗi lần lên bóng gần như là một cơ hội của nhà đương kim vô địch Euro.

Oyarzabal mừng bàn trong trận Tây Ban Nha thắng Georgia 4-0 ở vòng loại World Cup trên sân Boris Paichadze Dinamo, Tbilisi tối 15/11. Ảnh: EFE

Từ phút 22 đến 35, Martin Zubimendi và Ferran Torres đệm bóng giúp Tây Ban Nha có thêm hai bàn. Đến phút 63, Oyarzabal đánh đầu hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 4-0.

Tây Ban Nha hiện sở hữu thành tích hoàn hảo ở bảng E: thắng cả năm trận, ghi 19 bàn và không thua bàn nào. Họ sở hữu 15 điểm, hơn đội xếp thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm và vượt trội về hiệu số (+19 so với +5). Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò Luis De La Fuente chạm một tay vào vé dự World Cup.

Trong trận cuối trên sân nhà vào ngày 18/11, Tây Ban Nha có quyền thua Thổ Nhĩ Kỳ chênh lệch sáu bàn mà không lo mất vị trí dẫn đầu. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số sẽ là thành tích ưu tiên thứ nhất để phân định. Ở trận lượt đi, Tây Ban Nha đã thắng 6-0 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỗi bảng vòng loại khu vực châu Âu chỉ có một vé trực tiếp tới World Cup dành cho đội dẫn đầu. Đội xếp thứ hai phải tham gia loạt trận play-off tranh vé vớt.

Thanh Quý