Tây Ban Nha suýt bẽ mặt trong ngày giành vé dự World Cup

Tây Ban NhaTây Ban Nha phải ngược dòng để hòa Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 ở trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tối 18/11.

Trước trận đấu trên sân La Cartuja, Seville, chủ nhà dẫn đầu bảng E với 15 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm kèm hiệu số (+19 so với +5). Nhà đương kim vô địch Euro có quyền thua chênh lệch không quá 6 bàn mà vẫn giành vé dự World Cup. Với tâm lý thoải mái, họ khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ 4, Dani Olmo sút cận thành mở tỷ số sau quả tạt cánh trái của Marc Cucurella.

Oyarzabal ôm bóng mừng bàn gỡ 2-2 trong trận Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup tối 18/11. Ảnh: Reuters

Trận này, Thổ Nhĩ Kỳ sớm xác định không tranh vé với Tây Ban Nha. Đội khách cho hai trụ cột Arda Guler và Kenan Yildiz ngồi ngoài để tránh nguy cơ nhận thẻ dẫn đến án treo giò ở loạt trận play-off. Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại vẫn thi đấu tự tin trước đối thủ từng thắng họ 6-0 ở lượt đi.

Tây Ban Nha bắt đầu bất ổn từ cuối hiệp một. Phút 43, tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ chủ nhà sau quả phạt góc, Deniz Gul đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Đến phút 54, Salih Ozcan sút chìm từ 25 m nâng tỷ số lên 2-1 lên cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi bị dẫn bàn, Tây Ban Nha mới bừng tỉnh. Phút 62, tận dụng bóng bật sau pha dứt điểm của đồng đội, Mikel Oyarzabal đệm cận thành cứu Tây Ban Nha khỏi trận thua trên sân nhà.

Tây Ban Nha kết thúc vòng loại với vị trí dẫn đầu bảng E, qua 5 trận thắng và một hòa, được 16 điểm, 21 bàn thắng và nhận 2 bàn thua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ hai với 13 điểm, sẽ bốc thăm chia thành bốn nhóm tranh bốn vé vớt cùng 15 đội khác, gồm Italy, Đan Mạch, Ukraine, Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech, Slovakia, CH Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.

Thanh Quý